Bilder und ein Video vom JGA: Denise Herrmann feiert in Chiemgau-Arena - mit Botschaft an Zukünftigen

Von: Andreas Knobloch

Denise Herrmann springt beim JGA durch den „Top Wife“-Banner. © Screenshot Denise Herrmann Instagram

Denise Herrmann heiratet bald - und das muss natürlich vorher mit einem außergewöhnlichem JGA ausgiebig gefeiert werden. Im Biathlon-Style.

Ruhpolding - Schweiß, Erfolg, Tränen oder Jubel. In der Ruhpoldinger Biathlon-Stadion, der Chiemgau Arena, werden das Jahr über viele Emotionen ausgelebt. Ob beim jährlichen Halt im Weltcup oder in der Vorbereitung beim Training. Doch ein Junggesellinnenabschied findet nicht allzu oft in der Wintersport-Hochburg statt. Dieses Mal wurden nicht die schwarzen Scheiben abgeschossen, sondern eher der Vogel. Im Mittelpunkt: Denise Herrmann, für die sich eine Gruppe Mädels etwas Besonderes ausgedacht hatte.

„Danke für diesen unvergesslichen Junggesellinnenabschied, Mädels“, schrieb Denise Herrmann auf ihrem Instagram-Account. „Ich denke, ich bin jetzt bereit“, fügte sie an. Dabei posierte die Olympiasiegerin von 2022 mit Langlauf-Schuhen und Jeans am Boden sitzend vor ihrer Gruppe jubelnder Freundinnen. Darunter auch die Biathletinnen Vanessa Hinz, Marion Wiesenarter und Karolin Horchler, sowie die sich mittlerweile im Ruhestand befindende Maren Hammerschmidt. Auch am Start war die Schweizer Biathletin Lena Häcki-Groß, die in diesem Sommer den Sohn von Biatlon-Legende Ricco Groß heiratete.

Biathlon-JGA von Denise Herrmann: „Top Wife“ ist bereit

Und bei der Damen-Runde gab es auch ein amüsantes Video, wie Denise Herrmann auf Rasen springend in halber Biathlon-Montur durch das fiktive Ziel springt. Ein Banner mit den Worten: „Top Wife“. (Beim Post auf die Pfeile drücken/swipen).

Biathlon-Star Denise Herrmann hat dieses Jahr viel vor - und schon viel umgesetzt

Als Botschaft an ihren zukünftigen Ehemann ließ sie ein Statement da: „Thomas, als Top Wife hab ich die Ziellinie überquert, Bist du auch parat?“. Herrmanns baldiger Gemahl ist Thomas Wick, der schon bei einigen Biathletinnen auf Instagram gezeigt wurde. Er verabredete sich sogar einst - natürlich freundschaftlich - auf ein Gelato-Date mit Dorothea Wierer. Wick ist 31 Jahre alt und ein ehemaliger, professioneller Langläufer, der vor allem bei der Junioren-WM und Deutschen Meisterschaften seine größten Erfolge feierte.

Thomas Wick und seine künftige Ehefrau Denise Herrmann. © Screenshot Instagram Thomas Wick

Wick und seine 33-jährige Verlobte wollen sich im September das Ja-Wort geben. Im Gespräch mit unserem Partnerportal chiemgau24 im Juni sagte Denise Herrmann: „Der Mai war ganz schön anspruchsvoll. Neben den üblichen Trainingseinheiten hatte ich privat viel um die Ohren. Mein Verlobter Thomas Wick und ich sind in der Planung für unseren Hausbau und im September werden wir heiraten. Dennoch konnte ich mein Training problemlos absolvieren. Es läuft alles nach Plan, ich konnte alles umsetzen, was ich mir vorgenommen hatte“. Ein tolles Jahr zwischen Olympiasieg, JGA, Hausbau und Hochzeit - vielleicht kann der Sport-Winter noch einen draufsetzen. (ank)