Biathlon-Talent spurlos verschwunden – Geheimdienst übernimmt dramatische Suche: „Mehrere Hypothesen“

Von: Christoph Gschoßmann

Wo ist Eivind Sporaland? Der junge norwegische Biathlet wird vermisst. Sportler aus der Region Lillehammer beteiligen sich an der Suche.

München / Lillehammer – Große Sorge um Eivind Sporaland: Das norwegische Biathlon-Talent ist spurlos verschwunden. Schon seit Sonntagmorgen (19. März 2023) ist der 22-Jährige nicht mehr auffindbar. Zu der Zeit hatte er sein Haus in Lillehammer verlassen.

Nicht nur die Polizei sucht nach dem Wintersportler, auch seine Kollegen sorgen sich um ihn. Biathleten und Biathletinnen aus der Region stehen den Beamten bei den Nachforschungen zur Seite. Sporaland holte bei den Juniorenmeisterschaften 2021 Silber.

Eivind Sporaland vermisst - hält er sich in Lillehammer auf?

„Wir haben sowohl in Lillehammer als auch hier Leute, die das Geschehen verfolgen können, egal was passiert. Und dann haben wir volles Vertrauen, dass die Polizei und die Suchteams die professionelle Arbeit und den Einsatz leisten, um den Fall dann zu lösen und die betreffende Person zu finden“, betonte Arne Horten, Präsident des norwegischen Biathlonverbandes.

Hausbesitzer in Lillehammer werden aufgefordert, Nebengebäude und Garagen zu überprüfen

Im Suchaufruf zu Sporaland heißt es, schlank und etwa 180 cm groß. Er trägt vermutlich eine blaue Daunenjacke, eine dunkle Hose, rote Turnschuhe und Hut. Hausbesitzer in Lillehammer werden aufgefordert, Nebengebäude und Garagen zu überprüfen, und sich bei der Polizei unter 02800 mit Hinweisen zu melden.

Am Freitagnachmittag wurde er immer noch nicht gefunden, sagte Einsatzleiter Frode Øverås im Polizeibezirk Innlandet: „Die Suchaktion wurde offiziell beendet und der Fall wurde in die Geheimdienst- und Ermittlungsschiene aufgenommen. Wir haben die geografischen Gebiete in der Nähe, in denen er sein Auto geparkt hat, überprüft – Waldgebiet, Wandergebiete, aber ohne Erfolg, so Øverås zu Dagbladet. Weiter sagt er, die Polizei habe eine Reihe von Hinweisen erhalten, ohne dass dies zu einem Durchbruch in dem Fall geführt habe. „Wir haben mehrere Hypothesen darüber, was passiert sein könnte, aber wir befinden uns im Moment wirklich in einer schwierigen Situation.“

Bei der Suche nach Sporaland halfen auch Kollegen: „Am Dienstag und Mittwoch haben wir an der Suchaktion teilgenommen und uns dann angesehen, wie Zivilschutz, Polizei und Rotes Kreuz in diesem Fall arbeiten. Ich denke, es war sehr bereichernd für die Athleten, sich an der Suche zu beteiligen“, erklärte Aasmund Steien, Juniorentrainer der norwegischen Biathlon-Teams, im Interview mit dem norwegischen Rundfunk NRK.

Anders Brun Hennum, der Entwicklungsleiter des Biathlonverbandes, erklärte: „Wir hatten bewegende Gespräche. Viele Leute kamen und hatten das Bedürfnis, über Dinge zu sprechen. Das war toll. Wir haben das große Glück, ein starkes Umfeld zu haben.“

Keine Anzeichen auf ein Verbrechen - will Sporaland nicht gefunden werden?

Noch wird davon ausgegangen, dass kein Verbrechen vorliegt und Sporaland noch lebt. Stattdessen gehen die Beamten davon aus, dass er nicht gefunden werden kann - oder will. „Wir schauen uns relevante Bereiche an, an denen die Person zuletzt gesehen worden ist. Wir suchen sowohl im Gelände als auch im Stadtgebiet. Wir untersuchen Garagen und private Höfe, in denen er möglicherweise Zuflucht gesucht hat“, erklärt Per Solverg von der Polizei Lillehammer.

Horten sagte über die kommenden nationalen Juniorenmeisterschaften in Alta: „Wir hatten im Vorfeld eine Diskussion darüber, ob wir die Meisterschaften wie geplant organisieren sollten. Wir waren uns einig, dass die Meisterschaften eine großartige Gelegenheit sind, alle zusammenzubringen und sie als Ort zu nutzen, an dem wir miteinander reden können. Es gibt natürlich eine Menge Verzweiflung in unserem System, aber die Tatsache, dass wir uns Luft machen und uns gut unterhalten können, ist wichtig.“ (cgsc)

