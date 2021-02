Biathlon-WM live: Was reißen die Männer im Massenstart? Preuß enttäuscht am Schießstand

Das deutsche Biathlon-Team kämpft heute um die letzten WM-Medaillen. Die Frauen und Männer können im Massenstart für einen versöhnlichen Abschluss sorgen. Der Live-Ticker.

Am Schlusstag der Biathlon-WM im slowenischen Pokljuka stehen noch zwei Entscheidungen an.

Um 12.30 Uhr sind die Frauen im Massenstart gefordert, um 15.15 Uhr ziehen die Männer nach.

Nutzt das DSV*-Team seine letzte WM-Chance? Beide Rennen begleiten wir am Sonntag im Live-Ticker.

Biathlon-WM in Pokljuka (Slowenien) - Massenstart Männer (Start: 15.15 Uhr): Aktueller Zwischenstand

Platzierung Name (Land) Zeit 1. 2. 3.

14.27 Uhr: Um 15.15 geht es los - der Massenstart der Männer!

Biathlon-WM in Pokljuka (Slowenien) - Massenstart Frauen (Start: 12.30 Uhr): Endstand

Platzierung Name (Land) Zeit 1. L. T. Hauser (Österreich) 36:05.7 min 2. I. L. Tandrevold (Norwegen) +21.7 sec 3. T. Eckhoff (Norwegen) +23.0 sec

Finish: Vanessa Hinz, die einen Fehlschuss hatte: „Viermal Null wäre möglich gewesen, der eine Fehlschuss hat mich geärgert. Die Medaille von gestern freut mich brutal.“

Finish: Preuß wird Sechste - die beiden Fehler waren zu viel, gelaufen ist sie stark. Hinz wird Zehnte. „Lisa macht viele gute Rennen. Das freut mich voll. Ich mag Lisa auch total gerne“, sagt Preuß im ZDF. Über ihren Rang 6 sagt sie: „Ist eine gute Platzierung. Ich bin absolut in Reichweite. Gestern habe ich einen guten Tag erwischt. Ich sehe, dass ich es kann. Es sind kleine Stellschrauben.“ Für Top-Platzierungen „habe ich jetzt schon Motivation und ein neues Ziel“.

Finish: Gold für Österreich! Lisa Theresa jubelt! Und im Schlussspurt zwischen den Norwegerinnen holt sich Tandrevold Silber und Eckhoff Bronze. Eine völlig enttäuschte Røiseland geht zu Boden - Eckhoff hat sie auf der Ziellinie noch abgefangen.

Nach dem 4. Schießen: Es sieht nach Gold für Hauser aus! Tandrevold, Røiseland und Eckhoff jagen sie - drei Norwegerinnen.

4. Schießen: Preuß und Hinz schießen schnell und treffen alles!

4. Schießen: Hauser bleibt ohne Fehler! Bendika schießt zweimal daneben, auch Eckhoff hat einen Fehler drin.

Nach dem 3. Schießen: Zwei Biathletinnen laufen vorne weg! Nur Bendika und Hauser sind fehlerfrei geblieben und dürfen nun ganz allein in Richtung viertes Schießen stürmen. Vanessa Hinz ist Achte (40,6 Sekunden Rückstand) Franziska Preuß ist Zwölfte (53,6 Sekunden).

3. Schießen: Bendika und Hauser bleiben fehlerfrei. Hinz holt sich ihre erste Strafrunde. Und auch Preuß muss nach einem Fehler beim letzten Schuss wieder extra laufen! Schade, da hätte sie vorne reinschnuppern können.

Nach dem 2. Schießen: Vanessa Hinz ist Siebte! Preuß hat aktuell mehr als 26 Sekunden Rückstand auf Rang 14.

2. Schießen: Hinz und Preuß bleiben diesmal fehlerfrei! Es führt Lisa Theresa Hauser aus Österreich.

1. Schießen: Ein Fehler bei Preuß! Eine Strafrunde für die Deutsche. Die Schweizerin Gasparin führt nach fehlerfreiem Schießen. Auch Vanessa Hinz bleibt fehlerfrei.

