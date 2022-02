Gold-Märchen bei Olympia: Herrmann siegt im Biathlon - Tränen beim Gruppenfoto

Von: Marius Epp

Denise Hermann trotzt der Eiseskälte in den chinesischen Bergen. © YUTAKA/imago

Denise Herrmann gewinnt im Biathlon-Einzel bei Olympia völlig überraschend die zweite deutsche Goldmedaille. Vanessa Voigt schrammt haarscharf an Bronze vorbei. Die Sensation im Ticker zum Nachlesen.

Olympia: Biathlon, Frauen-Einzel (15 km)

Denise Herrmann gelingt eine Biathlon-Sensation und gewinnt olympisches Gold.

Das denkwürdige Rennen zum Miterleben im Ticker.

Olympia/Biathlon: Einzel der Frauen über 15 km - Endstand

GOLD: Denise Herrmann (Deutschland) SILBER: Anais Chevalier-Bouchet (Frankreich) + 9,4 BRONZE: Marte Olsbu Roiseland (Norwegen) + 15,3 4. Vanessa Voigt (Deutschland) + 16,6 5. Dzinara Alimbekava (Belarus) + 31,7 14. Vanessa Hinz (Deutschland) + 1:54,7 25. Franziska Preuß (Deutschland) + 3:51,5

Zusammenfassung: Biathletin Denise Herrmann gewinnt Gold im Einzel und schafft als erst zweite deutsche Wintersportlerin das olympische Medaillen-Double. Sie gewann Edelmetall in zwei verschiedenen Sportarten.

Am Ziel ihrer Träume ließ Denise Herrmann ihren Freudentränen freien Lauf. Völlig überwältigt von ihren Glücksgefühlen nahm die Biathletin die vielen Gratulationen im eisigen Zielraum von Zhangjiakou entgegen, richtig fassen konnte sie ihren sensationellen Olympiasieg im Einzelrennen aber noch nicht. „Dass ich das heute geschafft habe, macht mich unglaublich stolz und glücklich“, sagte die 33-Jährige nach der zweiten Goldmedaille für Team D in Peking: „Mir fehlen die Worte.“

Mit einem lauten Juchzer hüpfte die strahlende Herrmann, die erst 2016 den Wechsel vom Langlauf zum Biathlon vollzogen hatte, bei der Siegerehrung aufs oberste Treppchen. Und beim Gruppenfoto mit ihren Teamkollegen kamen schon wieder die Tränen. „Olympiasiegerin“, sagte sie überglücklich am ZDF-Mikrofon, „das klingt wirklich gut.“

Olympia: Herrmann feiert unter Tränen Biathlon-Gold

Mit 19 Treffern hatte sich die Oberwiesenthalerin vor den Augen von IOC-Präsident Thomas Bach zuvor in den siebten Biathlon-Himmel geballert und mit einer überragenden Vorstellung im Klassiker über 15 km auch ein seltenes Double geschafft. Als erst zweite deutsche Wintersportlerin nach Susi Erdmann (Rodeln, Bob) holte Herrmann Olympia-Medaillen in zwei verschiedenen Sportarten. 2014 in Sotschi hatte sie Bronze mit der Langlauf-Staffel gewonnen.

„Grandios, Wahnsinn, Hut ab“, sagte ZDF-Expertin Laura Dahlmeier, die vor vier Jahren in Pyeongchang zwei Goldmedaillen geholt hatte. Und Herrmann verspürte nach einem bislang durchwachsenen Olympia-Winter mit nur vier Top-Ten-Platzierungen in zwölf Rennen höchste Genugtuung. „Ich hab ja dieses Jahr schon ziemlich auf die Fresse gekriegt“, sagte sie: „Ich wusste aber einfach, dass ich es kann.“

Ihre gesamte Saisonplanung hatte sie auf die Olympischen Spiele ausgerichtet - und der Plan ging voll auf. Am Montag schoss sie mit Bedacht und leistete sich nur eine Strafminute. Der Gold-Coup bedeutete für Herrmann den größten Erfolg ihrer Karriere, 2019 hatte sie bei der WM in Östersund den Titel in der Verfolgung gewonnen. Zuletzt hatte Andrea Henkel 2002 in Salt Lake City Olympia-Gold in der Königsdisziplin für die deutschen Biathletinnen geholt.

Olympia: Gold für Denise Herrmann - Sensation im Biathlon-Einzel

11.22 Uhr: Es ist amtlich! Denise Herrmann gewinnt Gold im olympischen Einzel! Die frisch gebackene Olympiasiegerin Denise Hermann im ZDF-Interview: „Ich bin jetzt gerade noch viel aufgeregter als vor dem Rennen. Es ist eine krasse Situation. Ich hab ja dieses Jahr schon ordentlich auf die Fresse gekriegt, deswegen bin ich relativ entspannt angereist. Ich wusste aber, dass ich es kann. Dass ich hier ganz oben stehe, macht mich unglaublich stolz. Mir fehlen die Worte.“

11.18 Uhr: Über allem thront eine Nachricht: Denise Herrmann wird heute Gold holen! Nach einem äußerst durchwachsenen Jahr für die deutschen Biathletinnen kommt diese Leistungsexplosion fast aus dem Nichts. Was für ein Tag für den DSV.

