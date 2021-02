Biathlon-WM: Überraschungs-Sieg im Damen-Einzel - Nächste deutsche Enttäuschung

Die Biathlon-WM in Pokljuka lief bislang noch nicht gut für die deutschen Athleten. Klappt es im Einzel mit einer Medaille? Das Rennen der Frauen im Live-Ticker.

In den ersten beiden Disziplinen bei der Biathlon*-WM gab es noch keine deutschen Medaillen.

Die Hoffnung liegt jetzt auf dem Einzelwettbewerb - am Dienstag (12.05 Uhr) sind die Frauen dran, am Mittwoch (14.30 Uhr) folgen die Männer.

Wir sind bei beiden Rennen im Live-Ticker dabei.

Biathlon-WM im Live-Ticker: Das Damen-Einzel

1. Davidova (CZE) 42:27.7 2. Oeberg (SWE) + 27.9 3. Tandrevold (NOR) + 1:00.3

13.26 Uhr: An dieser Stelle beenden wir den Live-Ticker. Das Treppchen dürfte stehen - Davidova vor Oeberg und Tandrevold. Das endgültige Ergebnis reichen wir nach.

13.21 Uhr: Die Schweizerin Selina Gasparin kommt ins Ziel - sie ist einige Sekunden schneller als Franziska Preuß, die auf den zwischenzeitlich sechsten Platz abrutscht.

13.14 Uhr: Einige Medaillen-Hoffnungen sind noch auf der Strecke. Aktuell hat die Norwegerin Ingrid Landmark Tandrevold richtig gute Chancen. Sie ist neue Dritte, Franziska Preuß rutscht auf Platz fünf ab.

Biathlon-WM: Marketa Davidova gewinnt Gold im Damen-Einzel

13.07 Uhr: Und da kommt die neue Weltmeisterin! Marketa Davidova trifft alle 20 Scheiben und läuft mit fast 28 Sekunden Vorsprung ins Ziel. Es ist ihr erster WM-Titel! Damit wirft sie Franziska Preuß vom Treppchen, schade. Sie wird nun nach und nach durchgereicht.

13.00 Uhr: Lisa Theresa Hauser reiht sich auf Platz zwei ein, damit dürfte Franziska Preuß in Kürze aus den Medaillen-Rängen fallen. Läuft Denise Herrmann vielleicht noch vorne rein? Vanessa Hinz ist inzwischen im Ziel - drei Fehler, zwischenzeitlich ist sie Vierzehnte. Für Denise Herrmann reicht es nicht mehr zur Überraschung, sie läuft als Siebte ins Ziel.

Viertes Schießen (Hinz, Herrmann, Hammerschmidt): Denise Herrmann greift nochmal an! Null Fehler im letzten Schießen, was ist da noch drin? Gewinnen wird wohl eine andere - nämlich Marketa Davidova! Starker Auftritt der Tschechin.

12.50 Uhr: Und das könnte eine Medaille sein! Hanna Oeberg vollendet ihr letztes Schießen mit null Fehlern. Ida Lien leistet sich dagegen zwei Strafminuten. Lisa Theresa Hauser ebenfalls, bitter für die Österreicherin! Franziska Preuß ist inzwischen im Ziel, knapp sechs Sekunden vor Dorothea Wierer! Geht da vielleicht doch noch etwas?

Drittes Schießen (Hinz, Herrmann, Hammerschmidt): Auch Vanessa Hinz leistet sich einen Fehler - sie fällt deutlich zurück. Denise Herrmann und Maren Hammerschmidt bleiben fehlerfrei.

Viertes Schießen (Preuß): Dorothea Wierer leistet sich noch einen Fehler, das wird wohl nicht reichen für die Italienerin. Und Franziska Preuß? Sie braucht hier alle fünf Scheiben! Aber sie leistet sich einen Patzer, das wird wohl nichts mit einer Medaille.

12.44 Uhr: Langsam wird es spannend. Die eine oder andere Medaillen-Kandidatin kristallisiert sich inzwischen heraus. Auch die Österreicherin Lisa Theresa Hauser ist sehr stark unterwegs.

Zweites Schießen (Hinz, Herrmann, Hammerschmidt): Ein Fehler für Vanessa Hinz und Denise Herrmann - bitter! Dafür räumt Maren Hammerschmidt alle fünf ab. Läuferisch kann sie aber nicht mithalten.

Biathlon-WM im Live-Ticker: Franziska Preuß mit starker Vorstellung

Drittes Schießen (Preuß): Geht da noch etwas für Franziska Preuß? Beim dritten Schießen ist sie fehlerfrei! Dorothea Wierer hat sich mittlerweile den ersten Patzer geleistet. Ida Lien trumpft aktuell am größten auf. Die Norwegerin setzt sich an die Spitze.

12.33 Uhr: Hanna Oeberg liefert bislang ein großartiges Rennen ab, die Schwedin ist hier eine der großen Anwärterinnen auf den Sieg. Können die deutschen Biathletinnen noch für eine Überraschung sorgen? Bislang ist nur Vanessa Hinz ohne Fehler. ARD-Expertin Magdalena Neuner meinte vor dem Rennen: „Ein Fehler ist zu verschmerzen.“ Ab zwei Patzern wird es eng.

