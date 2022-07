Gesundheitliche Probleme: Biathletin Franzi Preuß muss Zwangspause auf Sylt einlegen

Von: Andreas Knobloch

Biathletin Franzi Preuß auf Sylt, um sich zu erholen. © Screenshot Instagram

Sommer heißt Wintervorbereitung für Biathletinnen wie Franzi Preuß, doch die wurde jetzt außer Gefecht gesetzt und relaxt auf Sylt.

Sylt - Nach der Saison ist vor der Saison, was wie ein abgedroschener Spruch klingt, ist leider die Wahrheit für die Spitzensportlerinnen und Spitzensportler. Natürlich wird im Wintersport der Sommer auch für Urlaub oder Hochzeiten genutzt, wie beispielsweise der Sohn von Ricco Groß bewies, aber es wird auch hart trainiert. Ski-Alpin-Athleten rasen über Gletscher, Biathleten sind auf Roll-Ski unterwegs - es wird viel getan in der heißen Zeit.

Für eine Sportlerin lief es allerdings gar nicht so wie gedacht, deswegen hat sie eine Auszeit genutzt. Franzi Preuß zeigte ihren Fans ein Selfie vom Strand in Sylt. Neidisch blickt man auf das schöne Panorama, allerdings ist der Hintergrund des Fotos ein ernster. Bei Preuß ist viel los im Sommer, gerade entsteht in Ruhpolding ein gemeinsames Heim mit Freund und Ex-Biathlet Simon Schempp, gleichzeitig will sie ihre Topform für die Wintersportsaison wiederfinden, muss aber einige Hürden überwinden.

Biathletin Franzi Preuß von Ruhpolding nach Sylt, um eine „Zwangspause“ einzulegen

„Leider lief es gesundheitlich und somit sportlich die letzten Wochen nicht optimal“, fängt sie ihr Statement auf Instagram an. Während die Fans auf eine grinsende Biathletin blicken, war ihr die letzten Wochen wohl nicht viel zum Lachen zumute. „Nachdem ich wieder mit lockerem Training begonnen hab, kam der Infekt zurück und hat mir eine richtige Stirnhöhlenentzündung beschert. Drum hab ich die Zwangspause genutzt, um ein paar Tage an der Nordsee abzuschalten“, hält sie ihre Follower auf dem Laufenden.

Für Biatheltin Preuß „sehr erholsam“

Anscheinend war Sylt die richtige Wahl. Die Nordseeinsel wurde viel in den Medien erwähnt, weil ein großer Ansturm nach Beginn des 9-Euro-Tickets erwartet wurde. Punks fuhren sogar extra im Juni ans Meer und machten dort Party. FDP-Politiker Christian Lindner heiratet dort seine Franca. Für Biathletin Preuß hat die Extra-Portion Entspannung dort gut getan: „Die Auszeit war besonders für meine Nebenhöhlen, den Kopf und hoffentlich auch für mein Immunsystem sehr erholsam. Habt ihr Erfahrungen mit dem Nordseeklima?“, stellt sie als Nachfrage.

Ein paar Tage später saß Preuß schon wieder auf dem Fahrrad. Die Erholung auf Sylt scheint geholfen zu haben, jetzt gilt der Fokus der Wintersportsaison - und vielleicht auch dem weiteren Hausbau. (ank)