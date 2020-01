Biathlon in Ruhpolding: Beendet Deutschland die norwegische Dominanz?

Der Weltcup im Biathlon in Ruhpolding wird am Samstag mit der Staffel der Männer fortgesetzt. Das Rennen gibt es im Liveticker bei chiemgau24.de.

Ruhpolding - Vorletzter Tag beim Biathlon Weltcup in Ruhpolding. Am Samstag steht die Staffel der Männer auf dem Programm, um 14:15 Uhr geht es los. chiemgau24.de ist vor Ort und im Liveticker mit dabei.

Das erste Rennen der Herren im Biathlon-Weltcup von Ruhpolding macht aus deutscher Sicht Lust auf mehr und verspricht Spannung pur in der Staffel der Männer am Samstag. Hier gibt es alle Termine und Ergebnisse zum Biathlon in Ruhpolding

Geschlossen stark trat das deutsche Team in der Chiemgau Arena auf und setzte den positiven Trend der letzten Wochen weiter fort.

Benedikt Doll wurde im Sprint am Mittwoch ohne Schießfehler Dritter, Philipp Nawrath blieb bei seinem Debüt im Weltcup 2019/20 im Biathlon ebenfalls fehlerfrei und wurde Siebter, Johannes Kühn kam als Neunter ebenfalls unter die besten Zehn. Hier sehen Sie, wie sie den Weltcup in Ruhpolding live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können

Bundestrainer Mark Kirchner hatte also die Qual der Wahl und hat sich letztlich für die Aufstellung Roman Rees, Philipp Nawrath, Arnd Peiffer und Benedikt Doll entschieden.

Philipp Horn und Johannes Kühn, die fester Bestandteil der deutschen Staffel sind, werden in der Staffel von Ruhpolding nicht an den Start gehen. Stattdessen erhalten Rees und Nawrath, die beim Weltcup in Ruhpolding ihre ersten Weltcup-Einsätze in der Saison 2019/20 im Biathlon laufen, ihre Chance, sich nach den guten Leistungen im Sprint weiter für die WM in Antholz zu empfehlen.

Am 13. Februar beginnen die Wettkämpfe in Südtirol, die Staffel in Ruhpolding ist die letzte vor den Titelkämpfen. Horn, Kühn, Doll und Peiffer scheinen für die WM-Staffel gesetzt, Nawrath und Rees können sich in der Chiemgau Arena als möglicher Ersatzmann beweisen. Hier gibt es alle Informationen zum Weltcup in Ruhpolding

An Konkurrenz wird es am Samstag ab 14:15 Uhr nicht mangeln. Norwegen hat alle drei Staffeln der laufenden Saison gewonnen, die Franzosen präsentierten sich im Sprint geschlossen stark. Norwegen, Frankreich und auch die deutsche Staffel, die in zwei von drei Staffel-Rennen der Saison aufs Podest lief, gehen als Favoriten ins Rennen. Hier geht es zur kompletten Startliste zur Staffel in Ruhpolding

Jeder Athlet muss 7,5 Kilometer auf der Strecke zurücklegen, zwei Mal geht es an den Schießstand. Das Rennen beginnt um 14:15 Uhr, chiemgau24.de ist vor Ort und im Liveticker mit dabei.