Erstes Schießen (Hinz, Herrmann, Hammerschmidt): Vanessa Hinz bleibt fehlerfrei, Denise Herrmann und Maren Hammerschmidt bekommen je eine Strafminute.

Zweites Schießen (Preuß): Wierer gibt weiter Gas und trifft auch beim ersten Stehend-Schießen alles! Wieder setzt sie vor dem letzten Schuss ab, wieder braucht sie lange - aber die Scheibe fällt. Und dann ist Franziska Preuß an der Reihe. Schade, ein Fehler! Das bedeutet eine Strafminute.

12.22 Uhr: Denise Herrmann und Maren Hammerschmidt sind nun ebenfalls in der Spur.

Biathlon-WM im Live-Ticker: Deutsche Sensation in Pokljuka?

12.20 Uhr: Inzwischen ist auch Vanessa Hinz auf der Strecke. Nach und nach steigen die Deutschen jetzt also ins Rennen ein. Franziska Preuß hat als Vierte aktuell elf Sekunden Rückstand auf die Spitze. Aber das Rennen ist noch lang.

Erstes Schießen (Preuß): Lisa Vittozzi ist am Schießstand. Zwei Fehler zum Auftakt - das heißt: Zwei Minuten Strafe! Pro Fehler gibt es 60 Sekunden oben drauf. Und jetzt trudeln langsam die Favoritinnen ein. Anais Chevalier-Bouchet leistet sich einen Patzer. Und Linn Persson? Sie macht es besser! Die Schwedin gilt als Top-Schützin und räumt alle fünf Scheiben ab. Dorothea Wierer zieht direkt nach und auch Franziska Preuß macht das großartig - fünf Treffer!

12.05 Uhr: Und los geht‘s! Franziska Preuß, Vanessa Hinz, Denise Herrmann und Maren Hammerschmidt - das sind die deutschen Medaillen-Hoffnungen. Lisa Vittozzi hat das Rennen eröffnet, Preuß steigt dann mit der Startnummer zwölf ein.

12.00 Uhr: Es knistert in Pokljuka! Noch gab es keine deutschen Medaillen bei der Biathlon-Weltmeisterschaft. In wenigen Minuten starten die Damen ihren nächsten Versuch. 15 Kilometer im Einzel - auf geht‘s!

11.35 Uhr: In einer halben Stunde geht es los! Wer hat seine Nerven in Pokljuka im Griff? Vorab gab es einen Aufreger: Fünf positive Coronavirus-Tests! Wie der Weltverband IBU am Dienstag mitteilte, handelt es sich dabei ausschließlich um Personen aus dem Medienbereich. Sportler seien nicht betroffen. Insgesamt wurden beim Saison-Höhepunkt der Skijäger bisher 2100 Tests durchgeführt, neun davon fielen positiv aus. Darunter war zuvor auch Ricco Groß, der Trainer der österreichischen Männer.

Update vom 16. Februar, 09.56 Uhr: In rund zwei Stunden geht es hier los mit dem Damen-Einzel bei der Biathlon-WM! Was ist drin für die Deutschen? Wir sind schon gespannt.

Biathlon-WM in Pokljuka im Live-Ticker - Damen-Einzel am Dienstag

Erstmeldung vom 15. Februar, 13.12 Uhr: Pokljuka - Die deutschen Männer würden den ersten Teil der Biathlon-WM wohl am liebsten vergessen. Das historisch schlechte Abschneiden im Sprint und der Verfolgung gab nicht nur Erik Lesser zu denken. „Ich schäme mich wirklich“, bilanzierte er nach seinem 66. Platz im Sprint ernüchtert.

Bei den Frauen lief es besser - der große Wurf blieb aber ebenfalls aus. Franziska Preuß* wurde Fünfter in der Verfolgung und fühlt sich „im Flow“. Nach eigenen Aussagen war sie beim Saisonfinale „noch nie besser in Form. Eine Medaille ist auf jeden Fall das Ziel“, sagt sie.

Biathlon-WM in Pokljuka: Deutsche Herren mit Katastrophen-Start - Preuß peilt Medaille an

Von Medaillen sind die Herren meilenweit entfernt - der Druck ist groß. Trotz der herben Rückschläge war auch Bundestrainer Mark Kirchner nach einer Krisensitzung um Zuversicht bemüht. „Am Mittwoch geht es von null los, da wollen wir beweisen, dass wir zu den besten Nationen gehören“, betonte Kirchner. Gerade im Biathlon könne es sich „ganz schnell drehen“.

Vor allem am Schießstand klappte bisher wenig bis gar nichts. Bereits 29 (!) Fehler erlaubten sich die DSV-Männer bei sechs Einlagen. Vier bis fünf Medaillen hatte man eigentlich angepeilt, nun scheint es so, als wären vor allem die Damen dafür verantwortlich. Neben Preuß sind auch Denise Herrmann* und Vanessa Hinz* gut in Form.

Biathlon-WM in Poklyuka: Deutsche Medaille im Einzel?

„Wir sind mannschaftlich vorne dabei, das könnte auch ganz anders aussehen", sagte Frauen-Cheftrainer Kristian Mehringer. „Leider habe wir die Medaille noch nicht geholt." Im Einzel soll es nun klappen. Wir sind am Dienstag ab 12 Uhr im Live-Ticker dabei. (epp mit dpa und sid)