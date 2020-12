Biathlon heute im Liveticker: Preuß mit Siegchancen im Verfolger, deutsche Herren wollen Steigerung

Der Weltcup 2020/21 im Biathlon wird am Sonntag mit zwei Rennen in Hochfilzen fortgesetzt. Der erste von zwei Weltcups in Österreich endet mit der Verfolgung der Damen und der Staffel der Herren. chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Hochfilzen - Der Weltcup 2020/21 im Biathlon macht ein drittes Mal Station in Hochfilzen, zwei weitere Wettbewerbe in Tirol stehen an. Um 11:45 Uhr beginnt die Verfolgung der Damen, um 14:00 Uhr die Staffel der Herren. chiemgau24.de ist heute ab 11:25 Uhr im Liveticker mit dabei.

Franziska Preuß hat den ersten Sieg für die deutsche Biathlon-Nationalmannschaft in der Weltcup-Saison 2020/21 im Visier. Beim Verfolgungsrennen im österreichischen Hochfilzen geht Preuß als dritte Läuferin ins Rennen und startet nur zehn Sekunden hinter der weißrussischen Sprint-Siegerin Dzinara Alimbekava.

Biathlon heute im Liveticker: Nur vier deutsche Damen sind am Start

Ausgangsbasis des Verfolgers, der über 10 Kilometer gelaufen wird und bei dem jede Athletin vier Mal an den Schießstand muss, sind die Ergebnisse des Sprints vom Freitag.

Neben Preuß sind aus deutscher Sicht Janina Hettich (Rückstand 42.0 Sekunden), Denise Herrmann (1:21.2 Minuten) und Maren Hammerschmidt (1:24.0) am Start. Vanessa Hinz als 62. und Sophia Schneider als 80. verpassten den Verfolger der besten 60. Hier geht es zur Startliste

Die Konkurrenz für Preuß ist aber groß. Neben Alimbekava zählt die Norwegerin Tiril Eckhoff zu den Top-Favoritinnen. Auch die Gesamtweltcup-Führende Hanna Öberg, Eckhoffs Landsfrau Marte Olsbu Roieseland und die Tschechin Marketa Davidova haben gute Chancen auf den Sieg im zweiten Verfolger des Weltcup-Kalenders 2020/21 im Biathlon.

Biathlon in Hochfilzen: So sehen Sie den Weltcup live im TV, Livestream und Liveticker

Biathlon im Liveticker: Frankreich und Norwegen in der Favoritenrolle

Den ersten von zwei Weltcups in Hochfilzen beschließen ab 14:00 Uhr die Herren. In der Staffel über 4x7,5 Kilometer bei zwei Schießeinheiten pro Athlet ist die Favoritenrolle klar verteilt.

Im Verfolger am Samstag dominierten Frankreich und Norwegen die internationale Konkurrenz nach Belieben. Drei Franzosen und vier Norweger kamen unter die besten Sieben, auch den Gesamtweltcup prägen beide Nationen.

Den deutschen Herren bleibt nach der enttäuschenden Leistung vom Samstag nur die Außenseiterrolle. Erik Lesser, Roman Rees, Benedikt Doll und Philipp Horn nehmen das Rennen für den DSV in Angriff. Hier gibt es alle Aufstellungen

Arnd Peiffer, der in der Regel in der Staffel gesetzt ist, reiste schon am Freitag aus privaten Gründen aus Hochfilzen ab und verzichtet auch auf die Staffel am Sonntag.

Die Wettkämpfe beginnen um 11:45 Uhr, chiemgau24.de ist bei beiden Rennen im Liveticker mit dabei.

