Tag voller Tränen? Biathlon-Star Herrmann-Wick bekommt ungewöhnliches Abschiedsrennen

Von: Christoph Wutz

Denise Herrmann-Wick hat ihre Skier im Frühjahr eigentlich an den Nagel gehängt. Ihr Abschiedsrennen im Sommer ist daher gleich doppelt besonders.

Wiesbaden – Eigentlich beendete sie ihre Karriere bereits nach der abgelaufenen Ski-Saison sehr emotional. Doch bald dürften bei Ex-Biathletin Denise Herrmann-Wick erneut einige Tränen zum Abschied fließen: Im August geht sie beim City-Biathlon-Event in Wiesbaden endgültig letztmals an den Start. Und nicht nur für die 34-Jährige wird dies der finale Karriere-Auftritt sein.

Denise Herrmann-Wick Geboren: 20. Dezember 1988 (Alter: 34 Jahre), Bad Schlema (in der damaligen DDR) Disziplinen: Biathlon, Skilanglauf Größte Erfolge: Olympiasiegerin 2022 im Biathlon-Einzel, Weltmeisterin 2019 im Biathlon-Sprint, Olympia-Dritte 2014 mit der Skilanglauf-Staffel Karriereende: 19. März 2023

Mitte August bestreitet Olympiasiegerin Herrmann-Wick ihr letztes Rennen

Mitte August bestreitet die Sächsin beim City-Biathlon in der hessischen Landeshauptstadt das letzte Rennen ihrer ruhmreichen Karriere. Die Olympiasiegerin von Peking kann sich somit gebührend vor deutschem Publikum in den Ski-Ruhestand verabschieden.

Das Sommer-Event wartet neben der ehemaligen deutschen Star-Biathletin, die insgesamt neun WM- und zwei Olympia-Medaillen gewann, mit zahlreichen weiteren Größen des Wintersports auf. So werden unter anderem die zweifache Siegerin des Gesamtweltcups Dorothea Wierer aus Italien und, bei den Herren, DSV-Ass Benedikt Doll an den Start gehen. Auch der mehrfache Olympiasieger und Weltmeister Tarjei Bö (Norwegen) wird in Wiesbaden antreten.

Biathletin Denise Herrmann-Wick bekommt ein außergewöhnliches Abschiedsrennen. © Imago / Christian Heilwagen

Abschiedskurs von Biathlon-Star Herrmann-Wick: ein ungewöhnliches Rennen

Herrmann-Wicks letztes Rennen ist zudem gleich in zweierlei Hinsicht ungewöhnlich. Die 34-Jährige, die sich unlängst zu ihrer Familienplanung äußerte, verabschiedet sich nicht auf Schnee und klassischen Skiern. Stattdessen düst sie auf Skirollern über den Wiesbadener Asphalt.



Zwar sind derartige Sommer-Wettkämpfe auf Straßen im Biathlon nicht unüblich. Allerdings dienen sie meist der Vorbereitung auf die Schnee-Saison und nicht als letzte große Bühne vor dem Karriereende.

Nicht nur für Biathlon-Ikone Herrmann-Wick wird es das letzte Rennen sein

Außerdem dient die Veranstaltung in der hessischen Landeshauptstadt nicht nur Herrmann-Wick als Abschiedsrennen. Neben ihr geben sich die norwegische Rekordweltmeisterin Marte Olsbu Röiseland, die ihre Laufbahn im Frühjahr beendete, sowie ihre kürzlich zurückgetretene deutsche Biathlon-Kollegin Vanessa Hinz am 13. August ein letztes Mal die Ehre. Und auch Franziska Hildebrand wird beim Stadt-Kurs auflaufen.

Die hessischen Veranstalter nannten diesen außergewöhnlichen Rahmen „ein besonderes Highlight“, wie sie auf Instagram mitteilten. Außerdem werden „weitere Stars“ möglicherweise „noch bekannt gegeben“. Das Quartett um Herrmann-Wick und Hildebrand, die sich nach ihrem Karriereende im letzten Jahr inzwischen über Nachwuchs freuen konnte, könnte sich also bis zum Rennen in rund zwei Monaten noch vergrößern. „Weitere Stars werden noch bekannt gegeben“, schrieben die Veranstalter des City-Biathlons. (wuc)