Biathlon-WM im Live-Ticker: Verfolgung der Frauen - Denise Herrmann ist Weltmeisterin

Der Biathlon-Weltcup 2018/19 mit der Weltmeisterschaft geht nach den Sprints nun in die nächste Runde im schwedischen Östersund. Verfolgung der Frauen und Männer steht auf dem Programm. Den Auftakt der Verfolgung in der Biathlon-WM machen die Damen um 13.45 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

Live-Ticker zur Biathlon-WM 2019 in Östersund

Verfolgung der Frauen am Sonntag,10. März 2019 ab 13.45 Uhr

Verfolgung der Männer am Sonntag, 10. März 2019 ab 16.30 Uhr.

Was für ein Rennen! Wir gratulieren Denise Herrmann zum WM Sieg in der Verfolgung! Laura Dahlmeier auf einem super dritten Platz vor der Norwegerin Tiril Eckhoff. Franziska Hildebrand auf Platz 22 und Franziska Preuß auf der 27. Für die vermeintlichen Topfavoritinnen der WM, Lisa Vittozzi (Platz 10) und Kaisa Mäkäräinen (Platz 17) ein enttäuschendes Rennen.

Endstand der besten 10:

1 Deutschland Denise Herrmann 31:45.90m 2 Norwegen Tiril Eckhoff +31.40s 3 Deutschland Laura Dahlmeier +31.60s 4 Norwegen Marte Olsbu +1:35.00m 4 Schweden Hanna Öberg +1:35.00m 6 Slowakei Anastasiya Kuzmina +1:41.30m 7 Schweden Mona Brorsson +1:47.20m 8 Norwegen Ingrid Landmark Tandrevold +2:01.20m 9 Russland Evgeniya Pavlova +2:14.30m 10 Italien Lisa Vittozzi +2:32.20m

Um 16.30 Uhr geht es weiter mit der Verfolgung der Männer. Wir tickern wieder live für Sie.

Denise Herrmann ist Verfolgungs-Weltmeisterin!

+++14.18 Uhr:

Jetzt trifft nach und Nach der Rest ein.

+++14.15 Uhr: Herrmann immer noch vorne. Es wird auf den Zielsprint ankommen. Eckhoff versucht innen an Dahlmeier vorbei zu kommen. Herrmann im Ziel! Sie gewinnt. Eckhoff schiebt sich noch ganz knapp an Dahlmeier vorbei und wird zweite vor Dahlmeier.

+++14.13 Uhr: Herrmann vor Dahlmeier vor Eckhoff, diese drei machen die Medaillen unter sich aus.

+++14.11 Uhr: Letztes Schießen: Brorsson verliert die Nerven. Sie trifft nur einmal. Herrmann fährt die Messlatte hoch, sie trifft alles. Dahlmeier auch alles getroffen. Herrmann und Dahlmeier nun vorne. Die goldene Serie von Denise Herrmann.

+++14.09 Uhr: Es ist Mona Brorssons Heimrennen, sie lebt in Östersund. Der Jubel ist resig, wie sie ins Stadion einfährt. Die 28-Jährige läuft hier zum letzten Schießen. Halten die Nerven?

14.06 Uhr: Zwischenstand bei der Biathlon WM in Östersund

+++14.06 Uhr:

Zwischenstand:

1 Schweden Mona Brorsson 19:48.50m 2 Deutschland Laura Dahlmeier 20:21.10m 3 Deutschland Denise Herrmann 20:21.80m

+++14.04 Uhr: Es geht ans erste Stehendschießen. Herrmann schießt zweimal daneben, Dahlmeier muss auch zweimal in die Runde. Die drittbeste deutsche Läuferin Franziska Hildebrand ist schon weit abgeschlagen, mittlerweile auf Platz 40. Mona Brorsson führt jetzt.

+++14.02 Uhr: Herrmann hat sich vorne mit sechs Sekunden vor Brorsson abgesetzt. Öberg muss in die Strafrunde, vorne also das Duo Herrmann und Brorsson vor dem Verfolger Duo Dahlmeier und Eckhoff.

+++14.00 Uhr: Preuß schießt zweimal daneben. Sie wirkt heute nicht sicher. Halbzeit.

+++13.58 Uhr: Zweites Schießen, Dahlmeier und Herrmann treffen alles. Herrmann führt vor Brorsson und Dahlmeier. Es sieht super aus für die Deutschen. Die Tour läuft vorne!

