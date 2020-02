Biathlon-WM im Liveticker: Deutsche Damen chancenlos, Norwegerin holt siebten Titel

Die Biathlon-WM 2020 in Antholz wird mit zwei Massenstart-Rennen am Sonntag beendet. Beide Rennen gibt es heute im Liveticker bei chiemgau24.de.

Antholz - Die Biathlon-WM 2020 in Antholz biegt auf die Zielgeraden ein. Am letzten Tag vergaben die deutschen Damen ein gutes Ergebnis am Schießstand. Um 15:00 Uhr starten die Herren in den Massenstart. chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Vor dem Rennen: Um 15:00 Uhr starten die Herren in den Massenstart.

Marte Olsbu Roeiseland ist die Königin von Antholz. Im letzten Damen-Rennen der Biathlon-WM 2020 holte sich die 29-jährige Norwegerin ihren fünften WM-Titel bei den Titelkämpfen in Südtirol und gewann ihre insgesamt siebte Medaille bei der WM. Sieben Medaillen hat noch nie ein Biathlet bei einer WM gewonnen. Biathlon-WM in Antholz 2020: Alle Termine und Ergebnisse

In einem spannenden Massenstart über 12,5 Kilometer setzte sich Roeiseland in einem packenden Duell gegen Dorothea Wierer aus Italien durch. Bronze ging an Hanna Öberg aus Schweden.

"Eigentlich habe ich mich körperlich nicht gut gefühlt. Ich bin dann einfach ohne Druck gelaufen. Und es ging gut im Stehendschießen und dann war ich plötzlich Zweite. Dann habe ich natürlich nochmal attackiert. Jetzt bin ich einfach nur glücklich", sagte Roeiseland im Ziel.

+ Marte Olsbu Roiseland aus Norwegen ist die stärkste Biathletin der WM © picture alliance/Hendrik Schmidt/dpa

Die deutschen Damen vergaben eine gute Ausgangsposition beim Stehendschießen. Nach zwei Liegendeinheiten lagen Denise Herrmann und Franziska Preuß auf Medaillenkurs. Dann aber folgten zahlreiche Schießfehler, die Deutschen fielen weit zurück.

Biathlon-WM: Positive Bilanz der deutschen Damen

Preuß beendete das Rennen mit drei Fehlern als Achte. Herrmann erlaubte sich satte sieben Fehler, wurde trotzdem noch Zwölfte. Karolin Horchler wurde 13., Vanessa Hinz 17.

Insgesamt aber fällt die Bilanz der DSV-Damen positiv aus. Herrmann holte Silber im Verfolger, Hinz wurde Vizeweltmeisterin im Einzel, Preuß holte Silber in der Single-Mixed-Staffel und in der Staffel gab es ebenfalls Silber. Mit dieser Ausbeute war nach schwankenden Leistungen vor der WM nicht zu rechnen.

Biathlon: Das Ergebnis zum Massenstart der Damen

Marte Olsbu Roeiseland (Norwegen) 39:14.0 / 2 Strafrunden Dorothea Wierer (Italien) +20,7 Sekunden / 3 Hanna Öberg (Schweden) +26,1 / 4 Monika Hojnisz-Starega (Polen) +29,1 / 2 Julia Simon (Frankreich) +45,1 / 2 Ekatarina Yurlowa-Percht (Russland) +52,0 / 2 Tiril Eckhoff (Norwegen) +1:00.2 / 4 Franziska Preuß (Deutschland) +1:00.3 /3 Lisa-Theresa Hauser (Österreich) +1:02,5 / 2 Anais Bescond (Frankreich) +1:21,3 / 3

12. Denise Herrmann (Deutschland) +1:26,1 / 7

13. Karolin Horchler (Deutschland) +1:30,9 / 3

17. Vanessa Hinz (Deutschland) +2:02,3 / 3

Das Ergebnis zum Massenstart der Frauen

Biathlon-WM: Der Liveticker zum Massenstart der Frauen

13:12: Franziska Preuß kommt als Achte ins Ziel. Denise Herrmann wird trotz sieben Strafrunden noch Zwölfte. Karolin Horchler ist gute 13., Vannessa Hinz 17.

