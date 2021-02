Biathlon-WM 2021 im Liveticker: Doppelte Medaillenchance am vorletzten WM-Tag

Die Biathlon-WM 2021 in Pokljuka wird am Samstag mit den Staffeln der Damen und Herren fortgesetzt. Für das deutsche Team bestehen gute Medaillenchancen. chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Pokljuka - Der vorletzte Tag bei der Biathlon-WM 2021 in Pokljuka verspricht ein großes Spektakel. Um 11:45 Uhr beginnen die Damen, die Herren starten um 15:00 Uhr. chiemgau24.de ist bei beiden Rennen im Liveticker mit dabei.

Noch stehen die deutschen Damen bei der Biathlon-WM 2021 in Pokljuka ohne Medaille da. Franziska Preuß, Denise Herrmann und Vanessa Hinz waren nicht weit entfernt von den Spitzenplätzen. Für ganz nach oben hat es in Slowenien aber noch nicht gereicht.

Das soll sich am Samstag ändern, wenn ab 11:45 Uhr die Staffel der Damen ansteht. Dann haben die deutschen Frauen eine gute Option auf das erste Edelmetall dieser Titelkämpfe.

Biathlon-WM 2021 im Liveticker: So startet das deutsche Team

Bei beiden Staffeln, die in diesem Jahr ausgetragen wurden, standen die DSV-Frauen auf dem Podest. In Oberhof holten Hinz, Janina Hettich, Herrmann und Preuß den Sieg. In Antholz ging es in identischer Besetzung auf den zweiten Platz hinter Russland.

Entsprechend leicht fiel Bundestrainer Mark Kirchner die Wahl der Aufstellung. Hinz wird beginnen, dann auf Hettich übergeben. Herrmann geht dann als Dritte ins Rennen, Preuß ist die deutsche Schlussläuferin.

Jede Athletin muss sechs Kilometer laufen und zwei Mal an den Schießstand. Dort stehen jeweils drei Nachladepatronen zur Verfügung.

Neben dem deutschen Team gehen Russland, Norwegen, Frankreich und Schweden als Favoriten in dieses Rennen. Zudem gibt es mit Italien, Österreich und der Ukraine drei Geheimfavoriten.

Bei den Herren ist die Ausgangslage anders. Zu Saisonbeginn präsentierte sich die DSV-Staffel in guter Form und lief bei den Rennen in Kontiolahti und Hochfilzen jeweils auf den dritten Platz.

In den beiden Staffeln nach dem Jahreswechsel verpassten die Deutschen aber das Podest, das soll sich am Samstag in Pokljuka ändern.

Biathlon WM 2021: Hier geht es zum Medaillenspiegel

Biathlon im Liveticker: Herren-Aufstellung steht

Erik Lesser, der sich im Vergleich zur Single-Mixed deutlich steigern muss, wird eröffnen und an Roman Rees übergeben. Dann geht Arnd Peiffer, der die bislang einzige deutsche Medaille bei dieser Biathlon-WM gewann, ins Rennen. Schlussläufer wird dann Benedikt Doll aus dem Schwarzwald sein.

Absoluter Topfavorit auf Gold ist das norwegische Quartett um die Gesamtweltcup-Führenden Johannes Thingnes Boe und Sturla Holm Laegreid. Aber auch die Franzosen zeigten sich in Pokljuka in sehr starker Verfassung und gehören zu den Top-Anwärtern auf Gold.

Biathlon-WM in Pokljuka: Alle Termine und Ergebnisse im Überblick

Biathlon-WM 2021 in Pokljuka: So sehen Sie die WM live im TV, Liveticker und Livestream

Medaillenkandidaten gibt es einige. Russland hat Optionen auf Edelmetall, auch die Schweden muss man auf dem Zettel haben. Wie auch bei den Damen zählen Italien, Österreich und der Ukraine zu den Geheimfavoriten. Gelaufen werden 7,5 Kilometer je Athlet, auch die Herren müssen zwei Mal an den Schießstand.

Am Sonntag wird die Biathlon-WM 2021 in Pokljuka mit zwei Massenstarts beendet. chiemgau24.de ist bei allen Biathlon-Rennen dieser Saison im Liveticker mit dabei.

