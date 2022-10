„Mein Star, mein Herz, meine Seele“: Ehemann schreibt emotionale Botschaft an Olympiasiegerin Herrmann-Wick

Von: Andreas Knobloch

Thomas Wick und seine Ehefrau Biathletin Denise Herrmann-Wick. © Screenshot Thomas Wick Instagram

Biathlon-Olympiasiegerin Denise Herrmann heißt seit neuestem Hermann-Wick. Nun hat ihr Ehemann eine Ode an die Sportlerin verfasst.

Ruhpolding - Es war bisher das Jahr von Denise Herrmann-Wick. Die damals mit einfachem Nachnamen in Peking bei den Olympischen Spielen auflaufende Biathletin holte Gold im Einzel. Im September desselben Jahres gab sie ihrem Freund das Ja-Wort und nahm ihn zum Mann. Wegen Thomas Wick hat sich nun auch der Nachname von der Biathletin geändert. Wintersportlerin Hermann-Wick hat dazu auch noch ein Buch herausgebracht.

Biathlon-Olympiasiegerin Herrmann-Wick bringt Buch raus - Ehemann voller Stolz

Im Zuge der Buchveröffentlichung („Zielsicher - Mein langer Lauf an die Biathlon-Spitze“) hat ihr Ehemann Thomas eine Ode an seine Ehefrau verfasst und diese auf Instagram gepostet. „Mein Star. Mein Herz & meine Seele. Ich liebe diese Frau. Natürlich tue ich das, sie ist meine Frau!“, fängt der Gatte auf seinem Account an und führt aus: „Aber ich bin nicht der Einzige, der sie bewundert. Viele Menschen bewundern sie und diese sind nicht mit ihr verheiratet oder verwandt. Sie lieben ihre Ehrlichkeit, ihren Humor, ihre Leidenschaft für Essen, ihr Sinn für Abenteuer.“

Wick ist voller Stolz und beschreibt die positiven Eigenschaften seiner Herzensdame, die ihren Junggesellinnenabschied in Ruhpolding feierte, sehr detailliert, wie auch Merkur.de berichtet. „Viele bewundern ihren Ehrgeiz, ihre Art Ski zu laufen und ihren sportlichen Erfolg! Sie inspiriert junge Athletinnen und Athleten. Sie inspiriert mich. Sie ist eine Frau, über oder mit der man ein Buch schreiben sollte!“, führt er aus. Er kenne wenigen Menschen, die so hart für ihren Erfolg arbeiten würden und gleichzeitig der Beweis für Bodenständigkeit und Zielsicherheit seien. Eine Anspielung auf den Buchtitel.

Auf emotionale Worte an Denise Herrmann-Wick gibt es eine Antwort von ihr selbst

Wick geht auf den Inhalt des Buches ein und zieht ein Fazit: „Leute, Ich bin ehrlich fasziniert von diesem Buch. Denise wählt mit Bedacht Menschen aus, die sie so tief blicken lässt. Das Buch ist eine Einladung, den Mensch Denise Herrmann auf eine neue Art und Weise kennenzulernen – nämlich so wie sie wirklich ist: nahbar, geerdet, akribisch und mit einem großen Herz.“

In der Kommentarspalte wird es nicht weniger schnulzig, denn es bedankt sich natürlich auch die Biathletin dafür: „Danke für deine schönen und ergreifenden Worte. Du gibst mir Sicherheit und Halt in meinem Leben. Love you“. Auch die ehemalige Biathletin und gute Freundin des Paares Maren Hammerschmidt findet, es seien „wunderschöne Worte“. (ank)