11.16 Uhr: Vanessa Hinz schließt das letzte deutsche Schießen mit null Fehlern ab und rundet den tollen deutschen Tag ab. Auch für sie winkt ein gutes Ergebnis, vor der Schlussrunde liegt sie auf Platz 13.

11.14 Uhr: Was für ein Drama für Vanessa Voigt! Nur 1,3 Sekunden fehlen ihr auf die Bronzemedaille. Wäre das vielleicht zu viel des Guten gewesen? Natürlich wird sich die Deutsche ärgern, doch mit etwas Abstand wird klar werden, dass das ein richtig gutes Rennen war. Und es kommen noch einige Disziplinen.

11.11 Uhr: Franziska Preuß hat heute einen schweren Stand. Auch beim letzten Schießen gehen zwei Versuche daneben. Doch das wird sie verkraften können.

11.09 Uhr: Das Unglaubliche rückt immer näher! Die Top-Läuferinnen sind durch, der Rest kann Herrmann die Goldmedaille wohl nicht mehr entreißen. Noch ist es nicht amtlich, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass heute in Zhangjiakou ein deutsches Biathlon-Märchen geschrieben wird.

11.05 Uhr: Vanessa Voigt gibt alles und ist im Ziel völlig entkräftet - auch für sie ist das ein überragendes Rennen! Sie schrammt ganz knapp an einer Medaille vorbei und wird Vierte, wenige Sekunden hinter der Drittplatzierten Marte Olsbu Roiseland.

10.58 Uhr: Alimbekava ist im Ziel - und ist 30 Sekunden langsamer als Herrmann!

10.57 Uhr: Die Starterinnen, die Herrmann noch gefährlich werden können, werden immer weniger. Holt Hermann hier wirklich Gold? Das wäre eine Sensation. Vanessa Hinz ist mittlerweile auch im Rennen, leistet sich beim ersten Schießen einen Fehler.

10.55 Uhr: Davidova und Öberg sind im Ziel und haben deutlichen Rückstand auf Herrmann. Preuß verschenkt mit zwei Fehlern ihre Chancen auf ein Top-Ergebnis, doch es ist ihr erstes Rennen seit Langem. Und was macht Vanessa Voigt? Sie schießt überragend! Null Fehler beim letzten Schießen, zuvor hatte sie einen Fehler eingebaut. Auch Voigt hat tatsächlich Chancen auf eine Medaille! Was für ein Rennen aus deutscher Sicht. Damit war nicht zu rechnen.

10.50 Uhr: Dzinara Alimbekava geht mit einem dicken Vorsprung ins letzte Schießen, wenn sie alles abräumt, ist sie auf Siegkurs. Aber nein! Die Belarussin setzt den vierten Schuss daneben. Auf der Schlussrunde kämpft sie nun gegen die Zeit von Herrmann.

10.48 Uhr: Herrmann ist im Ziel! Sie hat sich ihr Rennen super eingeteilt und kann jetzt nur noch zuschauen und bangen. Wer kann ihr die Führung nochmal entreißen? Schon jetzt ist klar: Herrmann hat hier ein fast perfektes Rennen auf den Schnee gezaubert.

10.47 Uhr: Wahnsinn - Herrmann nimmt Olsbu Roiseland auf dem ersten Kilometer 13 Sekunden ab. Die Deutsche fliegt!

10.45 Uhr: Denise Herrmann ist absolut auf Medaillenkurs! Sowohl Anais Chevalier-Bouchet als auch Marketa Davidova können ihr in der Schlussrunde nicht folgen. Doch es sind noch einige andere im Rennen.

10.44 Uhr: Franziska Preuß ist derweil zum ersten Mal am Schießstand, auch sie verwandelt alle Scheiben von Schwarz auf weiß.

10.42 Uhr: Und Herrmann gibt mächtig Gas auf den letzten Metern! Reicht das sogar für Gold? Es sind noch einige Konkurrentinnen im Rennen. Das wird richtig spannend. Davidova schießt einen Fehler beim letzten Schießen und wird sich mit Herrmann ein Duell liefern.

10.39 Uhr: JA! Denise Herrmann räumt beim letzten Schießen in Windeseile alle Scheiben ab, die Medaille ist zum Greifen nah! Das wäre eine Riesen-Überraschung. Auf der Schlussrunde wird sie nochmal alles reinlegen, was sie hat.

10.37 Uhr: Auch Wierer patzt beim letzten Schießen! Zwei Fehler - das bedeutet: Keine Medaille für die Italienerin.

10.35 Uhr: Marketa Davidova bleibt auch im dritten Schießen fehlerfrei und setzt sich an die Spitze. Sie ist neben Anais Chevalier-Bouchet die einzige Athletin, die noch keinen Fehler geschossen hat. Jetzt ist Roiseland zum letzten Mal dran - der letzte Schuss geht daneben! Schlechte Nachricht für die Norwegerin, gute Nachricht für Denise Hermann.

