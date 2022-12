Wierer wird von „Special Fan“ angefeuert: Sie ist ihr aus dem Gesicht geschnitten und nennt sie „Maschineee“

Von: Andreas Knobloch

Teilen

Dorothea Wierer belegt beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen im Sprint den siebten Platz, wird aber von Schwester Magdalena angefeuert. © Screenshot Instagram Magdalena Wierer

Dorothea Wierer kämpft im Biathlon-Weltcup wieder um die vorderen Plätze. Neben der Loipe war dieses Mal ein ganz spezieller Fan zu Gast.

Hochfilzen - Im österreichischen Hochfilzen finden Anfang Dezember 2022 die Biathlon-Wettkämpfe statt. Und siehe da: Für deutsche Athletinnen gleich mal mit einem tollen Resultat. Denise Herrmann-Wick - ein Doppelname, an den sich die Fans noch gewöhnen müssen - triumphierte im Sprint über 7,5 Kilometer. Mit einer guten Leistung reihte sich auf Platz sieben die Konkurrentin Dorothea Wierer mit 37 Hunderstel Abstand ein. Die Wintersportlerin hatte sogar einen speziellen Fan zu Gast.

Berühmte Biathlon-Schwester: Magdalena Wierer feuert Superstar Dorothea an

Die Südtirolerin Wierer hat mehrere Schwestern, eine davon war extra angereist, um die beste Läuferin der Familie anzufeuern. Magdalena Wierer, mittlerweile 21 Jahre alt, beendete 2021 ihre Karriere vorzeitig. Die ständigen Vergleiche mit der erfolgreichen Schwester sorgten für besonderen Druck bei der Nachwuchsathletin, die einst in die Wierer-Fußstapfen treten wollte. „Ich bin sehr oft mit Dorothea verglichen worden, das war vor allem zu Beginn der Oberschule nicht leicht. Bei mir wurde immer sehr genau beobachtet und hingeschaut, damit musste ich erst klarkommen“, sagte sie dem Protal SportNews.bz im vergangenen Jahr. Darüber berichtete auch Merkur.de.

Doch für ihre Schwester begibt sie sich noch gerne zur Loipe, sie trifft keine Schuld an den Vergleichen. Beim Sprint in Hochfilzen am 8. Dezember filmte Dorothea sie beim Anstieg und schrieb dazu: „Maschineee“. Im Anschluss gab es natürlich noch ein Bild von Dorothea, der 32-Jährigen, mit ihrer jüngeren Schwester. Fotos von allen drei Schwestern gibt es auch.

Biathlon-Star Wierer hat zwei Schwestern: Ähnlichkeit ist nicht von der Hand zu weisen

Im Familienverbund gibt es auch noch eine dritte Wierer: Caroline. Die Ähnlichkeit ist auch hier nicht von der Hand zu weisen. Als „beste Freundinnen fürs Leben“ bezeichnen sich die drei. Vielleicht können sie auch in diesem gemeinsam die Erfolge von der „Maschineee“ feiern, wenn sie bei der Biathlon-WM in Oberhof Anfang Februar 2023 aufs Podest läuft. (ank)