„Tiefer kann man nicht mehr sinken“: Biathlon-Superstar hatte enorme mentale Probleme

Von: Christoph Wutz

Sie teilte jetzt offen ihre schweren mentalen Probleme in den letzten Jahren: Biathlon-Star Lisa Vittozzi. © Imago / foto2press

Lisa Vittozzi kann auf eine erfolgreiche Biathlon-Saison zurückblicken. Jedoch war der Weg dorthin steinig – sie gab jetzt emotionale Einblicke.

Mailand – Sie ist wieder da! Biathlon-Ass Lisa Vittozzi hat sich nach einer Phase mit weniger zufriedenstellenden Ergebnissen in dieser Saison eindrucksvoll zurückgemeldet. Die Italienerin gewann im abgelaufenen Jahr unter anderem das Weltcup-Rennen in Ruhpolding und triumphierte in der Gesamtwertung in der Einzel-Konkurrenz. Auch bei der WM in Oberhof im Februar errang sie überragende drei Medaillen. Allerdings hat sie eine lange Leidenszeit hinter sich: Vittozzi offenbarte jetzt schwere mentale Probleme.

Lisa Vittozzi Geboren: 4. Februar 1995 (Alter: 28 Jahre), Pieve di Cadore, Italien Disziplin: Biathlon Weltcup-Debüt: 2014/15 beim Weltcup-Rennen in Östersund Größte Erfolge: WM-Gold mit der Staffel 2023, Olympia-Bronze mit der Mixed-Staffel 2018, 2x Einzelweltcup-Siegerin (2018/19, 2022/23)

Emotionales Geständnis von Biathlon-Ass Vittozzi: sie hatte „zwei Jahre lang einen totalen Blackout“

Bis 2020 war Vittozzi über viele Jahre hinweg Teil der Biathlon-Weltspitze gewesen. In den Saisons 2021 und 2022 landete sie auf den Rängen 16 und 31 im Gesamtweltcup. Auch ihre Trefferquote im Liegendschießen ließ deutlich nach, sie sank von 85 Prozent in der Saison 2018/19 – damals belegte sie den überragenden zweiten Platz in der Gesamtwertung – auf 60 Prozent 2021/22.

Neben einer Covid-Erkrankung kurz vor der Saison 2020/21 seien schwere mentale Probleme Grund für ihren plötzlichen Leistungseinbruch gewesen. Darüber packte Vittozzi jetzt in einem Gastbeitrag auf dem italienischen Portal The Owl Post aus: Die Italienerin habe „zwei Jahre lang einen totalen Blackout“ gehabt.

Biathlon-Ass Lisa Vittozzi gestand, „zwei Jahre einen Blackout“ gehabt zu haben. © Imago / Bildbyran

Biathlon-Superstar Vittozzi „hatte Panikattacken“ nach Leistungseinbruch – Kritik an öffentlichem Umgang

Insbesondere der Umgang der Öffentlichkeit mit ihr, die sich im Formtief befand, habe sie negativ beeinflusst. Einige Menschen rund um den Sport hätten „alle möglichen Dinge“ zu ihr gesagt. „Das sind Dinge, die einen prägen, die man nicht vergessen kann, und die wie ein vorschnelles Urteil bei einem bleiben“, schrieb die Italienerin.

Dies habe ihr die Freude am Biathlon genommen. „Ich fühlte ein großes Unbehagen, den Sport zu leben“, gestand Vittozzi. „Ich war nicht mehr zufrieden, ich zweifelte an meinen Fähigkeiten, ich erkannte mich nicht mehr wieder.“ Diese Last habe sich zunehmend auch in psychischen und körperlichen Reaktionen niedergeschlagen: „Ich hatte Panikattacken, und wenn ich jetzt daran zurückdenke, bekomme ich Schüttelfrost, wie ein Zusammenpressen der Brust. Als ob man zu sehr angespannt wäre und vergessen hätte, zu atmen“, gab Vittozzi schockierende Einblicke in ihren gesundheitlichen Zustand.

Biathletin Vittozzi erreichte Tiefpunkt bei Olympia: „tiefer kann man nicht mehr sinken“

Die Biathletin habe zwar daran gedacht, sich eine Auszeit zu nehmen oder ihre Karriere gar zu beenden, um wieder glücklich zu werden. „Aber irgendetwas sagte mir, dass das nicht richtig wäre, dass es besser war, bis zum Ende zu leiden. Den Tiefpunkt zu erreichen.“ Und dort sei sie zu Jahresbeginn 2022 bei den Olympischen Winterspielen in Peking angekommen.

Damals belegte Vittozzi in den Einzelrennen lediglich die Ränge 32, 36 und 76. Anschließend habe sie aber „eine kleine Glocke“ in ihrem Kopf läuten hören: „Tiefer kann man nicht mehr sinken, man kann nur noch alles auslöschen“, dachte sie sich nach der Enttäuschung in Peking. Dieser Umstand sei für die 28-Jährige zwar schmerzhaft, aber zugleich eine Art Heilung gewesen. „Denn die plötzliche Erkenntnis, dass die Welt nicht untergegangen war, dass ich wirklich neu anfangen konnte, gab mir Kraft und Energie.“

Mental angeschlagener Biathlon-Star Vittozzi fand Halt in Familie: „etwas, das dich überlebt“

Am wichtigsten für Vittozzi auf dem Weg heraus aus ihrem mentalen Loch sei gewesen, „nach Hause zurückzukehren und jedes Mal genau das vorzufinden, was ich zurückgelassen hatte: eine große Familie, die sich um Lisa kümmerte, und um nichts anderes“, schrieb sie dankbar. Ihre Familie sei „etwas, das man nicht kaputt macht und das man nicht verliert, auch wenn man es versucht“, schrieb Vittozzi – und ergänzte vielsagend: „Etwas, das deine Misserfolge überlebt, das deine Erfolge überlebt. Das dich überlebt.“

Ihr Pfad zurück in die Biathlon-Elite, der ihr mit ihrem starken letzten Jahr – Vittozzi gewann unter anderem Sprint-Gold bei der Sommer-WM in Ruhpolding – gelungen ist, sei vor allem das Verdienst ihrer Liebsten. Ihre Familie habe ihr gezeigt, „dass es, wenn alles zusammenbricht, immer einen Weg gibt, es wieder aufzubauen“, so die 28-Jährige. In der vergangenen Saison habe sie sich „glücklich gefühlt, voll und ganz verwirklicht, und ich habe nichts getan, um meine Gefühle zu verbergen“, offenbarte Vittozzi – die dadurch „heute stärker als gestern“ sei.

Trotz Rückkehr: Emotionales Biathlon-Ass Vittozzi lebt „zwei Leben zum Preis von einem“

Komplett über den Berg sieht sich Vittozzi aber nicht. Ihre Welt sei „in zwei ungenaue Hälften geteilt. Auf der einen Seite der Sport und auf der anderen Seite das Zuhause, die Familie.“ Die Biathletin befinde sich auf diesem schmalen Grat „genau in der Mitte, als würde ich zwei Leben zum Preis von einem leben“, schrieb die 28-Jährige schonungslos.

Doch nicht nur Vittozzi rang sich zu dieser gesundheitlichen Offenbarung durch: Auch Ski-Rennfahr-Legende und ZDF-Experte Marco Büchel packte kürzlich über seine schwere Krankheit aus. (wuc)