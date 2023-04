Zwei Biathlon-Olympiasieger starten Nerd-Marathon: Team Harry Potter oder Team Voldemort?

Spaß während der Pause

Von Melanie Gottschalk schließen

Nach einer langen Saison heißt es für Sportler in der Regel erst einmal abschalten. Zwei schwedische Biathlon-Stars liefern sich hingegen einen erbitterten Zauberkampf.

München - Wer kennt ihn nicht? Harry Potter ist wohl der berühmteste Zauberlehrling der Welt und begeistert seit über 20 Jahren Jung und Alt. Regelmäßig tauchen immer noch Millionen Menschen rund um den Globus in die Welt von Harry Potter und seinen Freunden ein. Unter den Fans heißt die wichtigste Frage natürlich: Hufflepuff, Gryffindor, Slytherin oder Ravenclaw, zwei schwedische Biathlon-Stars gingen jetzt aber noch einen Schritt weiter.

Name der Buchreihe: Harry Potter Autorin: Joanne K. Rowling Genre: Fantasy Land: Vereinigtes Königreich

Biathlon-Stars Samuelsson und Nelin tauchen in die Welt von Harry Potter ein

Denn während andere Sportler nach der anstrengenden WM-Saison erst einmal im Urlaub ausspannen, lieferten sich die beiden Wintersport-Stars Jesper Nelin und Sebastian Samuelsson einen erbitterten Kampf um Gut und Böse. Natürlich nicht im echten Leben, sondern in der Welt des Zauberlehrlings Harry Potter.

Auf ihren Instagram-Profilen teilten die Staffel-Olympiasieger von 2018 ein kurzes, animiertes Video und ein Bild, auf dem die beiden Biathleten gemeinsam zu sehen sind. Samuelsson ist als Harry Potter verkleidet, Nelin stellt seinen größten Feind Lord Voldemort dar. Beide halten Zauberstäbe in der Hand, in die Caption haben sie „Avada Kedavra“ geschrieben. Dieser Zauberspruch aus der Welt von Harry Potter wird angewendet, wenn man sein Gegenüber töten möchte.

Samuelsson und Nelin schauen alle acht Harry-Potter-Filme am Stück

Doch damit noch nicht genug, denn in ihren Instagram-Stories zeigen die beiden Biathleten, warum sie sich der Frage nach Team Harry Potter oder Team Voldemort überhaupt hingegeben haben. Samuelsson teilt ein Selfie in Gryffindor-Kluft und schreibt dazu: „Vier Filme gesehen, vier übrig“.

In einem zweiten Post, der aus der Story von Nelin stammt, sieht man Samuelsson dann, wie er neben dem Fernseher steht, sein Zauberstab spuckt kurz Feuer. „Der letzte Film wird nun gedreht“, schreibt Nelin. Ein kurzer Schwenk auf das TV-Gerät verrät, dass die beiden beim letzten der acht Filme angekommen sind.

+ Jesper Nelin (rechts als Lord Voldemort verkleidet) und Sebastian Samuelsson (als Harry Potter verkleidet) tauchen in die Welt des Zauberlehrlings ein. © Screenshots: sebastian_samuelsson/insagram

Samuelsson und Nelin werden für Harry-Potter-Posts von Fans gefeiert

Einen Marathon mit allen acht Harry-Potter-Filmen am Stück zu machen und sich dabei auch noch zu verkleiden, klingt vielleicht erst einmal etwas nerdig, die beiden Biathlon-Stars scheinen aber sichtlich Spaß zu haben. Um drei Uhr in der Nacht ist dann aber Schluss, Samuelsson betitelt sein letztes Selfie in der Story – immer noch in seiner Verkleidung – mit den Worten „Gute Nacht“.

Den Fans der Biathleten dürfte dieser persönliche Einblick jedenfalls gefallen haben, zumindest deuten die zahlreichen positiven Kommentare unter dem Post darauf hin. „Das beste, was ich je gesehen habe“, schreibt ein Fan und postet ein lachendes Smiley dazu, ein anderer schreibt: „Haha herrlich!“ (msb)

Rubriklistenbild: © Screenshots: sebastian_samuelsson/insagram