Biathlon-Superstar Bö trainiert nicht mit Team – aus erfreulichem Grund

Von: Melanie Gottschalk

Während sich das norwegische Biathlon-Team in Südtirol auf die kommende Weltcup-Saison vorbereitete, blieb Johannes Thingnes Bö zu Hause.

München – Wer in den vergangenen Wochen das norwegische Biathlon-Team verfolgte, suchte ein Gesicht dort vergebens: Johannes Thingnes Bö. Der 30 Jahre alte Superstar der Norweger, der in der vergangenen Saison alle im Weltcup überflügelte, bereitete sich nicht mit seinen Mannschaftskollegen auf die Saison vor, sondern blieb in seiner Heimat. Der Grund könnte schöner nicht sein: vor sieben Wochen kam seine Tochter Sofia zur Welt.

Johannes Thingnes Bö Geboren am: 16. Mai 1993 (Alter 30 Jahre), Stryn, Norwegen Disziplin: Biathlon Größte Erfolge: 5x Olympisches Gold, 2x Olympisches Silber, 1x Olympische Bronze, 17x WM-Gold, 10x WM-Silber, 4x WM-Bronze, 3x Gesamtweltcup

Johannes Thingnes Bö entscheidet sich für seine Familie

„Auf vielen Ebenen ist es eine Entscheidung, die man treffen muss. Nicht viele Menschen entscheiden sich so, aber das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass nicht viele Sportler während ihrer Karriere Kinder haben“, begründete Bö beim norwegischen TV-Sender TV2 seine Entscheidung, sich nicht mit der norwegischen Mannschaft auf die kommende Weltcup-Saison vorzubereiten.

Am Ende müsse man entscheiden, was das Beste für einen ist. „Unser Ding ist es, so viel Zeit wie möglich miteinander zu verbringen, weil man diese Zeit nie wieder zurückbekommt“, sagte Bö. Er habe allerdings jede freie Minute genutzt, um in seinem Keller alleine in Form zu kommen.

Grüne Wiesen statt Seiser Alm: Johannes Thingnes Bö bereitet sich in diesem Sommer in seiner Heimat Norwegen alleine auf die Biathlon-Saison vor. © Montage: Screenshots: johannesbo/instagram

Johannes Thingnes Bö bereitet sich alleine auf Biathlon-Weltcup vor

Ohne seine Familie hätte er aber wohl auch das nicht geschafft, wie Bö selbst berichtet. „Zum Glück haben wir eine gute Familie, die zusammenhält. Heddas Schwester war hier, die Schwiegereltern auch. Wenn sie da sind, gehe ich direkt trainieren.“ Er wisse die Hilfe „enorm zu schätzen“.

Ob Bö auch ohne die gemeinsame Vorbereitung mit dem norwegischen Team an die Erfolge der letzten Saison anknüpfen kann, ist noch unklar, aktuell gibt es keine Vergleichswerte. Anfang März dieses Jahres hatten seine Frau und er die zweite Schwangerschaft bekannt gegeben, daraufhin hatte er das Baby als eine Art „kleine Geheimwaffe“ bezeichnet und als einen Grund für seinen großen Erfolg angeführt. Gut möglich also, dass ihn die Zeit mit seiner Familie in diesem Sommer auch im kommenden Winter wieder zu Höhenflügen verhilft.

Johannes Thingnes Bö verpasst Höhentraining in Südtirol

Und vielleicht tut Bö die Pause ja auch gut. „Man sollte nicht vergessen, dass das auch einen positiven Effekt haben kann. Das hoffe ich zumindest“, sagte er, sei aber auch bereit, wieder den „Play-Knopf zu drücken“. Das obligatorische Höhentraining auf der Seiser Alm in Südtirol hat der 30 Jahre alte Biathlon-Star aber verpasst. Ein Nachteil?

„Da hatte ich immer das Gefühl, dass ich innerhalb von zwei Wochen von einem schlecht trainierten Sportler zu einem sehr gut trainierten Sportler wurde. Das letzte Mal, dass ich dort nicht dabei war, war vor der Olympia-Saison. Und diese Saison war nicht so gut“, sagte Bö. Trotzdem: wenn man eine Familie hat und der Jüngste einen Monat alt ist, kann man nicht einfach wegrennen. Es gibt einen Grund, warum ich nicht da bin. Und der Grund ist stärker“, sagte Bö in dem Interview mit dem norwegischen TV-Sender TV2.

Laut Bö läuft seine Vorbereitung trotz der Zeit mit der Familie jedoch nach Plan. „Ich fühle mich bereit, wieder zum Team zu stoßen. Ich bin bereit, in Zukunft wieder ein Biathlet zu sein und nicht nur ein Vater.“ Zum Beginn des Weltcup-Winters in Östersund Ende November wird er also wieder nach den Sternen greifen. (msb)