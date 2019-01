Biathlon-Weltcup im Live-Ticker: Sprint der Herren in Oberhof

Nach den Damen am Donnerstag treten am Freitag auch die Herren zum Sprint bei der vierten Station des IBU-Biathlon-Weltcup 2018/2019 im thüringischen Oberhof an.

Live-Ticker zum Biathlon-Weltcup 2018/19 in Oberhof

Auftakt fand am Donnerstag mit dem Sprint der Damen statt

Sprint der Herren am Freitag ab 14.30 Uhr

+++14.25 Uhr: Als Favoriten gelten der Norweger Johannes Thingnes Bö und der Franzose Martin Fourcade.

+++14.15 Uhr: Insgesamt drei Runden stehen den Männern bevor. Ab dem Start gilt es bis zur ersten von zwei Schießeinlagen zunächst 3.538 Meter zurückzulegen. Dann noch einmal 3.378 Meter. Die Schlussrunde nach dem Stehendanschlag umfasst noch einmal 3.218 Meter. Insgesamt sind also 10.134 Meter zurückzulegen.

+++14 Uhr: Die Wetterverhältnisse vor Ort: Es ist windig, ein wenig mehr als am Vortag, bei -4 Grad. Der Schneefall hat allerdings aufgehört. Dies würde den Biathleten vor allem bei den Abfahrten auf der Strecke entgegenkommen.

Die Regeln beim Sprint der Herren beim Biathlon-Weltcup in Oberhof:

+++13.45 Uhr: Die Regeln noch einmal zur Erinnerung: Beim Sprint zählt Tempo mehr als Treffsicherheit. Denn für jeden Schießfehler muss man "nur" in eine 150-Meter Strafrunde und es wird auch nur zweimal geschossen. Wie im Einzel wird im 30-Sekunden-Abstand gestartet. Sieger ist am Ende, wer die schnellste Zeit vorweisen kann. Jede Startnummer kann also theoretisch am Ende ganz oben stehen kann.

Die Startliste beim Sprint der Herren beim Biathlon-Weltcup in Oberhof:

+++13.30 Uhr: Seien Sie wieder herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker am Freitagnachmittag.

Auf der Startliste befinden sich auf Platz 1 der Finne Tuukka Invenius, auf Platz 2 der Ukrainer Artem Pryma und auf Platz 3 der Slowene Rok Trsan. Aus dem deutschen Kader befinden sich auf der 5 Erik Lesser, Simon Schempp auf der 38, Johannes Kühn auf der 48, Benedikt Doll auf der 63, Arnd Peiffer auf der 65 und Lucas Fratzscher auf der 93.

Stellungnahmen im Vorfeld des Sprints der Herren

+++12.30 Uhr: Noch zwei Stunden, dann geht es weiter in Oberhof.

"Die Herren haben in der Weltcup-Pause hauptsächlich an ihren Stützpunkten trainiert. Einige haben außerdem nach guten Möglichkeiten gesucht, um auf Schnee zu trainieren", berichtet Trainer Mark Kirchner auf der Website des Deutschen Skiverbands (DSV). "Arnd war wie fast jedes Jahr in Obertilliach zur Vorbereitung, Benedikt hat zum Beispiel mangels Schnee im Schwarzwald einige Tage in Seefeld verbracht."

+ Arnd Peiffer tritt für Deutschland an. © dpa - picture alliance Durch ihren Start beim Biathlon auf Schalke seien Simon Schempp und Benedikt Doll einigermaßen im Wettkampfmodus geblieben. Auch Johannes Kühn sei mit seinen Teilnahmen beim City-Biathlon in Garmisch-Partenkirchen und beim Dreikönigslauf in Ruhpolding quasi im Rennrhythmus geblieben.

Lessers Rücken gehe es inzwischen außerdem besser. Für den krankheitsbedingt ausfallenden Roman Rees verstärkt Lucas Fratzscher die Mannschaft in Oberhof.

+++10.30 Uhr: Noch vier Stunden, bis es weitergeht.

Auch in einem Pressegespräch des Deutschen Skiverbands (DSV) äußerte sich Arnd Peiffer noch einmal. Er nehme sich für die kommenden Rennen, trotz den möglicherweise tiefen Schneebedingungen, eine gute Laufleistung vor. Sein Schießniveau wolle er von den momentanen neunzig auf möglichst einhundert Prozent steigern, da man "mit neunzig Prozent auf Dauer auch keinen Blumentopf gewinnt".

+++8.30 Uhr: Noch sechs Stunden, dann geht es weiter in Oberhof.

"Am besten wäre, wenn es gleich einer auf das Podest schafft", gibt sich Arnd Peiffer gegenüber der Sportschau nach dem historisch schlechten Abschneiden der deutschen Biathletinnen am Donnerstag kämpferisch gegenüber der Sportschau. "Ich konnte die letzten Tage gut trainieren und bin gesund geblieben", erklärt der 31-Jährige gegenüber der ARD-Sportsendung. Er selbst feierte in Oberhof 2012 einen seiner neun Weltcupsiege. Zweimal schaffte er es außerdem in Einzelrennen auf das Podest.

