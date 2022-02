Biathlon bei Olympia 2022: Termine, TV-Sendeplan, Ergebnisse - Alle Infos im Überblick

Nach 2018 wollen die deutschen Biathleten auch bei Olympia 2022 in Peking für einen Medaillenregen sorgen. Die Wettkämpfe mit allen Sendeterminen in der Übersicht.

München - Mit den Olympischen Winterspielen in Peking steht eines der größten sportlichen Highlights des Jahres 2022 bereits vor der Tür. Vom 4. bis zum 20. Februar kämpfen die besten Athleten in China um die begehrten Medaillen. Die Wettkämpfe im Biathlon zählen auch in diesem Jahr wieder einmal zu den beliebtesten Events der Spiele, in insgesamt elf Rennen laufen und schießen die besten Athleten der Welt um die Podiumsplätze. Ähnlich wie im alpinen Skisport finden die Wettbewerbe nicht direkt in der chinesischen Hauptstadt statt, sondern etwas außerhalb im Nordischen Ski- und Biathlonzentrum Kuyangshu, rund 190 km nördlich von Peking.

Biathlon bei Olympia 2022: Deutschland 2018 am erfolgreichsten

In Pyeongchang konnte keine andere Nation so viele Medaillen im Biathlon gewinnen wie die DSV-Adler: Dreimal Gold, einmal Silber und dreimal Bronze gingen auf das deutsche Konto. Das größte Problem ist allerdings, dass die beiden Olympiasieger - Laura Dahlmeier (Sprint und Verfolgung) und Arnd Peiffer (Sprint) - mittlerweile ihre Karrieren beendet haben und derzeit kein direkter deutscher Medaillenkandidat in Sicht ist.

Bei den Frauen können sich vor allem die Weltcup-Führende Marte Olsbu (Norwegen) und die Schwedinnen um Elvira und Hanna Öberg Hoffnung auf Medaillen machen. Bei den Männern stehen einmal mehr die Franzosen um Quentin Fillon Maillet und die norwegischen Bø-Brüder im Fokus.

Wann starten die Biathleten in die Loipe? Wir haben eine Übersicht zusammengestellt.

Biathlon bei Olympia 2022: Die Entscheidungen am 5. Februar

4 × 6 km Mixed-Staffel (ab 10.00 Uhr live in der ARD und bei Eurosport)

Nation Athletinnen/Athleten Fehler Zeit 1. 2. 3.

Biathlon bei Olympia 2022: Die Entscheidungen am 7. Februar

15 km Einzel der Frauen (ab 10.00 Uhr live im ZDF und bei Eurosport)

Lesen Sie auch

Athletin Nation Fehler Zeit 1. 2. 3.

Biathlon bei Olympia 2022: Die Entscheidungen am 8. Februar

20 km Einzel der Männer (ab 9.30 Uhr live in ARD und bei Eurosport)

Athlet Nation Fehler Zeit 1. 2. 3.

Biathlon bei Olympia 2022: Die Entscheidungen am 11. Februar

7,5 km Sprint der Frauen (ab 10.00 Uhr live in ARD und bei Eurosport)

Athletin Nation Fehler Zeit 1. 2. 3.

Biathlon bei Olympia 2022: Die Entscheidungen am 12. Februar

10 km Sprint der Männer (ab 10 Uhr live im ZDF und bei Eurosport)

Athlet Nation Fehler Zeit 1. 2. 3.

Biathlon bei Olympia 2022: Die Entscheidungen am 13. Februar

10 km Verfolgung der Frauen (ab 10 Uhr live in der ARD und bei Eurosport)

Athletin Nation Fehler Zeit 1. 2. 3.

12,5 km Verfolgung der Männer (ab 11.45 Uhr live in der ARD und bei Eurosport)

Athlet Nation Fehler Zeit 1. 2. 3.

Biathlon bei Olympia 2022: Die Entscheidungen am 15. Februar

4 x 7,5 km Staffel der Männer (ab 10.00 Uhr live im ZDF und bei Eurosport)

Nation Athleten Fehler Zeit 1. 2. 3.

Biathlon bei Olympia 2022: Die Entscheidungen am 16. Februar

4 x 6 km Staffel der Frauen (ab 8.45 Uhr live in der ARD und bei Eurosport)

Nation Athletinnen Fehler Zeit 1. 2. 3.

Biathlon bei Olympia 2022: Die Entscheidungen am 18. Februar

15 km Massenstart der Männer (ab 10.00 Uhr live im ZDF und bei Eurosport)

Athlet Nation Fehler Zeit 1. 2. 3.

Biathlon bei Olympia: Die Entscheidungen am 19. Februar

12,5 km Massenstart der Frauen (ab 10.00 Uhr live im ZDF und bei Eurosport)

Athletin Nation Fehler Zeit 1. 2. 3.