+++13.57 Uhr: Preuß und Hildebrand beim ersten Schießen nicht ohne Fehler - beide fallen zurück. Es geht ins zweite Schießen.

+++13.55 Uhr: Mona Brorsson auf Platz zwei hinter Herrmann, Dahlmeier auf der vier.

+++13.53 Uhr: Dahlmeier braucht 31 Sekunden für das erste Schießen. Normale Zeit für sie. Denise Herrmann hat 36 Sekunden gebraucht und führt nun den Pulk an

+++13.52 Uhr: Kuzmina beim Schießen. Dahlmeier und Herrmann treffen alles. Dahlmeier nun führend. Preuß zwei mal daneben. Zwischenstand: Ingrid Landmark Tandrevold und Laura Dahlmeier ohne Fehler - sie übernehmen im Doppelpakck die Führung.

+++13.50 Uhr: Denise Herrmann jetzt auf Platz 2 hinter Kuzmina, Dahlmeier auf 5. Preuß auf 14.

+++13.48 Uhr: Alle Athletinnen sind nun unterwegs. Kuzmina führt noch, Dahlmeier mit 20 Sekunden Rückstand. Die gastgebenden Schweden hoffen heute auf ihre erste Medaille bei dieser WM.

+++13.47 Uhr: Denise Herrmann gehört zur Achtergruppe die gestartet ist. dann gibt es noch einmal eine 11 Sekunden Lücke und dann startet der große Rest. Jetzt ist auch Franziska Hildebrand als letzte Deutsche gestartet.

+++13.45 Uhr: Es geht los! Anastasiya Kuzmina ist gestartet. Gleich hinter ihr Ingrid Landmark Tandrevold und auch Laura Dahlmeier ist mit 13 Sekunden Rückstand unterwegs. Fünf Athletinnen starten nicht.

+++ 13.35 Uhr: Es ist bereits richtig voll auf der Tribüne in Östersund. Auch die Schwedinnen hoffen auf eine Medaille. in Zehn Minuten geht es los.

Die Startaufstellung bei der Verfolgung der Damen bei der Biathlon-WM in Östersund

+++13.25 Uhr: Die Startaufstellung bei der Verfolgung der Damen heute:

1 Slowakei Anastasiya Kuzmina 2 Norwegen Ingrid Landmark Tandrevold 3 Deutschland Laura Dahlmeier 4 Schweden Hanna Öberg 5 Schweden Mona Brorsson 6 Deutschland Denise Herrmann 7 Tschechien Marketa Davidova 8 Russland Ekaterina Yurlova-Percht 9 Norwegen Tiril Eckhoff 10 Italien Dorothea Wierer

Franziska Preuß startet auf der 16 mit 52 Sekunden Rückstand, Franziska Hildebrand auf der 40 mit 1.55 Minuten Rückstand.

+++13.10 Uhr: Die Regeln noch einmal zur Erinnerung: Bei der Verfolgung treten nur die besten 60 Athleten des Sprints gegeneinander an. Gestartet wird nacheinander und genau in jenen Abständen, wie sie sich aus den Ergebnissen des Sprint-Rennens ergeben. Es ist im wahrsten Sinne also eine Verfolgung auf den Sieger des Sprints. Viermal müssen die Athleten schießen: zuerst zweimal liegend, dann zweimal stehend. Wie im Sprint wird jeder Schießfehler mit einer Strafrunde von 150 Metern geahndet. Bei den Herren beträgt die Distanz zwölf Kilometer, bei den Frauen zehn.

+++12.55 Uhr: Auf eine weitere Medaille hoffen die deutschen Biathletinnen bei der WM in Östersund. Laura Dahlmeier gehört nach ihrer Bronzemedaille im Sprint zu den Medaillenanwärterinnen. Auch Denise Herrmann hat gute Chancen.

+++12.40 Uhr: Herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Biathlon-WM 2019. In Östersund in Schweden stehen heute die Verfolgungsrennen auf dem Programm. In einer Stunde, um 13.45 Uhr, starten die Frauen. Um 16.30 Uhr geht es dann für die Männer ins Verfolgungsrennen.

Vorbericht zur Biathlon-WM 2019: Die Verfolgung

In der Mixed-Staffel sicherten sich die Deutschen mit einem fulminanten Auftakt Silber. Nach dem Sprint der Damen und dem Sprint der Herren geht es weiter mit der Verfolgung. Wie stehen heute die Chancen für die deutschen Athleten?

