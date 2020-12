Biathlon heute im Liveticker: Zwei Rennen mit Optimismus und einigen Fragezeichen

Der Weltcup 2020/21 im Biathlon wird am Samstag in Hochfilzen fortgesetzt. Die Damen treten in der Staffel an, die Herren im Verfolger. chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Hochfilzen - Weiter geht es am Samstag mit dem Weltcup 2020/21 im Biathlon. In Hochfilzen stehen zwei spannende Wettbewerbe an, bei denen die Deutschen mit Zuversicht aber auch Optimierungsbedarf ins Rennen gehen. chiemgau24.de ist heute ab 11:15 Uhr im Liveticker mit dabei.

Die deutschen Damen gehören bei der zweiten Staffel im Weltcup-Kalender 2020/21 zu den Kandidatinnen aufs Podest. Beim ersten Rennen der Saison erreichten sie einen dritten Platz in Kontiolahti. Dabei lieferten Vanessa Hinz, Maren Hammerschmidt, Franziska Preuß und Denise Herrmann eine ansprechende Leistung ab und mussten sich nur Schweden und Frankreich geschlagen geben.

Biathlon heute im Liveticker: Preuß in starker Form, Fragezeichen hinter DSV-Duo

In Hochfilzen tritt Deutschland mit leicht veränderter Formation an. Nach dem Sprint am Freitag ist die Zuversicht aber geringer, als sie es noch vor der ersten Staffel der Saison 2020/21 im Biathlon war.

Zwar lief Franziska Preuß nach einer starken Vorstellung auf den dritten Platz, ihre Staffel-Kolleginnen hatten aber Probleme. Maren Hammerschmidt und Denise Herrmann zeigten Schwächen am Schießstand und verpassten die besten 30. Janina Hettich, die gute Zwölfte wurde, ersetzt Vanessa Hinz, die mit drei Schießfehlern gar auf den 62. Platz durchgereicht wurde und aus Hochfilzen abreiste. Hier gibt es alle Aufstellungen zur Damen-Staffel

Zudem mangelt es nicht an Konkurrenz für das deutsche Team. Neben Schweden, um die Gesamtweltcup-Führende Hanna Öberg, und Frankreich steht auch Norwegen ganz oben auf der Favoritenliste. Zudem gibt es zahlreiche Geheimfavoritinnen.

Gelaufen wird pro Athletin eine Strecke von sechs Kilometern, zwei Mal geht es jeweils an den Schießstand. Dort hat man acht Schuss, um alle fünf Scheiben zu treffen. Sind die drei Nachlader aufgebraucht, gibt es für jede offene Scheibe eine Strafrunde über 150 Meter.

Biathlon: Doll und Lesser mit guter Ausgangslage

Bei den Herren haben drei der fünf deutschen Starter eine gute Ausgangslage für den Verfolger am Samstag in Hochfilzen, der um 14:45 Uhr beginnt. Ausgangsbasis des Rennens sind die Rückstände des Sprints, den am Freitag der Norweger Johannes Dale gewann.

Biathlon in Hochfilzen: Alle Termine und Ergebnisse zum Weltcup 2020

Benedikt Doll macht sich mit einem Rückstand von 50 Sekunden auf die Verfolgungsjagd, Erik Lesser geht nur eine Minute hinter Dale ins Rennen.

Bei 12,5 Kilometern Laufstrecke und vier Schießeinheiten ist das aufholbar. Jeder Schießfehler hat eine Strafrunde zur Folge, das macht Verfolgungsrennen in der Regel sehr abwechslungsreich und spannend.

Biathlon in Hochfilzen: So sehen Sie den Weltcup live im TV, Livestream und Liveticker

Roman Rees muss 1:18 Minuten aufholen, zehn Sekunden danach geht Philipp Horn ins Rennen. Johannes Kühn liegt 1:47.5 Minuten zurück und hat im Feld der besten 60 wohl nur theoretische Chancen aufs Podest.

Favoriten sind die Norweger um Dale und den Viertplatzierten Johannes Thingnes Boe, der 41 Sekunden hinter seinem Landsmann liegt. Hier geht es zur kompletten Startliste

Zwischen den Skandinaviern liegen die Franzosen Quentin Fillon Maillet und Fabien Claude mit 17 bzw. 29 Sekunden Rückstand.

Um 14:45 Uhr beginnt das Rennen, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei. Fehlen wird Arnd Peiffer, der am Freitag aus privaten Gründen aus Hochfilzen abreiste.

