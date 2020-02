Die Biathlon-WM 2020 in Antholz geht vom 13. bis 23. Februar und beinhaltet zwölf Wettbewerbe. Hier gibt es den Medaillenspiegel der Biathlon-WM.

Antholz - Die Biathlon-WM in Antholz ist das Highlight im Biathlon-Weltcup 2019/20. Welche Nation wird die stärkste in Südtirol? Die Antwort gibt es im Medaillenspiegel.

Insgesamt besteht die Biathlon-WM 2020 in Antholz aus zwölf Wettbewerben.

Die Frauen treten im Sprint, im Verfolger, im Einzel, im Massenstart und in der Staffel gegeneinander an. Auch die Herren laufen im Sprint, im Verfolger, im Einzel, im Massenstart und in der Staffel.

Neben den Wettbewerben bei den Frauen und Herren finden in Antholz auch zwei gemischte Wettkämpfe statt. Gelaufen wird in der Mixed-Staffel und in der Single-Mixed-Staffel. Alle Ergebnisse zur Biathlon-WM 2020 in Antholz

Ausschlaggebend für die Platzierung ist zunächst die Anzahl der Goldmedaillen. Ist diese identisch, zählt die Anzahl der Silbermedaillen. Als letzter Richtwert gelten die Bronzemedaillen.

Biathlon-WM 2020 in Antholz: Der Medaillenspiegel

Platzierung Nation Gold Silber Bronze Gesamt 1 Norwegen 2 1 1 4 2 Frankreich 1 1 1 3 3 Italien 1 1 2 4 Russland 1 1 2 5 Deutschland 1 1 5 USA 1 1 6 Tschechien 2 2

