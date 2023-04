Zwischen Eisbären und Podest: Biathlon-Star überrascht bei Ski-Marathon in Arktis

Von: Lina Krull

Mitte März beendete die Biathletin Tiril Eckhoff ihre Karriere. Nun stand die 32-Jährige in einer anderen Sportart wieder an der Startlinie.

Svalbard – Knapp ein Jahr nach ihrem letzten Biathlon-Rennen im Weltcup hat Tiril Eckhoff ihr Comeback auf Skiern gefeiert. Ganz ungewohnt war die Norwegerin beim „Svalbard Skimaraton“ auf Spitzbergen (Norwegen) ohne Biathlon-Waffe unterwegs. Trotzdem überzeugte sie – am Ende sprang Platz zwei in ihrer Altersklasse heraus.

Name: Tiril Kampenhaug Eckhoff Alter: 32 Jahre (21. Mai 1990) Ehemalige Disziplin: Biathlon Größte Erfolge: Zweifache Olympiasiegerin & zehnmalige Weltmeisterin

Ex-Biathletin Eckhoff bei Ski-Marathon in Top Ten

Auf der 42 Kilometer langen Strecke krönte Eckhoff ihre Rückkehr in die Loipe nach 2:29:52 Stunden mit dem siebten Platz bei den Frauen. Neben der Biathlon-Legende waren in der Frauen-Konkurrenz weitere Stars, wie die Langläuferinnen Anne Kjersti Kalvaa und Tiril Udnes Weng (beide Norwegen), am Start. Siegerin Kalvaa triumphierte bereits bei der Ski-WM 2023 in Planica: Staffel-Gold mit dem hochkarätigen norwegischen Frauen-Team.

Eckhoff konnte mit der Konkurrenz mithalten – in ihrer Altersklasse „Frauen 31-40 Jahre“ kam sie insgesamt als Zweite ins Ziel. Dass sie überhaupt wieder Rennen bestreiten kann, war lange nicht abzusehen. Probleme mit Long-Covid-Symptomen brachten Eckhoff das vorzeitige Karriere-Aus. Der Hintergrund: Nach ihrem letzten Rennen der Saison 2021/22 auf dem Holmenkollen in Oslo steckte sich die 32-Jährige mit Corona an. Extreme Schlafprobleme verhinderten nach der Infektion eine Rückkehr in die Weltspitze. Besonders tragisch, da sie beim Saison-Finale in Oslo noch als Sprint- und Verfolgungssiegerin vor heimischem Publikum gefeiert wurde.

Der letzte Biathlon-Triumph in Tiril Eckhoffs Karriere: Doppel-Sieg beim Saisonabschluss in Oslo 2022 © IMAGO/JON OLAV NESVOLD

Vom großen Abschied in Oslo zum arktischen Rennen auf Spitzbergen

Die große Abschiedsgala aus dem Biathlon-Zirkus stieg am 19. März 2023 in Norwegens Hauptstadt. Zusammen mit Biathlon-Ass Marte Olsbu Röiseland verabschiedete sich Eckhoff vom Biathlon und ihren langjährigen Teamkollegen. Viel Zeit zum Durchatmen blieb ihr allerdings nicht.

Bereits vergangenen Sonntag fand der Ski-Marathon mit Eckhoffs Comeback statt. Das seit 1993 ausgetragene Rennen gilt als eines der spektakulärsten Rennen der Welt. Weite Schneelandschaften und der Einfluss des Nordpolarmeers prägen Spitzbergens Landschaft. Und besondere Tiere. Laut sport.de besteht beim Wettkampf „unter anderem die Gefahr eines Eisbären-Angriffs.“ Bewaffnete Sicherheitskräfte stehen deswegen als Absicherung an der Strecke des Ski-Marathons. Mit dem starken siebten Platz beim Traditionsrennen knüpfte die 32-jährige Norwegerin an alte Erfolge an – weitere könnten folgen.

Tiril Eckhoff (r.) zusammen mit Teamkollegin Marte Olsbu Röiseland bei ihrer Verabschiedung auf dem Holmenkollen © IMAGO/VEGARD GRØTT

Rücktrittswelle bei Frauen: Diese Biathlon-Stars verabschiedeten sich 2023

Neben den Norwegerinnen Tiril Eckhoff und Marte Olsbu Röiseland hängte Anais Chevalier-Bouchet (Frankreich) ihr Gewehr in der Saison 2022/2023 an den Nagel. Zudem beendete auch Denise Herrmann-Wick ihre Erfolgskarriere. Die 34-Jährige aus dem Erzgebirge war der deutsche Biathlon-Star. (Lina Krull)