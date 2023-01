„Freuen uns so sehr“: Deutsche Ex-Biathletin ist Mutter geworden

Von: Antonio José Riether

Die ehemalige Biathletin Franziska Hildebrand ist Mutter geworden. Die zweifache Weltmeisterin, die erst vergangenes Jahr ihre Karriere beendet hatte, teilte die frohe Botschaft auf Instagram.

Halle (Saale) – Während die Biathletinnen und Biathleten des DSV in dieser Wintersport-Saison um Podestplätze kämpfen, genießen andere ihren Ruhestand. Die ehemalige deutsche Biathletin Franziska Hildebrand, die erst im vergangenen Jahr ihren schwangerschaftsbedingten Rücktritt erklärt hatte, wurde am vergangenen Mittwoch Mutter.

Franziska Hildebrand Geboren: 24. März 1987 in Halle (Saale) Weltcupsiege: 16 (2 Einzelsiege) Größte Erfolge: 2 x WM-Gold (2015 und 2017, Staffel), 1 x WM-Gold (2010, Staffel) Karriereende: 2022

Biathlon: Franziska Hildebrand wird Mutter – sie beendete erst kürzlich ihre Karriere

Die zweifache Weltmeisterin hatte im September ihre Familienplanung öffentlich gemacht und angekündigt, sich aus dem Leistungssport zurückzuziehen. „Ich hatte einen Traum, ich hatte eine Zielstellung und hatte einen Plan auf dem Weg nach Oberhof (Heim-WM im Februar, Anm. d. Red)... und dann kam das Leben dazwischen“, schrieb die 35-Jährige damals in den sozialen Medien. „Jetzt freue ich mich auf die neuen Abenteuer, die mir ab kommendem Jahr als Mutter bevorstehen“, ergänzte sie.

Nun kann das Abenteuer beginnen. Am Mittwoch teilte Hildebrand ein vielsagendes Foto in den sozialen Medien, das die Hand ihres Babys zeigt, das um ihren Finger greift. „Wir freuen uns so sehr, dass du da bist, kleine Frau“, schrieb die Hallenserin zu ihrem emotionalen Beitrag.

Franziska Hildebrand: Prominente Glückwünsche für die ehemalige Biathletin

Unter dem Bild gratulierten Hildebrand einige Sport-Persönlichkeiten zum Nachwuchs. So schrieb die Südtiroler Biathletin Dorothea Wierer „Glückwunsch, Franzi“, auch ihre ehemalige Teamkollegin Franziska Preuß, die jüngst ihr frühes Saisonende bekannt gegeben hatte, sendete drei Herz-Emojis.

Leichtathletin Pamela Dutkiewicz-Emmerich wünschte Mutter und Töchterchen „ein tolles Kennenlernen“. Die ehemalige Biathlon-Olympiasiegerin Anaïs Bescond, die Schweizer Biathletin Selina Gasparin sowie der ehemalige finnische Biathlon-Star Kaisa Mäkäräinen schlossen sich ebenfalls den Gratulanten an.

Franziska Hildebrand blickt auf zwei WM-Titel, einen EM-Sieg und Olympia-Teilnahmen zurück

Hildebrand, die sich erst seit einigen Monaten im Biathlon-Ruhestand befindet, kann auf eine durchaus erfolgreiche Karriere zurückblicken. Über 15 Jahre lang war sie im Kader des DSV und holte im Weltcup zwei Einzelsiege sowie 13 Weltcupsiege mit der Staffel.

Der große Wurf gelang ihr jeweils 2015 in Kontiolahti und 2017 in Hochfilzen, als sie mit der Staffel WM-Gold gewann. Auch bei der Europameisterschaft 2010 holte sie mit der Staffel Gold. Hinzu kamen zwei Olympia-Teilnahmen, in Sotschi sowie in Pyeongchang nahm Hildebrand an insgesamt sieben Wettkämpfen teil. (ajr)