Märchenhafter Lesser sorgt für Glatze bei Biathlon-Experte: Eurosport-Reporter löst Wettschulden ein

Von: Andreas Knobloch

Erik Lesser gewinnt die Verfolgung, Michael Roesch seine Haare. © dpa Picture Alliance / Screenshot Roesch Instagram

Erik Lesser hat seine Biathlon-Karriere beendet, doch zuvor noch für einen Knall gesorgt. Er gewann die Verfolgung, das kostete TV-Experte Roesch seine Haare.

Oslo - Am berühmten Holmenkollen gingen dieses Wochenende die letzten Biathlon-Wettbewerbe der Saison über die Bühne. Nach den anstrengenden Monaten und dem Highlight Olympia noch einmal ein schönes Schaulaufen, vor allem für die Athletinnen und Athleten, die ihre Karriere beenden. Einer davon: Erik Lesser aus Deutschland, der sogar noch für einen Knall sorgte.

Der 33-Jährige kündigte an, dass die Rennen in der norwegischen Hauptstadt die letzten seiner Laufbahn werden. Der zweimalige Olympia-Zweite und Doppelweltmeister kann auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken. Er teilte sich die Loipe mit vielen Weggefährten - auch mit Marius Roesch, der mittlerweile hinter dem Mikrofon bei Eurosport sitzt. Zusammen mit Siggi Heinrich führt er die Fans an den Fernsehgeräten durch die Wintersportsaison. Und da ließ er sich zu einer Wette hinreißen, die er später auch einlösen musste: Es ging um seine Frisur.

Biathlon-Ende mit Knall: Erik Lessers Sieg, Michael Roeschs Glatze

Die Aussage, die Roesch zum Verhängnis wurde: „Wenn es Erik heute aufs Podest schafft, dann schneide ich mir eine Glatze“. Tja, gesagt, getan. Lesser holte nach seinem starken fünften Platz im Sprint eine hervorragende Ausgangsposition für die Verfolgung, die er sogar gewann. Michael Roesch schnitt das letzte Schießen noch einmal zusammen und zeigte seine nun neue Frisur:

Biathlon-Karriere von Erik Lesser - jetzt erstmal „zwei Wochen Urlaub und hart abchillen“

Auch Lesser war von der Aktion natürlich angetan. Einerseits ist der Athlet dafür bekannt, deutlich seine Meinung zu sagen und hielt mit der Kritik an den Olympischen Spielen in Peking auch nicht zurück. Andererseits hat Lesser auch Humor und dokumentierte zufrieden das Roesch-Resultat in seiner Instagram-Story. Er nahm die ursprünglichen Videos des Experten und teilte sie nochmal mit seinen Fans. Während sich Roesch nun noch an seine Frisur gewöhnen muss, hat Lesser schon einen Plan für die kurzfristige Zukunft: „Nach Hause fahren, Wäsche waschen, zwei Wochen Urlaub und hart abchillen mit der Familie.“

Michael Roesch hielt sein Wort - aus dem Erfolg Erik Lessers schnitt er sich eine neue Frisur. © Screenshot Instagram Roesch/Lesser

Nicht nur Lesser, der im allerletzten Rennen dann noch einmal Vierter wurde, beendete seine Karriere, viele Sportlerinnen und Sportler zogen einen Schlussstrich. Unter anderem auch Maren Hammerschmidt, die ehemalige Zimmerpartnerin von Olympiasiegerin Denise Herrmann, schrieb ein Statement an ihre Fans. Auch Herrmann reagiert darauf. (ank)