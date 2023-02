„Wir erweitern die Familie“: Biathlon-Dominator Johannes Thinges Bö wird wieder Vater

Von: Christoph Gschoßmann

Johannes Thinges Bö schwebt nicht nur im Biathlon auf Wolke sieben: Stolz präsentiert er auf Instagram mit seiner Frau Hedda ihren Babybauch. Ihr zweites Kind wird im Sommer zur Welt kommen.

München/Oslo – Erfolg im Sport und Glück im Privatleben – bei Johannes Thinges Bö läuft es derzeit wie am Schnürchen. So verkündete der Biathlon-Superstar fünf Tage nach seinen sieben Medaillen bei der Biathlon-WM im thüringischen Oberhof (Medaillenspiegel) auf Instagram, dass er und seine Frau Hedda zum zweiten Mal Nachwuchs erwarten.

Johannes Thinges Bö auf Instagram: „Wir erweitern die Familie“

„Wir erweitern die Familie“, schrieb der 29-Jährige inklusive Baby-Emoji zu einem Foto, das ihn mit seiner schwangeren Ehefrau Hedda zeigt. Ihr Schwangerschaftsbauch ist bereits deutlich zu erkennen. Im Sommer soll es so weit sein.

Johannes Thinges Bö Geburtstag/-ort: 16. Mai 1993 in Stryn (Norwegen) Weltcup-Debüt im Biathlon: 2013 Olympiamedaillen: 5 x Gold, 2 x Silber, 1 x Bronze Weltmeisterschafts-Medaillen: 17 x Gold, 10 x Silber, 3 x Bronze

Bö hatte bei der am vergangenen Sonntag zu Ende gegangenen Weltmeisterschaft in Oberhof als erster männlicher Skijäger sieben Medaillen in sieben Rennen gewonnen. Fünfmal Gold, einmal Silber und einmal Bronze gab es für den Dominator in Thüringen. Bös Sohn Gustav kam im Januar 2020 zur Welt.

Biathlon-Rekordmann Johannes Thinges Bö: Ungeschlagen in neun Einzel-Wettbewerben

Bö hatte neben seinen Medaillen zudem bereits vor dem Finale der Biathlon-WM einen Rekord an Siegen in Serie aufgestellt: Der Ausnahmekönner blieb neun Einzel-Wettbewerbe ungeschlagen, das schaffte vor ihm weder eine Frau noch ein Mann. Vor der WM war er in sechs Rennen nacheinander ungeschlagen geblieben, bei der WM kamen mit Sprint, Verfolgung und Einzel drei weitere dazu. Die Bestmarke hatte vor dem baldigen zweimaligen Vater Bö die Schwedin Magdalena Forsberg inne, die in der Saison 2000/2001 achtmal in Folge nicht zu bezwingen war. (cgsc mit dpa)

