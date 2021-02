Biathlon-WM: Staffel JETZT im Live-Ticker - Unglaubliches Finish! DSV feiert Mega-Comeback mit Edelmetall

Am Samstag bietet sich für das DSV-Team die vorletzte Chance auf Medaillen bei der Biathlon-WM. Vor allem Erik Lesser muss sich etwas steigern. Der Live-Ticker.

Am letzten Wochenende der Biathlon-WM im slowenischen Pokljuka stehen noch einige Entscheidungen aus.

Um 11.45 Uhr machen die Frauen mit der Staffel den Anfang, um 15.00 Uhr legen die Männer mit ihrer Staffel los.

Beide Samstags-Wettbewerbe können Sie in unserem Live-Ticker verfolgen.

Biathlon-WM: Endergebnis der Damen-Staffel

Norwegen 1:05:29,70 Deutschland +8,80 Ukraine +9,20

>>> AKTUALISIEREN <<<

Ziel: Unglaubliches Ende in der letzten Runde! Preuß lässt sich von der Ukrainerin zwar vor der letzten Abfahrt überholen. Wie sie sie dann auf den letzten Metern noch geschnappt hat, ist kaum zu erklären. Den deutschen Damen wird das „wie“ herzlich egal sein. Preuß zaubert den DSV zu Silber!

Letzte Runde: Die Norwegerin lässt sich das sicherlich nicht mehr nehmen. Dahinter kämpft Preuß mit der Ukrainerin erbittert um Silber. Kämpfen!

8. Schießen: Roeiseland verpasst die Vorentscheidung beim letzten Schießen, kommt aber wieder als Erste raus. Preuß dahinter wieder unwiderstehlich! Schnelle fünf Treffer und Deutschland läuft auf Rang zwei in die letzte Runde.

Runde 11/12: Die Norwegerin auf den Skiern dafür aber absolut unschlagbar. Nimmt der Ukrainerin die Führung sofort wieder aus der Hand. Preuß läuft derweil auf fünf, hängt ihre Verfolgerinnen mehr und mehr ab, kommt aber an die Spitzengruppe kaum heran. Vielleicht wieder beim Schießen?

7. Schießen: Am Stand schießt Roeisland direkt ihren ersten Versuch weit links vorbei und muss justieren. Macht das auch noch verkehrt herum. Die Nerven? Die erfahrenen Ukrainerin lässt sich das nicht nehmen. Lädt schneller nach und übernimmt die Führung. Preuß gleichzeitig mit einer Mega-Aufnahme. Sie holt im Liegen 20 Sekunden raus. auf Bronze fehlen nur noch zwölf Sekunden.

Runde 10/12: Norwegerin Roeiseland will hier offensichtlich gar keine Spannung aufkommen haben und macht Mega-Tempo. Kruchyinkina bleibt dran. Super ärgerlich läuft es derweil für Bulgarien. Die Läuferin nimmt die falsche Ausfahrt und muss auf halbem Weg zum Schießstand wieder in die Runde umdrehen.

3. Wechsel: Wow! Denise Hermann fliegt förmlich durch ihre letzte Runde und schickt Franziska Preuß mit 43 Sekunden Rückstand in die Entscheidung. Das Herz stand beim DSV trotzdem sicherlich kurz still. Hermann verpasst den Wechsel und klopft Preuß im zweiten Versuch gerade noch in der Zone ab.

Runde 9/12: Lien lässt sich aber nicht einschüchtern und holt die Sekunden in der Loipe direkt zurück. Hermann jetzt allerdings auch richtig bissig. Holt wieder fast zehn Sekunden auf. Ist da vielleicht noch Bronze drin?

6. Schießen: Blashko am Schießstand überragend. Feuert die Ukraine auf eins. Sola direkt hinterher. Lien braucht wieder einen Nachlader und läuft jetzt auf Rang drei. Denise Herrmann holt im Stehen auch richtig Zeit heraus. Saubere fünf Treffer. Der Rückstand wieder unter einer Minute.

Runde 8/12: Auf der Strecke hält Sola den Druck aufrecht und ackert sich Meter für Meter an Lien heran. Aber auch Polen und die Ukraine lassen sich hier nicht abschreiben. Die deutschen Läuferinnen haben sich bislang allesamt gemüht. Vanessa Hinz betont am Streckenrand, dass die Hitze in Pokljuka das Rennen doch sehr schwer mache.

