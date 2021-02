Biathlon-WM 2021 heute im Liveticker: Fünf Medaillen-Optionen zum finalen Showdown

Die Biathlon-WM 2021 in Pokljuka wird am Sonntag mit den Massenstarts bei den Damen und den Herren beendet. Fünf deutsche Biathleten sind am Start. chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Pokljuka - Ein letztes Mal geht es bei der Biathlon-WM 2021 in Pokljuka zur Sache. In den Massenstarts werden die letzten Medaillen ermittelt. Die Damen starten um 12:30 Uhr, die Herren um 15:15 Uhr. chiemgau24.de ist heute ab 12:00 Uhr im Liveticker dabei.

Fünf deutsche Biathleten haben sich für die letzten Rennen bei der Biathlon-WM 2021 in Pokljuka qualifiziert. Je 30 Athleten gehen in den Massenstarts an den Start. Die 15 Bestplatzierten des Gesamtweltcups sind qualifiziert. Zudem sind alle Goldmedaillengewinner der Einzelrennen dabei. Komplettiert wird das Feld der punktbesten Athleten dieser WM.

Biathlon-WM 2021 heute im Liveticker: Drei deutsche Damen am Start

Folglich sind bei den Damen Franziska Preuß, Denise Herrmann und Vanessa Hinz am Start. Janina Hettich und Maren Hammerschmidt haben die Qualifikation nicht geschafft.

In einem gewöhnlichen Weltcup-Massenstart wäre Hettich dabei gewesen, dort sind die Top-25 des Gesamtweltcups gesetzt. Hettich ist 20. in der Gesamtwertung. Bei der WM gelten aber andere Regeln als in der normalen Saison.

Dennoch bietet die deutsche Mannschaft eine schlagkräftige Truppe bei den Damen auf und will das erste Podest in einem Einzelrennen. In der Staffel am Samstag gab es nach einer tollen Aufholjagd Silber, diesen Schwung wollen Preuß, Herrmann und Hinz mitnehmen.

Um es aufs Podest zu schaffen, müssen sie aber an zahlreichen Favoritinnen vorbei. Tiril Eckhoff holte vier Titel bereits und ist die erste Anwärterin auf Gold und wird von ihrer norwegischen Landsfrau Marte Olsbu Roeiseland flankiert. Hanna Öberg aus Schweden hat sehr gute Optionen, so auch die Französin Justine Braisaz-Bouchet. Auch die Österreicherin Lisa-Theresa Hauser gehört zum engsten Favoritenkreis. Hier geht es zur Startliste

12,5 Kilometer werden gelaufen, vier Mal geht es an den Schießstand. Dort hat jeder Fehler eine Strafrunde zur Folge.

Biathlon-WM 2021: Nur zwei deutsche Herren im Starterfeld

Bei den Herren haben es nur zwei Deutsche ins Starterfeld der besten 30 Biathleten geschafft. Arnd Peiffer und Benedikt Doll nehmen die 15 Kilometer in Angriff, Roman Rees, Erik Lesser und Johannes Kühn haben sich nicht qualifiziert.

In der Staffel am Samstag zeigten Peiffer und Doll jeweils eine ansprechende Leistung, das stimmt zuversichtlich für das letzte Rennen der Biathlon-WM 2021.

Vor allen Dingen Peiffer hat realistische Optionen auf eine Medaille. Aber auch er muss sich starker Konkurrenz erwehren. Die Norweger Johannes Thingnes Boe und Sturla Holm Laegreid führen nicht nur die Gesamtwertung an, sie hinterließen auch in Pokljuka einen hervorragenden Eindruck. Hier geht es zur Startliste

Die Schweden Martin Ponsilouma und Sebastian Samuelsson muss man ebenso auf dem Zettel haben wie die Franzosen Quentin Fillon Maillet und Emilien Jacquelin - also die üblichen verdächtigen der laufenden Saison.

Um 12:30 Uhr geht also letztmals in Slowenien der Vorhang auf, chiemgau24.de ist bei beiden Rennen im Liveticker mit dabei. Biathlon-WM 2021 in Pokljuka: Alle Infos zum Saisonhighlight