13:11: Silber geht an Dorothea Wierer aus Italien vor Hanna Öberg aus Schweden. Monika Hojnisz-Starega wird Vierte.

13:10: Marte Olsbu Roiseland ist Weltmeisterin. Das fünfte Gold und die siebte Medaille hier. Wahnsinn!

13:09: Jetzt ist Roisleand weg. Das wird der fünfte WM-Titel für die Norwegerin. Hinten kämpfen Hojnisz und Öberg verbissen um Bronze.

13:08: Wierer gibt nicht auf. Das wird ein Zielsprint.

13:07: Roiseland ist jetzt schon dran. Die Norwegerin scheint hier doch den Titel zu holen.

13:06: Der Titel ist noch nicht entschieden. Wierer gehen hier völlig überraschend die Kräfte aus. Roiseland fliegt förmlich heran.

13:05: Um Platz Drei kämpfen Hanna Öberg und Monika Hojnisz-Starega. Das wird ganz spannend. Die Deutschen sind weit von den Medaillenrängen entfernt.

13:04: Der WM-Titel geht an Dorothea Wierer, Marte Olsbu Roiseland wird Silber holen. Damit hat die Norwegerin sieben Medaillen gewonnen. In jedem Wettbewerb hat sie Edelmetall geholt. Das gab es noch nie bei einer Biathlon-WM

13:03: Hinz und Preuß mit einer Strafrunde, Horchler bleibt fehlerfrei. Denise Herrmann hat es wieder zwei Mal erwischt, das ist ein gebrauchter Tag für die deutschen Damen.

13:02: Dahinter schießen fast alle Fehler. Nur nicht Marte Olsbu Roiseland, die hier tatsächlich wieder eine Medaille holt.

13:01: Zwei Strafrunden für Simon, zwei auch für Öberg. Wierer muss nur eine Extrarunde laufen.

13:00: Jetzt kommt es zum Showdown um den WM-Titel!

12:59: Wierer und Öberg belauern Simon, die von den drein die schwächste Läuferin ist. Gleich kommt es zum Showdown am Schießstand.

12:57: Simon führt sieben Sekunden vor Öberg. Wierer hat elf Sekunden Rückstand. Auf dem vierten Rang liegt Hojnisz, die schon 20 Sekunden hinter Simon liegt. Gleich kommt das letzte Schießen.

12:56: Das sah so gut aus hier, dann dieses katastrophale Stehendschießen. Das wird hier wohl keine Medaille. Preuß ist Elfte, Hinz 16., Herrmann 19. und Horchler 20. Die Rückstände nach vorne sind groß.

12:55: Vorne ist die Französin Julia Simon, die alles hier getroffen hat. Dahinter die Schwedin Hanna Öberg, gefolgt von Dorothea Wierer.

12:54: Das geht hier völlig daneben. Preuß muss zwei Runden laufen, Horchler gleich drei. Hinz hat es nur einmal erwischt.

12:53: Herrmann völlig von der Rolle, das sind vier Fehler. Das war es mit einer Medaille. Ist das bitter.

12:52: Wir kommen zum ersten Stehendschießen.

12:51: Herrmann ist zwar läuferisch die Schnellste, hält sich aber zurück, um am Schießstand nicht in Schwierigkeiten zu kommen.

12:50: Fünf Damen laufen vorne weg: Innerhofer, Hojnisz, Simon, Wierer und Denise Herrmann.

12:48: Vanessa Hinz ist 16., nach vorne sind es 45 Sekunden Rückstand.

12:47: Herrmann ist Vierte mit nur elf Sekunden Rückstand auf die Spitze. Preuß ist Neunte, Horchler Zehnte. Beide haben ca. 15 Minuten nach vorne.

