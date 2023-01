Biathlon-Weltcup 2022/2023 in Ruhpolding morgen live im TV und Live-Stream

Von: Melanie Gottschalk

Teilen

Das zweite Wochenende des Biathlon-Weltcups im Jahr 2023 findet in Ruhpolding statt. Hier sehen Sie die Wettkämpfe live im TV und im Live-Stream.

Ruhpolding - Am Mittwoch (11. Januar) geht es für die deutschen Biathletinnen und Biathleten beim Heim-Weltcup in Ruhpolding weiter. Dort sollen bessere Ergebnisse als in Slowenien erzielt werden, denn beim ersten Weltcup-Wochenende des Jahres blieben die DSV-Skijäger:innen erstmals in dieser Saison ohne Podestplatz.

„Es ist mit Sicherheit nicht ganz so aufgegangen, wie wir uns das erhofft haben“, sagte Deutschlands Sportdirektor Felix Bitterling nach den Rennen. Doch nun heißt es nach vorne blicken: „Mund abputzen, analysieren und etwas regenerieren.“ Denn auch Bitterling hofft, dass es beim Heim-Weltcup in Ruhpolding wieder besser läuft: „Es ist nicht so, dass wir katastrophal in Form sind“, sagte er. „Wir machen es uns am Schießstand aber zu schwer und schießen im falschen Moment den ein oder anderen Fehler zu viel.“

Denise Herrmann-Wick will in Ruhpolding wieder angreifen. © IMAGO/Oryk HAIST

Biathlon: Die Wettkämpfe von Ruhpolding im Überblick

Vor allem die Single-Mixed und die Mixed-Staffel leisteten sich zu viele Schießfehler und fuhren keine guten Ergebnisse ein. Justus Strelow und Janina Hettich-Walz belegten Platz 13, das Biathlon-Quartett Roman Rees, Benedikt Doll, Sophia Schneider und Denise Herrmann-Wick kam nicht über einen fünften Platz hinaus. In Ruhpolding wollen die deutschen Biathlet:innen diese Ergebnisse korrigieren.

Die Biathlon-Wettkämpfe in Ruhpolding im Überblick:

Datum und Uhrzeit Disziplin Mittwoch, 11. Januar, 14.10 Uhr Einzel Männer 20 km Donnerstag, 12. Januar, 14.10 Uhr Einzel Frauen 15 km Freitag, 13. Januar, 14.25 Uhr Staffel Männer 4 x 7,5 km Samstag, 14. Januar, 14.25 Uhr Staffel Frauen 4 x 6 km Sonntag, 15. Januar, 12.30 Uhr Massenstart Männer 15 km Sonntag, 15. Januar, 14.45 Uhr Massenstart Frauen 12,5 km

Die Wettkämpfe des Biathlon-Weltcups in Ruhpolding finden vom Mittwoch (11.01.2023) bis Sonntag (15.01.2023) statt. Wir sagen Ihnen, wie Sie die einzelnen Wettkämpfe live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Biathlon-Weltcup 2022/23 in Ruhpolding: Hier läuft das Wintersport-Event live im Free-TV

Der Biathlon-Weltcup wird von den TV-Sendern ARD und ZDF übertragen. Die Rechte liegen bei den öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten.

Zudem berichtet der TV-Sender Eurosport live vom Biathlon-Weltcup 2022/23.

Biathlon-Weltcup 2022/23 in Ruhpolding: Hier sehen Sie das Wintersport-Event live im TV

11.01.2023 (Mittwoch, ab 14.00 Uhr) - Einzel der Männer 20 Kilometer

- Einzel der Männer 20 Kilometer Das Einzel der Herren des Biathlon-Weltcups 2022/23 in Ruhpolding wird von der ARD und Eurosport übertragen

Das Event ist auch per Live-Stream in der ARD-Mediathek zu sehen

12.01.2023 (Donnerstag, ab 14.00 Uhr) - Einzel der Frauen 15 Kilometer

- Einzel der Frauen 15 Kilometer Das Einzel der Frauen des Biathlon-Weltcups 2022/23 in Ruhpolding wird von der ARD und Eurosport übertragen

Das Event ist auch per Live-Stream in der ARD-Mediathek zu sehen

13.01.2023 (Freitag, ab 14.10 Uhr) - Staffel der Männer 4 x 7,5 Kilometer

- Staffel der Männer 4 x 7,5 Kilometer Die Staffel der Männer des Biathlon-Weltcups 2022/23 in Ruhpolding wird von der ARD und Eurosport übertragen

Das Event ist auch per Live-Stream in der ARD-Mediathek zu sehen

14.01.2023 (Samstag, ab 14.20 Uhr) - Staffel der Frauen 4 x 6 Kilometer

- Staffel der Frauen 4 x 6 Kilometer Die Staffel der Frauen des Biathlon-Weltcups 2022/23 in Ruhpolding wird von der ARD und Eurosport übertragen

Das Event ist auch per Live-Stream in der ARD-Mediathek zu sehen

15.01.2023 (Sonntag, ab 12.25 Uhr) - Massenstart der Männer 15 Kilometer

- Massenstart der Männer 15 Kilometer Der Massenstart des Biathlon-Weltcups 2022/23 in Ruhpolding wird von der ARD und Eurosport übertragen

Das Event ist auch per Live-Stream in der ARD-Mediathek zu sehen

15.01.2023 (Sonntag, ab 14.40 Uhr) - Massenstart der Frauen 12,5 Kilometer

- Massenstart der Frauen 12,5 Kilometer Der Massenstart der Frauen des Biathlon-Weltcups 2022/23 in Ruhpolding wird von der ARD und Eurosport übertragen

Das Event ist auch per Live-Stream in der ARD-Mediathek zu sehen

Hinweis der Redaktion: Bei den hier aufgeführten Uhrzeiten und Tagen des Biathlon-Weltcups in Ruhpolding handelt es sich lediglich um die geplanten Termine. Aufgrund von äußeren Einflüssen, wie beispielsweise unpassende Witterungsverhältnisse, können sich die Termine und Uhrzeiten noch ändern oder verschieben. (msb)