10.32 Uhr: Justine Braisaz-Bouchet und Lisa Vittozzi befördern sich mit Fehlern aus dem Medaillenkampf.

10.29 Uhr: Jetzt das dritte Schießen für Herrmann. 40 Sekunden Vorsprung vor Roiseland. Die ersten beiden Schüsse sind drin, der Dritte geht daneben. Es bleibt bei dem einen Fehler, damit ist sie noch im Rennen. Jetzt darf sie sich aber keinen Fehler mehr leisten. Sie geht auf Platz drei in die vorletzte Runde. Auch Hanna Öberg patzt im stehenden Anschlag.

10.26 Uhr: Zwei Fehler für Eckhoff! Das könnte schon der Killer für eine Medaille sein. Macht es Vanessa Voigt besser? Sie ist jetzt im Liegendschießen dran - und bleibt fehlerfrei! Stark.

10.25 Uhr: Die Tschechin Marketa Davidova möchte auch ein Wörtchen mitreden. Null Fehler in den ersten beiden Anschlägen.

10.20 Uhr: Zweites Schießen für Herrmann! Optimale Verhältnisse, es weht fast kein Wind. Und Herrmann nutzt das aus! Auch stehend leistet die Deutsche sich keinen Fehler und mausert sich langsam aber sicher zur Geheimfavoritin. Im Kopf darf es jetzt bei ihr nicht zu sehr rattern, dann kann das was werden.

10.18 Uhr: Auch Tiril Eckhoff muss man heute auf der Rechnung haben. Die Norwegerin geht am Schnellsten an und bleibt liegend fehlerfrei. DSV-Athletin Vanessa Voigt ist derweil gestartet.

10.16 Uhr: Bei Denise Herrmann ist die Ausgangslage wie immer: Wenn sie trifft, ist sie eine ganz heiße Medaillenkandidatin - denn in der Loipe gehört sie zu den Schnellsten. Doch gerade das Schießen bereitet ihr oft Probleme. Nach dem ersten Schießen liegt sie in Führung.

10.10 Uhr: Dorothea Wierer bleibt fehlerfrei, jetzt wird es für Denise Herrmann ernst. Und sie bleibt cool! Sie lässt sich beim Schießen Zeit, doch das ist genau der richtige Weg. Konzentrierte Leistung im Liegendschießen, null Fehler. Das geht doch gut los! Drei Schießeinlagen hat sie noch vor sich.

10.07 Uhr: Die besten Starterinnen haben sich heute größtenteils eine vordere Startnummer ausgesucht. Spannend wird sein, wie Franziska Preuß heute nach ihrer langen Pause zurechtkommt. Olsbu Roiseland ist die erste am Schießstand und handelt sich gleich mal eine Strafminute ein. Heute gilt: Wer gut schießt, kann nach ganz vorne laufen.

10.04 Uhr: Mit Denise Herrmann ist die erste deutsche Biathletin unterwegs! Es geht gleich zu Beginn bergauf, es gilt also, mit der Kraft zu haushalten. Auch die Südtirolerin Dorothea Wierer ist gestartet.

10 Uhr: Das Rennen beginnt! Die erste Athletin ist gleich eine Topfavoritin: Marte Olsbu Roiseland führt den Weltcup an und will heute eine Medaille gewinnen.

Update vom 7. Februar, 9.53 Uhr: Der Start rückt näher. Dorothea Wierer (Italien), Marte Olsbu Roiseland (Norwegen), Dzinara Alimbekava (Belarus) und die beiden Öberg-Schwestern Elvira und Hanna (Schweden) gehören heute unter anderen zu den Favoritinnen auf Medaillen.

Olympia: Biathlon im Live-Ticker - Preuß feiert Comeback

Erstmeldung vom 7. Februar: Zhangjiakou - Der zweite Biathlon-Wettbewerb bei Olympia steht an: Beim Frauen-Einzel über 15 Kilometer kämpfen die deutschen Athletinnen um eine Medaille. Zu den Favoritinnen gehören Denise Herrmann, Vanessa Voigt, Franziska Preuß und Vanessa Hinz nicht, doch für eine Überraschung sind alle vier gut.

Im Einzel ist vor allem das Schießen entscheidend, denn für jeden Fehler bekommen die Starterinnen eine Strafminute aufgebrummt. Denise Herrmann startet recht früh mit der Nummer acht, an Position 16 folgt Vanessa Voigt, recht spät sind dann Franziska Preuß (71) und Vanessa Hinz (80) an der Reihe. Für Preuß ist das Einzel das erste Rennen seit Langem, nach einer Fußverletzung und einer Corona-Infektion ist sie die Wundertüte des heutigen Tages. (epp)