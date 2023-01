„Großes Fragezeichen“: Top-Biathlet kündigt Entscheidung über Karriereende an

Von: Antonio José Riether

Karriereende eines Biathlon-Routiniers? Aufgrund hartnäckiger Verletzungen will Lukas Hofer zeitnah eine Entscheidung über seine Zukunft treffen.

Bruneck - Während der Wintersport-Saison feiern viele Athleten große Erfolge, manche von ihnen müssen jedoch ausgerechnet in den kalten Monaten zwangsweise pausieren. Meist sind es Verletzungen, die die Sportler bremsen. Der italienische Biathlet Lukas Hofer kann davon ein Lied singen, den 33-Jährigen plagen enorme Verletzungssorgen. Offenbar sind diese so schlimm, dass Hofer bald eine folgenschwere Entscheidung über seine Karriere treffen muss.

Lukas Hofer Geboren: 30. September 1989 in Bruneck (Italien) Olympische Medaillen: 2 × Bronze WM-Medaillen: 2 × Silber, 2 × Bronze Weltcupsiege: 6

Lukas Hofer: Biathlon-Star sieht „ein großes Fragezeichen“ hinter seiner weiteren Karriere

Am diesjährigen Biathlon-Weltcup kann Hofer nicht teilnehmen, zu groß ist das Verletzungspech des Südtirolers. Der Biathlet und Gleitschirmpilot leidet seit November an einer hartnäckigen Sehnenentzündung im linken Schienbein. Aufgrund der Blessur musste er kurz vor dem Jahreswechsel für das Biathlon-Event in der Arena des FC Schalke 04 absagen.

Der Routinier sprach nun über sein Leiden und gab einen nicht besonders optimistischen Ausblick auf seine künftige Karriere. „Im Moment ist alles ein großes Fragezeichen bei mir“, sagte Hofer gegenüber dem Bozener Portal sportnews.bz. Dabei legte er auch offen, dass ihm die Hintergründe seiner Entzündung nicht klar seien. „Von was das gekommen ist, weiß ich nicht. Bergläufer oder Fußballer haben so etwas öfter, aber Biathleten nicht“, sagte Hofer.

Lukas Hofer gewann bereits Medaillen bei der Biathlon-WM und den Olympischen Spielen. © Eibner-Pressefoto/imago

Lukas Hofer: Hartnäckige Verletzungen plagen den Biathleten

Der in Bruneck geborene Wintersportler erzählte auch von seinen letzten Versuchen, wieder ins Training zurückzukehren. „Mitte Dezember habe ich dann probiert, leicht zu trainieren, das ging aber nicht“, beschrieb Hofer den herben Rückschlag. Der Norditaliener ist verzweifelt: „Normalerweise geht so etwas nach sechs Wochen weg, aber in meiner Situation haben wir noch keine Lösung gefunden.“

Unter den derzeitigen Umständen kann der zweifache olympische Bronzemedaillengewinner seinen Sport nicht ausüben. Nicht einmal seinen Fuß kann er derzeit belasten. Doch die Schmerzen begleiten Hofer nicht erst seit der Sehnenentzündung. „Seit anderthalb Jahren fehlt immer irgendetwas“, meint Hofer, bereits im Sommer an beiden Beinen unter einem Läuferknie leidet.

Karriereende? Biathlet Lukas Hofer will „im Sommer in Ruhe eine Entscheidung fällen“

„All diese Verletzungen sind im Grunde Entzündungen“, fasst der leidgeprüfte Hofer zusammen und ergänzt: „Mein Körper reagiert also auf etwas, auf was genau, das müssen wir herausfinden.“ Der 33-Jährige geht sogar noch weiter und will schon bald beschließen, wie genau es mit ihm weiter geht.

So meinte der viermalige Olympia-Teilnehmer: „Ich muss schauen, ob ich das Problem bis zu der Weltmeisterschaft in Oberhof (Beginn am 8. Februar; Anm. d. Red.) in den Griff bekomme.“ Hofer ergänzte: „Und natürlich muss man weiter überlegen, was in Zukunft noch machbar ist, was die Gesundheit zulässt. Im Sommer werde ich in Ruhe eine Entscheidung fällen“. In wenigen Monaten könnte Hofer seine Karriere also durchaus beenden. (ajr)