Östersund hat rund 50.000 Einwohner und liegt ziemlich mittig in Schweden. Die Stadt ist der nördlichste Austragungsort der Biathlon-Wettkämpfe. 2019 ist es bereits die dritte Biathlon-Weltmeisterschaft, die in Östersund ausgetragen wird.

Disziplin bei der Biathlon-WM 2019: Die Verfolgung

In dieser Wettkampfart treten in der Regel die besten 60 Athleten des Sprints gegeneinander an. Die Damen laufen 10 Kilometer, die Herren 12.

Die Athleten müssen vier Schießeinlagen absolvieren: Die ersten beiden liegend, die nächsten beiden stehend. Die Abstände beim Start ergeben sich aus den Sprintergebnissen. Der Sprintsieger startet als Erster, gefolgt vom Sprintzweiten in dem Abstand, welcher ihn nach dem Sprint vom Sieger trennte. Dieses Prinzip wird auf alle Starter angewendet (im Falle des Einzels als Qualifikationsrennen werden die Abstände halbiert). Sollte ein Athlet einen Abstand von mehr als vier Minuten auf den Sieger/ersten Starter haben, startet er nichtsdestotrotz nach vier Minuten. Dieses Prinzip wird auf alle betreffenden Athleten angewendet, sodass die letzten Starter unter Umständen in einer Startwelle - also alle gleichzeitig) - auf die Strecke gehen. Wie im Sprint wird jeder Schießfehler mit einer Strafrunde von 150 Metern geahndet. Sieger ist, wer als erstes die Ziellinie überquert.

Biathlon-WM 2019 in Östersund: Alle Termine des Weltcup-Höhepunkts

Vom 7. März bis zum 17. März werden in Schweden insgesamt zwölf Rennen bestritten. Die Disziplinen in der Weltmeisterschaft reichen von Sprint, Staffel und Einzel bis hin zu Massenstart und Mixed-Staffeln sowie Single-Mixed-Staffel.

Der Montag und der zweite Freitag sind Ruhetage.

Lesen Sie hier: Alle Infos und der komplette Überblick zum Biathlon-Weltcup 2018/19

Der deutsche Kader für die Biathlon-WM in Östersund

Im Kader der deutschen Damen bei der Biathlon-WM in Östersund stehen voraussichtlich Laura Dahlmeier, Denise Herrmann, Franziska Hildebrand, Vanessa Hinz, Karolin Horchler und Franziska Preuß am Start. Im deutschen Herren-Kader stehen Benedikt Doll, Erik Lesser, Arnd Peiffer, Philipp Nawrath, Johannes Kühn und Roman Rees.

Am Dienstag geht es beim Biathlon-Weltcup weiter mit dem Einzel der Damen. Hier geht's zum ganzen Programm der Biathlon-WM im schwedischen Östersund. Bis einschließlich Sonntag, den 17. März werden die Wettkämpfe ausgetragen.

Biathlon-Weltcup 2018/19: Das komplette Programm

Datum Ort Wettkampfstätte Disziplinen 1 2. bis 9. Dezember Pokljuka/Slowenien Biathlonstadion Pokljuka Einzel, Sprint, Verfolgung, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel 2 13. bis 16. Dezember Hochfilzen/Österreich Langlauf- und Biathlonzentrum Sprint, Verfolgung, Staffel 3 20. bis 23. Dezember Nové Město/Tschechien Vysočina Arena Sprint, Verfolgung, Massenstart 4 10. bis 13. Januar Oberhof/Deutschland DKB-Ski-Arena Sprint, Verfolgung, Staffel 5 16. bis 20. Januar Ruhpolding/Deutschland Chiemgau-Arena Sprint, Massenstart, Staffel 6 24. bis 27. Januar Antholz/Italien Südtirol Arena Sprint, Verfolgung, Massenstart 7 7. bis 10. Februar Canmore/Kanada Canmore Nordic Centre Einzel, Massenstart, Staffel 8 14. bis 17. Februar Salt Lake City/USA Soldier Hollow Sprint, Verfolgung, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel WM 7. bis 17. März Östersund/Schweden Östersunds skidstadion Einzel, Sprint, Verfolgung, Massenstart, Staffel, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel 10 21. bis 24. März Oslo/Norwegen Holmenkollen Sprint, Verfolgung, Massenstart