12:46: Auch Vanessa Hinz trifft alles. Vorne liegt Innerhofer vor Simon und der Polin Monika Hojnisz-Starega. Dorothea Wierer und Hanna Öberg sind ebenfalls vorne mit dabei.

12:45: Wahnsinn, Horchler, Herrmann und Preuß treffen alles. Die Deutschen sind hier ganz dick im Geschäft.

12:44: Jetzt das zweite Schießen!!

12:43: Horchler und Herrmann sind ganz dicht dran an Preuß. Hinz hat schon einen Rückstand von knapp 30 Sekunden auf ihre Teamkolleginnen.

12:42: Zehn Damen laufen vorne weg, dazu gehört auch Franziska Preuß. Noch sind wir hier aber weit von einer Vorentscheidung entfernt.

12:41: Das Feld ist dicht beisammen. Herrmann ist nur noch 18 Sekunden von der Spitze entfernt. Bald geht es dann schon zum zweiten Schießen.

12:39: Jetzt geht es in die zweite Runde, wieder sind 2,5 Kilometer zu laufen.

12:38: Julia Simon aus Frankreich führt vor Katharina Innerhofer aus Österreich und Marketa Davidova aus Tschechien. Preuß ist Vierte, Horchler Zwölfte, Herrmann 22. und Hinz 25..

12:37: Herrmann, Wierer und Roiseland müssen einmal in die Strafrunde. Preuß trifft alles, Hinz muss eine Extrarunde laufen. Horchler ist fehlerfrei geblieben.

12:36: So, der Schießstand ist in Sichtweite. Jetzt geht das Rennen richtig los.

12:35: Wir bewegen uns in Richtung des ersten Schießens. Herrmann ist ganz vorne mit dabei, Preuß, Hinz und Horchler halten sich im Mittelfeld auf.

12:33: Ein besonderes Augenmerk liegt auf Tiril Eckhoff. Die Norwegerin hat den Weltcup dominiert, in Antholz hatte sie aber große Probleme und ist noch ohne Einzelmedaille.

12:32: Roiseland, Herrmann und Wierer laufen vorne weg und geben das Tempo vor. Das Feld ist aber noch dicht beisammen.

12:31: Fünf Runden à 2,5 Kilometer müssen die Athletinnen absolvieren. Vier Mal geht es an den Schießstand.

12:30: Das Rennen ist eröffnet. 30 Damen sind gleichzeitig auf der Strecke. In dieser ersten Runde ist Vorsicht geboten. Die Sturzgefahr ist hoch.

Vor dem Rennen: So, die Damen sind bereit. Jetzt geht es gleich los.

Vor dem Rennen: Die Strecke ist heute etwas tief, auch die Sonne zeigt sich heute nicht. Zum Abschluss der WM sehen sich die Damen also mit schwierigen Bedingungen konfrontiert.

Vor dem Rennen: Zu den Geheimfavoritinnen gehören zwei Deutsche. Vannesa Hinz befindet sich hier in Antholz in der Form ihres Lebens. Und auch Franziska Preuß hat sich hier sehr stark präsentiert. Zudem ist der Massenstart ihre Lieblingsdisziplin.

Vor dem Rennen: Vier Top-Favoritinnen gibt es heute. Marte Olsbu Roiseland und Dorothea Wierer sind die bislang stärksten Damen bei dieser WM. Dahinter folgt schon Denise Herrmann. Und auch Hanna Öberg aus Schweden ist eine starke Massenstart-Läuferin.

Vor dem Rennen: 30 Damen gehen also zeitgleich auf die Strecke. Gelaufen werden 12,5 Kilometer, vier Mal geht es an den Schießstand. Jeder Fehler hat eine Strafrunde von 150 Metern zur Konsequenz. Wer als Erste die Ziellinie überquert, gewinnt das Rennen und damit den WM-Titel.