5. Schießen: Lien bei ihrem ersten Großevent am Stand beinahe eiskalt. Setzt die ersten Vier sauber und schnell. Nur der letzte sitzt nicht. Sola muss aber auch nachladen. Kann also kaum Zeit gutmachen. Denise Herrmann fügt sich derweil denkbar unglücklich ein. Direkt der erste Schuss geht daneben. Erst nach dem zweiten Fehlschuss korrigiert sie und braucht dann tatsächlich alle drei Nachlader. Der Wind offenbar anders als am Anschießen. Immerhin die Strafrunde verhindert. Allerdings zeigt sich beinahe das ganze Feld unsicher. Hermann liegt auf Rang acht.

Runde 7/12: Sola treibt die Weißrussinnen jetzt aus der kleinen Verfolgergruppe heraus und rückt näher an Norwegerin Lien. Kann sie die Spitze noch attackieren.

2. Wechsel: Die Französin konnte sich in der Verfolgergruppe nicht halten und fällt auf fünf. Polen bleibt an der Spitze dran. Hettich kommt leider mit einer großen Lücke ins Stadion. Ihre Laufzeit passabel, aber im Vergleich zu Eckhoff ist es einfach schwer, gut auszusehen. Mit ihrem Aufnahmen wieder die Deutsche sicherlich nicht zu 100 Prozent zufrieden sein.

Runde 6/12: Janina Hettich liegt mittlerweile mehr als eine Minute hinter der Spitze. Eckhoff läuft aber auch gewaltig davon. Erst weit hinter ihr kämpfen Frankreich, Polen, Belarus und die Ukraine um den Anschluss.

4. Schießen: Norwegerin Eckhoff wieder mit einem Nachlader. Der bleibt aber doppelt unbestraft. Die Französin muss auch eine Patrone nachlegen und auf der Strecke ist Norwegerin einfach nicht zu schnappen. Hettich diesmal im Stehen fehlerfrei. Der Rückstand auf Norwegen trotzdem schon bei knapp 40 Sekunden.

Runde 5/12: Nach einem überraschend unsicheren schießen kann Eckhoff - eine der besten Läuferinnen im Feld - sich und Norwegen auf die eins bringen.

3. Schießen: Wieder kein Wind. Eckhoff und Carrara trotzdem wackelig. Die Norwegerin braucht zwei Nachlader. Hettich - eigentlich eine gute Schützin - patzt aber auch. Zweimal daneben. Immerhin keine Strafrunde.

Runde 4/12: Eckhoff macht sofort richtig Meter auf Carrara. Läuft in unter einer Runde fast neun Sekunden auf. Hettich verliert derweil leicht an Boden.

1. Wechsel: Die Italienerinnen also die ersten beim Wechsel. Tandrevolt konnte sich derweil aus dem Feld vorarbeiten und schickt ihre Nachläuferin als Zweitplatzierte auf die Reise. Vanessa Hinz knapp hinterher. Kein Fehler beim Wechsel. Janina Hettich zu Beginn ihres Rennens auf Drei.

Runde 3/12: Norwegerin Tandrevolt scheint sich nicht leicht zu tun. Arbeitet sich im Pulk zwar gerade etwas nach vorn, kommt Vitozzi aber zeitlich nicht merklich näher.

2. Schießen: Die Italienerin damit als erste beim Schießen und feuert eine schnelle fehlerfreie Aufnahme. Sie zieht direkt wieder weg. Vanessa Hinz mit einem guten Schießen allerdings direkt hinterher.

Runde 2/12: Vitozzi will sich die Führung natürlich nicht nehmen lassen und macht das läuferisch auch richtig stark. Sie arbeitet sich einen guten Vorsprung heraus.

1. Schießen: Hinz gut im Rennen und nimmt den kaum vorhandenen Wind sauber an. Ohne Nachlader und mit guter Zeit geht es für die Deutsche weiter. Besser war nur Lisa Vitozzi aus Italien. Das Feld allerdings sehr eng zusammen.

Runde 1/12: Vanessa Hinz hat offenbar auch keine Lust auf das Gewimmel im Pulk und arbeitet sich vor dem ersten Schießen auf Platz eins. Damit kann sie die erste Abfahrt auch sorgenfrei nehmen. Im folgenden Anstieg verliert sie aber etwas Boden und auch die Führung.

Runde 1/12: Schweden und Frankreich gehen direkt zu Beginn richtig auf‘s Gas. Die Spur heute auch optimal, die Temperatur angenehm. Wir dürfen uns auf ein flottes Rennen freuen.

Start: Los geht‘s! Können die deutschen Damen heute die erste Medaillen einfahren? In Antholtz landeten sie noch Silber. Nur Norwegen war besser.

Biathlon-WM in Slowenien: Start! Vanessa Hinz beginnt deutsche Damen-Staffel

Vor dem Start: „Ihr Wort in Gottes Ohren“, lacht Florian Steirer, Disziplin-Trainer der deutschen Damen, auf die Frage, ob heute ein Medaillen-Tag sei. Bei großartigem Wetter sieht er wenig Grund, den frohen Mut nicht zu behalten. Viel Glück nimmt er dennoch gerne an.

Vor dem Start: Noch eine Viertelstunde bis zum Beginn der Damen-Staffel in Pokljuka. Für Deutschland wird Vanessa Hinz das Rennen eröffnen. Es folgen Jana Hettich, Denise Herrmann und Franziska Preuß als Schlussläuferin.

Vor dem Start: Der nächste Wintertag in Pokljuka bietet einen doppelte Medaillenchance für die deutsche Vertretung. Der DSV in der Staffel traditionell stark hofft heute auf Edelmetall. Die Damen beginnen den Staffel-Tag.

Biathlon-WM: Staffeln im Live-Ticker - folgt auf den „Kacktag“ der DSV-Athleten Besserung beim großen Finale?

Pokljuka - Nach der Enttäuschung für das deutsche Team bei der Single-Mixed-Staffel lagen die Nerven blank, Erik Lesser* und Franziska Preuß* trugen ihren Frust nach außen. Am Samstag haben die DSV*-AthletInnen allerdings noch die Chance auf einen versöhnlichen Abschluss - oder sogar eine Medaille. Am vorletzten Turniertag der Biathlon-WM in Slowenien finden die Staffeln der Frauen und Männer statt.

Biathlon-WM im Live-Ticker: Preuß und Lesser können in den Staffeln Wiedergutmachung betreiben

„Ich hab den Haufen ins Klo gemacht, und die Franzi hat dann runtergespült“, schimpfte Lesser über die wenig ansprechende Leistung der Biathleten am Donnerstag. Auch Preuß war nach dem siebten Platz alles andere als begeistert und sprach von einem „Kacktag“, im vergangenen Jahr holte sie zusammen mit Lesser in Antholz noch die WM-Silbermedaille.

Die Medaille von Arnd Peiffer*, der im Herren-Einzel am Mittwoch Silber gewann, sollte dem DSV-Team* beim abschließenden Wochenende der Weltmeisterschaft Hoffnung schenken. Nach den Staffeln am Samstag folgen die Massenstarts am letzten Turniertag. Bleibt es bei vier ausstehenden Entscheidungen also bei einem einzigen deutschen Podestplatz? Im Medaillenspiegel liegt Deutschland auf Platz sechs von sieben, kann jedoch noch um ein paar Plätze klettern.

Biathlon-WM im Live-Ticker: Preuß will den „Kopf nicht hängen lassen“ - Lesser holte im Vorjahr Silber

Das Ziel von vier bis fünfmal Edelmetall ist zwar noch etwas weit entfernt, an den letzten beiden Tagen will das DSV-Team noch einmal alles rausholen. „Ich bleibe weiter geduldig und mache mein Zeug. Jetzt darf ich nicht den Kopf hängen lassen“, meinte die Wasserburgerin Preuß, die bei der WM stets in den Top Ten lag.

Lesser hingegen enttäuschte bei der WM, konnte jedoch schon einmal Comeback-Qualitäten beweisen. Im vergangenen Jahr konnte der 26-Jährige nach massiven Problemen noch an den Wettkämpfen teilnehmen und holte zweimal Silber, davon einmal in der Männer-Staffel. Ein gutes Omen? (ajr) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.