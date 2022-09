Lesser neckt Biathletin Wierer mit Foto, Experte fügt an: „Musst dir Aperol aus Eimern reindonnern à la Doro“

„Doro-Style“ im Urlaub

Die Biathlon-Stars wissen auch den Sommer zu genießen. Erik Lesser wollte mit einem Foto ein bisschen Doro Wierer necken.

Heraklion - Nicht nur im Schnee oder bei niedrigen Temperaturen machen die Wintersport-Stars eine gute Figur. Nein, die gut trainierten Athletinnen und Athleten können sich natürlich auch im Sommer zeigen. Bevor die Vorbereitung auf die Saison losgeht, geht so ziemlich jeder nochmal in den Urlaub. Viele halten ihre Fans via Instagram auf dem Laufenden. Biathlon-Stars wie Dorothea Wierer sind ziemlich aktiv auf der Plattform, aber auch Erik Lesser oder Michael Rösch. Die beiden deutschen Ex-Biathleten glänzen mittlerweile als TV-Experten.

Biathlon-Neckerein zwischen Erik Lesser und Dorothea Wierer - nicht das erste Mal

Lesser beendete erst seine Karriere mit Ablauf der vergangenen Saison. TV-Experte Michael Rösch, der schon länger am Mikro sitzt, schloss sogar eine Wette auf Lesser ab, die er verlor, weil Lesser noch einmal gewann. Der Biathlet holte noch einmal einen Einzelsieg und Rösch war seine Haare los. Nun kann Lesser zeigen, ob er hinter der Kamera an ähnliche Leistungen wie auf der Loipe anknüpfen kann. Zuletzt radelte Lesser sogar durch Oberbayern und ging auch auf ein beliebtes Herbstfest.

Kurz bevor die Biathlon-Saison richtig losgeht und sowohl die Sportlerinnen und Sportler wie auch Experten gefragt sind, hat sich Lesser nochmal in den Urlaub verabschiedet. Und zwar nach Kreta in die Nähe von Herkaklion. Dort posierte er mit einem Kaltgetränk und schrieb dazu: „Eine Woche Urlaub sind vorbei. Hab den besten ‚Doro-Style‘ versucht.“ Gemeint ist Dorothea Wierer, die auch mit Aperol-Spritz-Fotos an Stränden ihre Fans entzückte. Auch hier leistete sich Lesser mal einen neckischen Kommentar. Es war nicht das erste Mal, dass die beiden sich mit amüsanten Seitenhieben ärgerten.

Biathlon-Experte Michael Rösch antwortet auf Lesser-Bild wegen Wierer

Dorothea Wierer antwortete prompt und ließ einen Tränen lachenden Emoji da. Ihr gefiel die Pose des Deutschen wohl. Und Michael Rösch war noch ein wenig skeptisch. Er hatte einen Verbesserungsvorschlag mit Augenzwinkern im Hinblick auf die Urlaubsfotos aus Wierers Historie: „Musste dir, wenn schon mal ein Aperol aus Eimern reindonnern à la Doro.“ Gute Stimmung im Biathlon-Lager nationenübergreifend herrscht auf jeden Fall. (ank)