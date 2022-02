Olympia-Biathlon heute im Live-Ticker: Gold-Doppelpack für Denise Herrmann im Sprint?

Von: Andreas Knobloch

Teilen

Denise Herrmann: Die erste Goldene hat sie, schießt sie sich zur zweiten? © Imago Collage

Biathlon heute live: Wird es das Doppel-Gold für Denise Herrmann? Der 7,5-Kilometer-Sprint der Damen bei uns im Live-Ticker.

Peking - Es läuft sich viel leichter, wenn die Spitze schon erklommen ist. Denise Herrmann hat sich mit dem Sieg über 15 Kilometer im Damen-Einzel ihr Biathlon-Gold bei den Olympischen Spielen in Peking gesichert. Nun kann sich befreit auflaufen. Über ihre gewonnene Medaille sagte sie: „Es ist ganz cool, weil ab und zu jemand vorbeikommt und das gute Stück in die Hand nehmen will.“ Und vielleicht kommen bald noch mehr Leute, die auch ihre zweite Medaille in die Hand nehmen wollen.

Olympia heute live mit Biathlon: 7,5-Kilometer-Sprint der Damen - Doppel-Gold für Denise?

Beim 7,5 Kilometer Sprint der Damen (Start 10 Uhr MEZ) starten die Frauen wie im Einzel auch in vorher festgelegter Reihenfolge in 30 Sekunden Abstand hintereinander. Dieses Mal müssen sie nur zweimal zum Schießstand. Einmal liegend, einmal stehend. Als Favoriten zählen neben Herrmann beispielsweise Marte Olsbu Röiseland (Norwegen) oder Elvira Öberg (Schweden). Die restlichen deutschen Starterinnen sind Vanessa Hinz, Franziska Preuß und Vanessa Voigt.

Olympia 2022: Startreihenfolge für Biathlon-Sprint - 7,5 Kilometer der Damen

10:00:30 Uhr: #1 Tiril Eckhoff (Norwegen) eröffnet das Rennen

....

10:04:30 Uhr: #9 Denise Herrmann

10:19:00 Uhr: #38 Vanessa Voigt

10:36:30 Uhr: #72 Franziska Preuß

10:41:30 Uhr: #83 Vanessa Hinz

Ein bisschen geht es auch die Titelverteidigung innerhalb des deutschen Sports. Die Olympiasiegerin 2018 in dieser Disziplin heißt: Laura Dahlmeier. Herrmann will sich nicht ausruhen. Die 33-Jährige ist fokussiert. „Ich weiß, dass ich in einem guten Modus bin. Ich hoffe, das kann ich noch ein, zwei Mal zeigen“, sagt Herrmann. Auch Vanessa Voigt, der im Einzel nur 1,3 Sekunden zu Bronze fehlten, will an diese starke Leistung anknüpfen. (ank mit dpa)