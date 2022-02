Biathlon bei den Olympischen Winterspielen in Peking: Wettbewerbe, Zeitplan, Favoriten

Erik Lesser aus Deutschland 2018 bei der 4 x 7,5 km-Staffel der Herren bei Olympia in Pyeongchang © Hendrik Schmidt / dpa

Die Wettkämpfe im Biathlon ziehen Fans bei den Olympischen Winterspielen 2022 vor die Fernsehgeräte. Infos rund um Disziplinen, Favoriten und Termine.

Peking – Am 05. Februar 2022 bestreiten die Biathleten ihren ersten Wettkampf in Zhangjiakou im Bezirk Chongli rund 180 Kilometer von der chinesischen Hauptstadt entfernt. Mit der Mixed-Staffel des Biathlons eröffnen die Athletinnen und Athleten den Reigen um die Medaillen bei den Olympischen Winterspielen 2022 im Zhangjiakou National Biathlon Centre.

Biathlon: Infos zur rasanten Sportart bei den Olympischen Winterspielen 2022

Kaum eine Wintersportart bietet solch attraktive Abwechslung in den Disziplinen wie Biathlon. Dabei beeindrucken die Olympioniken nicht nur durch Ausdauer und Kraft. Vielmehr ist es die erfolgreiche Kombination der gegensätzlichen Voraussetzungen von Rennen und der Statik des Schießens, die bei dieser Sportart nicht selten den Ausschlag gibt zwischen Sieg und Niederlage. Es gilt, am Schießstand den hohen Puls der Laufstrecke schnellstmöglich zu drosseln und die Schussabgabe nicht durch die Unruhe des Herzschlags negativ beeinflussen zu lassen. Fehlschüsse werden mit Zeitstrafen oder zusätzlich zu absolvierenden Laufrunden geahndet. Die Wettkämpfe der Olympischen Winterspiele 2022 im Biathlon werden naturbedingt vermutlich auf Kunstschnee stattfinden. Zudem erwarten Sportlerinnen, Sportler und Zuschauer im über 1.500 Meter hoch gelegenen Biathlon Centre eisige Temperaturen weit unter 0 Grad Celsius.

Olympische Winterspiele 2022: Wettbewerbe, Termine und Übertragung im Biathlon

Alle Übertragungen der Olympischen Winterspiele 2022 erfolgen mit einer Zeitverschiebung von sieben Stunden für Deutschland. Die Eröffnungsfeier startet in der deutschen Live-Sendung um 13 Uhr.

Die elf Medaillen-Entscheidungen im Biathlon im Überblick:

Samstag, 05.02. – Mixed Staffel

Montag, 07.02. – 15 km Einzellauf Damen

Dienstag, 08.02. – 20 km Einzellauf Herren

Freitag, 11.02. – 7,5 km Sprint Damen

Samstag, 12.02. – 10 km Sprint Herren

Sonntag, 13.02. – Kombination 10 km Damen und 12,5 km Herren

Dienstag, 15.02. – 4 x 7,5 km Staffel Herren

Mittwoch, 16.02. – 4 x 6 km Staffel Damen

Freitag, 18.02. – 15 km Massenstart Herren

Samstag, 19.02. – 12,5 km Massenstart Damen

Aufgrund der andauernden Coronapandemie werden die meisten ausländischen Fans die Wettbewerbe der Olympischen Winterspiele 2022 vor dem TV-Gerät live verfolgen. Für das deutsche Fernsehen konnten sich ARD und ZDF die Übertragungsrechte sichern, was den Zuschauern eine kostenfreie Übertragung mit Beginn zwischen 2 und 3 Uhr in der Nacht bis etwa 18 Uhr am Abend garantiert. Daneben bietet der Sender Eurosport einen kostenpflichtigen Livestream im Eurosport-Player. Die Sendezeit der Wettbewerbe im Biathlon liegt in den Vormittagsstunden.

Biathlon: Die Favoriten der XXIV. Olympischen Winterspiele 2022 in Peking

Noch immer gelten die nordischen Nationen als Favoriten beim Biathlon. Gemeinsam mit der deutschen Mannschaft dominierten die Norweger bisher die Gesamtwertung bei den Wettkämpfen der Olympischen Winterspiele. 2022 stehen jedoch im Januar noch Fragezeichen hinter einigen Athleten wie der starken deutschen Biathletin Franziska Preuss, die sich kurz vor Weihnachten 2021 eine Sprunggelenksverletzung zuzog und eine mehrwöchige Pause vor den Wettkämpfen in China einlegen muss. Trotzdem liegen die Hoffnungen deutscher Fans auf einer schnellen Regeneration, Qualifikation und Medaillengewinnen in China, gemeinsam mit der Teamkollegin Denise Herrmann. Die größten Chancen in den Damen-Wettbewerben rechnen sich Tiril Eckhoff und Marte Olsbu Røiseland aus Norwegen aus. In den Wettkämpfen der Herren müssen sich die Deutschen der Herausforderung durch den starken Biathleten Johannes Thingnes Bø aus Norwegen entgegenstellen. Daneben ist mit dem französischen Team der Herren zu rechnen. Nach den Rücktritten von Laura Dahlmeier und Arnd Peiffer haben sich die Lücken im Team des Deutschen Skiverbands (DSV) noch nicht wieder geschlossen. Trotzdem rechnet der DSV mit Medaillen durch erfahrene Sportlerinnen und Sportler wie Franziska Preuss, Maren Hammerschmidt, Erik Lesser, Roman Rees und Benedikt Doll. Die deutsche Qualifikation endet mit dem 16. Januar 2022.

