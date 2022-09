Biathlon-Olympiasiegerin (26) ist schwanger und fällt die komplette Saison aus

Von: Andreas Knobloch

Justine Braisaz-Bouchet (links) in Peking noch mit Goldmedaille, rechts im September des gleichen Jahres mit Schwangerschaftsbäuchlein. © AFP / Instagram Braisaz-Bouchet

Das ist mal ein Jahr: erst Olympia-Gold, dann die Schwangerschaft. Für Biathlon-Star Justine Braisaz-Bouchet bleibt 2022 wohl unvergesslich.

Paris - Mit der Fahne in der Hand überquerte Justine Braisaz-Bouchet am 18. Februar 2022 die Ziellinie bei den Olympischen Spielen. Sie hatte Biahtlon-Geschichte geschrieben, sie holte im Massenstart Gold. Für die Wintersportlerin ein ganz besonderer Moment, es war ihr erster Sieg bei Olympia überhaupt. Mit der Staffel holte sie 2018 Bronze in Pyeongchang. Die Goldmedaille war also ein toller Start ins Jahr 2022, das noch besser werden sollte.

Biathlon-Olympiasiegerin Braisaz-Bouchet (26) ist schwanger: „Und jetzt warten wir“

Erst kürzlich verkündete die Französin nämlich, dass sie schwanger ist. Anfang September postet sie ein Bild von sich am Schießstand. Sie ist seitlich von hinten beim Stehendanschlag zur Kamera gerichtet, am Bauch ist deutlich die Beule zu erkennen. Neuigkeiten, die die 26-Jährige nur zu gerne teilt. Sie schreibt: „Und jetzt warten wir, Tag 123.“ Sie bedankt sich herzlich beim französischen Zoll und beim französischen Skiverband „für die Unterstützung“.

Olympiasiegerin Braisaz-Bouchet nicht die einzige, auch Franzi Hildebrand schwanger

„Bis zum nächsten Jahr, in den Biathlonstadien“, fügt Braisaz-Bouchet an. Anders bei der Deutschen Franziska Hildebrand (35) - die auch schwanger ist - klingt es bei der Französin nach einer Fortsetzung der Karriere. Neben der Gold- und Silbermedaille war der Gewinn des Massenstart-Gesamtweltcups (2021/2022) ihr größter Erfolg. Jetzt dürften einige Konkurrentinnen erstmal durchatmen, denn die baldige Mama wird ihnen 2022/2023 keine Probleme mehr in der Loipe machen.

Dennoch gratulierten die Größen des Biathlonsports brav. Die Schwedin Hanna Oeberg schrieb in die Kommentarspalte des Instagram-Posts, ebenso wie Ingrid Landmark Tandrevold und Marte Olsbu Røiseland. Auch Franzi Preuß, die ihren Fans kürzlich ihr neues Holzhaus zeigte, schrieb: „Congratulations Justine“. (ank)