Der Vorbericht:

Oberhof - Am Freitag geht es nach dem Sprint der Damen mit dem der Herren weiter. Für die deutschen Damen war der Sprint eine unschöne Angelegenheit. Dabei siegte am Donnerstag klar die Italienerin Lisa Vittozzi und holte ihren ersten Weltcup-Triumph. Für die deutschen Biathletinnen dagegen wurde es bitter. Den besten Platz holt noch Karolin Horchler mit der 34. Anna Weidel landet sogar auf der 80. Denise Herrmann auf der 36, Franziska Hildebrand auf der 40, Nadine Horchler auf der 41 und Franziska Preuß auf der 45.

+ Erik Lesser beim Auftakt des Biathlon-Weltcups 2018/2918 in Pokljuka. © picture alliance/dpa Nun bleibt abzuwarten, wie sich die Herren am Freitag schlagen. Große Hoffnungen ruhen dabei auf dem Ex-Weltmeister Erik Lesser (SV Eintracht Frankenhain). Der 30-Jährige hatte wegen muskulärer Probleme zuletzt pausieren müssen. "Ich habe jetzt drei, vier Wochen daran herumgedoktert und hoffe das ich jetzt endlich soweit bin, dass ich morgen sowie am Samstag und Sonntag schmerzfrei laufen kann", erklärte er im Interview.

Es sei eine Mischung aus westlicher und chinesischer Medizin zum Einsatz gekommen. "Ich hoffe das funktioniert!" Ganz weg seien die Schmerzen nicht, aber er hoffe, das es für den Wettkampf reicht.

Disziplinen beim Biathlon-Weltcup 2018/19: Regeln zum Sprint in Oberhof

Zehn Kilometer müssen die Männer im Sprint-Rennen laufen. Zweimal wird geschossen, einmal liegend, einmal stehend. Ein Schießfehler wird mit einer 150-Meter-Strafrunde geahndet. Gestartet wird, wie beim Einzel, im Abstand von 30 Sekunden. Wer im Ziel die kürzeste Zeit vorweisen kann, hat gewonnen.

Biathlon-Weltcup in Oberhof: Das ist der deutsche Kader

Der deutsche Herren-Kader des DSV besteht aus Benedikt Doll (SZ Breitnau), Lucas Fratzscher (WSV Oberhof), Johannes Kühn (WSV Reit im Winkl), Erik Lesser (SV Eintracht Frankenhain), Arnd Peiffer (WSV Clausthal-Zellerfeld), Simon Schempp (SZ Uhingen).

Roman Rees muss krankheitsbedingt pausieren. Auch Phillip Horn, David Zobel und Phillip Nawrath kommen in Oberhof nicht zum Einsatz.

Biathlon-Weltcup in Oberhof: Diese Rennen werden ausgetragen

Insgesamt sechs Rennen werden beim Biathlon-Weltcup in Oberhof ausgetragen. Von Donnerstag bis Sonntag gibt es jeden Tag Wettbewerbe.

Donnerstag, 10. Januar 2019: Sprint der Damen ab 14.30 Uhr

Freitag, 11. Januar 2019: Sprint der Herren ab 14.30 Uhr

Samstag, 12. Januar 2019: Verfolgung der Damen ab 12.45 Uhr

Samstag, 12. Januar 2019: Verfolgung der Herren ab 15 Uhr

Sonntag, 13. Januar 2019: Staffel der Damen ab 11.45 Uhr

Sonntag, 13. Januar 2019: Staffel der Herren ab 14.30 Uhr

Biathlon-Weltcup 2018/19: Das komplette Programm

Datum Ort Wettkampfstätte Disziplinen 1 2. bis 9. Dezember Pokljuka/Slowenien Biathlonstadion Pokljuka Einzel, Sprint, Verfolgung, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel 2 13. bis 16. Dezember Hochfilzen/Österreich Langlauf- und Biathlonzentrum Sprint, Verfolgung, Staffel 3 20. bis 23. Dezember Nové Město/Tschechien Vysočina Arena Sprint, Verfolgung, Massenstart 4 10. bis 13. Januar Oberhof/Deutschland DKB-Ski-Arena Sprint, Verfolgung, Staffel 5 16. bis 20. Januar Ruhpolding/Deutschland Chiemgau-Arena Sprint, Massenstart, Staffel 6 24. bis 27. Januar Antholz/Italien Südtirol Arena Sprint, Verfolgung, Massenstart 7 7. bis 10. Februar Canmore/Kanada Canmore Nordic Centre Einzel, Massenstart, Staffel 8 14. bis 17. Februar Salt Lake City/USA Soldier Hollow Sprint, Verfolgung, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel WM 7. bis 17. März Östersund/Schweden Östersunds skidstadion Einzel, Sprint, Verfolgung, Massenstart, Staffel, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel 10 21. bis 24. März Oslo/Norwegen Holmenkollen Sprint, Verfolgung, Massenstart

hs

