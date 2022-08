Deutsches Biathlon-Traumpaar baut Holzhaus in Ruhpolding und zeigt die ersten Bilder: „Es steht“

Von: Andreas Knobloch

Franzi Preuß und Simon Schempp mit einem Selfie in ihrem neuen Haus. © Instagram Preuß/Schempp

Sie sind ein Vorzeige-Traumpaar und in der Biathlon-Welt bekannt, nun bauen sie in der Wintersport-Hochburg Ruhpolding ein Haus: Franzi Preuß und Simon Schempp.

Ruhpolding - Erfolg zeichnet sich durch harte Arbeit vorher aus. Das wissen vor allem die deutschen (Ex-)Biathleten nur allzu gut. Wie beispielsweise der sich im Ruhestand befindende Simon Schempp und die noch aktive Franzi Preuß. Zusammen sind sie das Biathlon-Traumpaar in Deutschland. Die beiden Wintersport-Freaks haben sich nun zu einem gemeinsamen Schritt entschieden, nämlich den Bau des Eigenheims.

Ein Prachtexemplar aus Holz soll das neue Heim für den Haushalt Preuß/Schempp sein. Auf Social Media halten die beiden ihre Fans ständig auf dem Laufenden. Und wie soll es passender sein: die neuen vier Wände werden in der Wintersport-Hochburg Ruhpolding hochgezogen. Am 7. April zeigte sich das Paar bei der Vertragsunterschrift zum Hausbau. „Eine sehr spannende Zeit steht bevor. Simon und ich starten mit unserem Projekt Holzhaus“, kündigt Preuß an.

Biathlon-Traumpaar Preuß und Schempp zeigen fast fertiges Holzhaus

Seitdem ist viel passiert. Nun steht schon einiges, von Außen schaut es schon nahezu bewohnbar aus. „In den letzten Wochen hat sich einiges getan. Unser Holzhaus steht“, schreibt Preuß, fügt dennoch ein aber an: „Jetzt gehts an den Innenausbau“. Auf dem dritten Foto hat sie Schempp sogar beim Anpacken fotografiert. Der ehemalige Athlet kniet auf dem Boden, mit Arbeitshandschuhen und hilft mit, dabei ein Grinsen im Gesicht.

Holzhaus von Preuß und Schempp in Biathlon-Hochburg Ruhpolding: Vorfreude schon enorm

Preuß, die sich intensiv auf den Winter vorbereitet, verbrachte aus gesundheitlichen Gründen sogar ein paar Tage auf Sylt, dennoch begleiteten beide den Hausbau ausführlich. Sie besuchten das Werk bei der Entstehung der Holzwände, die jetzt die Landschaft zieren.

„Gestern konnten wir die Fertigung unserer Wände live miterleben. Es war sehr beeindruckend und die Vorfreude stieg dadurch nur noch mehr“, schrieb Schempp noch am 30. Juni. Es geht also alles mit großen Schritten voran, vielleicht zieren im Winter schon die ersten neuen Pokale oder Medaillen die Wände, wenn Preuß zurück zu ihrer alten Form findet. Das Trophäen-Kabinett ist mit Siegen aus der Vergangenheit beider eh schon üppig gefüllt. (ank)