Start: Und sie sind gestartet! Preuß hält sich im Mittelfeld auf. Dorthea Wierer aus Italien fährt vorneweg.

12.29 Uhr: Die 30 Athletinnen stehen bereit.

12.21 Uhr: Schocknachricht für die Deutschen! Denise Herrmann kann aus gesundheitlichen Gründen nicht antreten. Mannschaftsarzt Dr. Jan Wüstenfeld spricht von einer Vorsichtsmaßnahme. Sie fährt aktuell mit dem Auto nach Hause, andere Starts sollen nicht betroffen sein.

Update vom 21. Februar, 09.01 Uhr: Es wird spannend! Der letzte Tag der Biathlon-WM steht an. Was zeigen die Deutschen zum Abschluss? In knapp dreieinhalb Stunden steht der erste Wettbewerb des Sonntags an - wir begleiten den Massenstart der Frauen im Live-Ticker.

Biathlon-WM live: Holen die Deutschen am Sonntag noch eine Medaille?

Erstmeldung vom 20. Februar, 21.32 Uhr: Pokljuka - Für die Frauen und Männer* ist es die letzte Chance ihr Medaillenkonto aufzustocken. Bei der Biathlon-WM steht am Schlusstag der Massenstart auf dem Programm.

Die deutschen Biathletinnen gingen in den Einzelentscheidungen bislang leer aus. Weder im Sprint, noch der Verfolgung oder im Einzel sprang bislang Edelmetall heraus. Erstmals seit 1997 könnten die deutschen Frauen bei einer WM ohne Einzelmedaille bleiben. Die Damen waren mit guten Platzierungen in den Top 10 zwar mehrfach nah dran, schafften es aber nicht auf das Podest.

Biathlon-WM im Live-Ticker: Letzte Chance für DSV-Mädels im Massenstart

Beim Massenstart der Frauen über 12,5 Kilometer entscheiden nach anderthalb Wochen WM auch die Kraftreserven. Mit gutem Schießen lässt es sich im Windschatten der Spitzengruppe gut mitschwimmen. Denise Herrmann*, Franziska Preuß* und Vanessa Hinz* sind für das Rennen am Sonntagmittag nominiert. Hinz und Preuß haben bislang jeweils einen Weltcupsieg auf dem Konto - beide gewannen im Massenstart. Allerdings gab es bislang Probleme beim Laufen, immer wieder viele Schießfehler - zu oft haperte es in den entscheidenden Situationen.

„Man darf es nicht alles ganz schwarz malen, das ist hier kein Kindergeburtstag“, sagte Herrmann und verteidigte das Team vor zu harter Kritik. Die Ex-Weltmeisterin haderte auf der Pokljuka mit ihrer Laufform und ist nicht in dem körperlichen Zustand wie in den Vorjahren, als sie auf den Punkt topfit war. „Unser Anspruch sind natürlich Medaillen“, sagte Herrmann und versicherte: „Wir haben ein paar Mädels, die das schaffen können.“ Auch die Männer rechnen sich Chancen aus.

Biathlon-WM im Live-Ticker: Peiffer will seinen Silber-Coup im Massenstart vergolden

Arnd Peiffer* hat mit Silber im Einzel für die einzige Medaille gesorgt. Am Sonntagnachmittag im Massenstart über 15 Kilometer will der DSV-Star erneut angreifen und wird dabei lediglich von Benedikt Doll* unterstützt. „Wir sind etwas unterrepräsentiert, müssen das also mit besonders guten Leistungen ausgleichen, damit die deutschen Farben zu sehen sind“, sagte Peiffer.

Der 33-Jährige holte im Massenstart von Hochfilzen kurz vor Weihnachten den einzigen deutschen Saisonsieg. Bei Weltmeisterschaften gewannen aber weder Peiffer noch Doll in dieser Disziplin eine Medaille. Die letzten deutschen WM-Siege im Massenstart feierten 2017 in Hochfilzen die bereits zurückgetretenen Simon Schempp* und Laura Dahlmeier - es wird also Zeit für die nächste Goldmedaille. (ck) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks