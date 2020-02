Biathlon-WM: Medaille für Vanessa Hinz und Arnd Peiffer mit der Staffel

Bei der Biathlon-WM in Antholz holen sich Vanessa Hinz und Arnd Peiffer jeweils eine Medaille mit den Staffeln. Der Massenstart zum Abschluss verlief dagegen ohne Erfolg.

Antholz – Nur vier Tage nach ihrem größten Triumph hat Biathletin Vanessa Hinz erneut zugeschlagen. In der Staffel am Samstag wurde die 27-Jährige zum zweiten Mal Vizeweltmeisterin in Antholz in Südtirol. Gemeinsam mit Karolin Horchler, Franziska Preuss und Denise Herrmann gewann Hinz in einem spannenden Staffelwettkampf die Silbermedaille hinter Norwegen.

Karolin Horchler ging als Startläuferin ins Rennen. In ihrem Stehendanschlag musste sie drei Nachlader hinnehmen, vermied aber eine Strafrunde. So übergab sie als 19. mit etwas mehr als einer Minute Rückstand an Hinz. Die Schlierseerin zeigte, dass sie sich bei dieser Weltmeisterschaft nicht nur richtig wohl fühlt, sondern auch an Selbstbewusstsein gewonnen hat. „Ich habe ziemliche Rückenschmerzen“, erzählt die 27-Jährige. „Darum bin ich wirklich froh, dass ich so gut durchgekommen bin.“

Zwei starke Schießeinlagen und zehn Treffer später machte sie acht Plätze gut und musste auf die Doppelweltmeisterin Dorothea Wierer zwar einen größeren Rückstand hinnehmen, allerdings konnte Hinz auf die restliche Konkurrenz Boden gutmachen. Preuss zog dann auf Platz vier vor und Herrmann machte mit einer sensationellen Schlussrunde die Silbermedaille für das deutsche Team perfekt. „Wir sind richtig glücklich über das Ergebnis“, freut sich Hinz.

Am Sonntag fanden die Weltmeisterschaften von Antholz ihren Schlusspunkt im Massenstart. Dabei erwischte Hinz keinen wirklich guten Tag und musste sich am Ende mit Platz 17 begnügen. Wegen der Rückenprobleme angeschlagen, konnte sich Hinz vor allem auch läuferisch nicht wirklich beweisen. „Wenigstens weiß ich, woran es lag“, resümiert die Schlierseerin. Insgesamt drei Schießfehler – einer im Liegen und jeweils einer in den beiden Stehendanschlägen – ließen den Rückstand auf die Siegerin Marte Olsbu Roiseland aus Norwegen auf insgesamt 2:02 Minuten wachsen. Alles in allem ist die Biathletin vom SC Schliersee aber zufrieden mit der Weltmeisterschaft. „Es lief viel besser als ich erwartet hätte“, sagt sie.

Bei den Männern ging der Wahl-Holzkirchner Arnd Peiffer (WSV Clausthal-Zellerfeld) sowohl in der Staffel als auch im Massenstart ins Rennen. In der Staffel ging er als dritter Starter mit Erik Lesser, Philipp Horn und Benedikt Doll an den Start, zeigte eine souveräne Leistung und holte die Bronzemedaille hinter Frankreich und Norwegen. Der Massenstart am Sonntag verlief dann ähnlich wie bei Hinz nicht ganz nach Plan. Peiffer beendete das Rennen auf dem 21. Platz. Der nächste Weltcup der Biathletin findet ab dem 5. März in Nove Mesto in Tschechien statt.