Biathlon: Schlägt Herrmann im vorletzen Rennen wieder zu?

Der Weltcup 2019/20 im Biathlon wird am Freitag mit dem Sprint der Frauen in Kontiolahti fortgesetzt. Das Rennen gibt es heute im Liveticker bei chiemgau24.de.

Kontiolahti - Im letzten Weltcup der Biathlon-Saison 2019/20 greifen am Freitag auch die Damen ein. Um 15:30 Uhr beginnt der letzte Sprint der Saison, chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Dann will Denise Herrmann ihre gute Form nutzen und wie schon in der Vorwoche in Nove Mesto im Sprint ganz nach oben laufen. In Tschechien traf Herrmann bei zwei Schießeinlagen alle Scheiben und war die Schnellste auf der Strecke über 7,5 Kilometer.

Der Weltcup in Kontiolahti soll trotz der zahlreichen Absagen in der Sportwelt durchgezogen werden, bereits am Donnerstag wurde der Sprint der Herren ausgetragen. Biathlon in Kontiolahti: Alle Termine und Ergebnisse zum Weltcup 2020

Biathlon: Kampf um den Gesamtweltcup im Fokus

Wie auch bei den Herren steht in Kontiolahti der Kampf um den Gesamtweltcup im Fokus. Die Italienerin Dorothea Wierer liegt vor dem letzten Weltcup in Führung, hat das Gelbe Trikot aber noch nicht gewonnen.

Da das Saisonfinale in Oslo ersatzlos gestrichen wurde, bleiben ihren Verfolgerinnen nur noch zwei Gelegenheiten, die Gesamtwertung im Weltcup 2019/20 zu gewinnen. Biathlon: Alle Informationen zum Weltcup in Kontiolahti 2020

Biathlon: Scherer feiert Weltcup-Debüt

Auch die deutschen Damen wollen für einen versöhnlichen Saisonabschluss sorgen. Neben Herrmann sind in Kontiolahti Vanessa Hinz, Franziska Preuß, Karolin Horchler, Janina Hettich und Stefanie Scherer, die erstmals in der Saison 2019/20 im Einsatz ist, am Start. Die Startliste zum Sprint der Frauen

Die Ergebnisse des Sprints bilden die Grundlage für den Verfolger am Samstag. Am Sonntag stehen dann noch zwei Mixed-Wettbewerbe an. Biathlon: Weltcup in Kontiolahti im TV, Livestream und Liveticker

Am Freitag geht es um 15:30 Uhr los, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Quelle: chiemgau24.de

*chiemgau24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

truf