Biathlon in Ruhpolding heute live: Trotzen DSV-Stars der Schnee-Tristesse im Chiemgau?

Von: Marius Epp

Teilen

Benedikt Doll befindet sich in guter Laufform - trifft er die Scheiben, ist er ein Kandidat für ganz vorne. © Sven Hoppe/dpa

Schnee gibt‘s in Ruhpolding nur künstlich - laufen die deutschen Biathleten trotzdem aufs Podium? Das Herren-Einzel im Live-Ticker.

Biathlon-Weltcup 2022/2023: Heim-Weltcup für die DSV-Athleten in Ruhpolding

Das Weltcup-Wochenende in Ruhpolding beginnt mit dem Einzel der Männer über 20 Kilometer (14.10 Uhr).

Zum Aktualisieren drücken Sie F5 oder ziehen Sie den Smartphone-Bildschirm nach unten.

Biathlon in Ruhpolding: Herren-Einzel - die deutschen Starter

Name Startzeit Benedikt Doll 14:18:30 David Zobel 14:19:30 Roman Rees 14:25:30 Justus Strelow 14:38:30 Johannes Kühn 14:48:30 Philipp Nawrath 14:54:30

Ruhpolding - Der Blick auf das dünne weiße Schneeband an der Chiemgau-Arena ist trostlos, das Wetter bescheiden, die sportliche Lage vier Wochen vor der WM in Oberhof durchwachsen - doch die Vorfreude auf ihr Heimspiel in Ruhpolding will sich Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick trotz der widrigen Umstände nicht trüben lassen.

Sie freue sich nach zwei Jahren Geister-Weltcup sehr darauf, „endlich mal wieder vor heimischem Publikum laufen zu dürfen“. Auch Bundestrainer Mark Kirchner versuchte nach dem Training am Dienstag im Schneeregen von Ruhpolding, positiv zu bleiben.

Biathlon-Weltcup in Ruhpolding: „Man muss mit den Bedingungen klarkommen“

„Man muss mit den Bedingungen klarkommen. Die sind soweit okay. Es ist auch für die Techniker eine große Herausforderung. Aber wir gehen trotzdem frohen Mutes in die Rennen“, sagte er.

Vier Wochen vor der mit Spannung erwarteten Heim-WM (8. bis 19. Februar) wird das deutsche Biathlon-Team schon einmal einen ersten Vorgeschmack auf die besondere Atmosphäre bekommen. Erwartungen und Druck sind groß - gerade nach den jüngsten Enttäuschungen von Pokljuka.

Biathlon: DSV-Team will nach Pokljuka-Enttäuschung „Mund abputzen“

Dort habe „nicht viel zusammengepasst. Es gilt, den Mund abzuputzen“, forderte DSV-Sportdirektor Felix Bitterling vor dem Auftakt in Ruhpolding am Mittwoch (14.10 Uhr/ARD und Eurosport) mit dem Einzel der Männer über 20 km. Es sei nicht so, „dass wir katastrophal in Form sind. Wir machen es uns nur am Schießstand zu schwer.“

An den Schwächen arbeite man „intensiv, damit wir in Ruhpolding wieder eine bessere Rolle spielen können“, ergänzte Bitterling. Er sei „positiv gestimmt, dass wir die Athletinnen und Athleten, die derzeit in guter Form sind, wieder in Top-Positionen bringen können.“

Video: Der Kader der deutschen Biathleten

Biathlon-Weltcup in Ruhpolding: Hoffnungen ruhen auf Doll und Herrmann

In guter Form? Den hohen Ansprüchen genügten im bisherigen Winter vor allem Herrmann-Wick und Benedikt Doll. Auf den beiden Leistungsträgern liegt auch der Fokus, zumal Lokalmatadorin Franziska Preuß erneut fehlt.

Sie hat einen viralen Infekt noch immer nicht ganz überwunden. Man müsse, so Kirchner, „von Tag zu Tag schauen“. Der 28-Jährigen läuft mit Blick auf Oberhof aber immer mehr die Zeit davon. (epp/SID)