Vor dem Rennen: Vier deutsche Damen sind hier am Start, drei davon haben gute Aussichten auf Edelmetall. Denise Herrmann, Vanessa Hinz und Franziska Preuß präsentierten sich hier in Antholz in hervorragender Verfassung und sind Medaillen-Kandidatinnen. Zudem ist Karolin Horchler dabei, eine Medaille wird sie hier aber wohl nicht holen.

Vor dem Rennen: Zwei Rennen stehen am letzten Tag dieser WM auf dem Programm. Im Massenstart gehen je 30 Frauen und Herren an den Start. Die Damen beginnen um 12:30 Uhr, die Herren um 15 Uhr.

Vor dem Rennen: Hallo und Herzlich Willkommen im Liveticker bei chiemgau24.de zur Biathlon-WM in Antholz.

Biathlon-WM: Der Vorbericht zum Massenstart

Um 12:30 Uhr laufen zunächst die Frauen im Massenstart. Über 12,5 Kilometer bei vier Schießeinlagen sind insgesamt 30 Athletinnen am Start, darunter gleich vier Deutsche. Biathlon-WM 2020 in Antholz: Der Medaillenspiegel

Denise Herrmann, Franziska Preuß, Vanessa Hinz und Karolin Horchler gehen für den DSV ins Rennen und haben dabei hervorragende Aussichten auf die nächste Medaille. Biathlon-WM in Antholz 2020: Alle Termine und Ergebnisse

Herrmann, die bereits im Verfolger Silber holte, ist die stärkste Läuferin in Antholz und kann auf der zweitlängsten Strecke bei den Damen in der Loipe für Furore sorgen. Franziska Preuß zeigte in Einzel, Single-Mixed-Staffel und der Staffel am Samstag glänzende Leistungen und ist pünktlich zur WM in Bestform.

Das trifft auch auf Vanessa Hinz zu, die Vizeweltmeisterin im Einzel wurde und in der Staffel fehlerfrei blieb. Einzig Horchler hat keine realistische Aussicht auf eine Medaille. Biathlon-WM 2020: Alle Infos zur Weltmeisterschaft in Antholz

Biathlon-WM: Wierer und Roiseland wollen die Krone

Top-Favoritinnen auf den Titel sind aber andere. Dorothea Wierer aus Italien ist bereits zweifache Weltmeisterin in Individualwettbewerben und könnte sich mit dem Titel im Massenstart zur besten Athletin der WM krönen. Das gilt auch für Marte Olsbu Roiseland, die drei Staffel-Titel und den Sieg im Sprint holte und in jedem Wettbewerb eine Medaille einfuhr. Die Startliste zum Massenstart der Frauen

Bei den Herren könnte Gesamtweltcup-Führender Martin Fourcade seinen dritten Titel holen, nachdem er im Einzel und der Staffel seine nächsten WM-Medaillen feiern konnte. Johannes Thingnes Boe, der im Weltcup 2019/20 dominierte, wartet noch auf seinen ersten Einzeltitel, im Massenstart ist die Konkurrenz aber groß. Biathlon-WM 2020 in Antholz: So sehen Sie die WM im TV, Livestream und Liveticker

Biathlon-WM: Zahlreiche Favoriten bei den Herren

Alexander Loginov, gegen den eine Doping-Razzia bei der WM stattfand, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet oder Tarjei Boe... Die Liste der Favoriten ist lang.

Das deutsche Team schickt vier Starter ins Rennen. Arnd Peiffer, Benedikt Doll, Philipp Horn und Johannes Kühn nehmen die 15 Kilometer lange Strecke in Angriff und haben dabei Außenseiterchancen. Die Startliste zum Massenstart der Herren

Biathlon-WM: Unterschiedliche Voraussetzungen bei den Herren

Beim Gewinn der Bronzemedaille in der Staffel haben Peiffer und Horn starke Leistungen gezeigt, Doll und Kühn hatten während der WM mit dem Schießstand in Antholz große Probleme.

Um 15:00 Uhr gehen die Herren ins Rennen, chiemgau24.de ist im Liveticker dabei.

