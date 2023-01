Sportdirektor nach Rücktritt-Zoff um Wierer-Freundin Sanfilippo: „Nicht unser Stil, darauf zu reagieren“

Von: Stefan Schmid

Klaus Höllrigl ist Sportdirektor der italienischen Biathleten. © Eibner-Pressefoto/EXPA/Groder via www.imago-images.de

Die harsche Kritik von Dorothea Wierer im Zuge des Rücktritts von Federica Sanfilippo veranlasst Biathlon-Sportdirektor Klaus Höllrigl zu einem Statement.

Antholz - Mitten in der Saison und kurz vor dem Heim-Weltcup gab Federica Sanfilippo ihren Rücktritt aus dem Biathlon-Sport bekannt. Doch beim Rennen im südtirolischen Antholz wäre die Italienerin ohnehin nicht im Aufgebot ihres Landes gewesen, was auch den Grund für ihren Rücktritt darstellte. Im Zuge eines öffentlichen Angriffs auf die handelnden Personen durch Sanfilippo-Freundin Dorothea Wierer, sieht sich nun auch Klaus Höllrigl, Sportdirektor der italienischen Biathleten, zu einem schmallippigen Statement gezwungen.

Federica Sanfilippo Geboren: 24. Oktober 1990 (Alter 32 Jahre) in Sterzing, Italien Debüt im Weltcup: 2013 Weltcuprennen: 174

Wierer ist „sehr, sehr verbittert und enttäuscht“

Dorothea Wierer (32) und Federica Sanfilippo (32) begannen gemeinsam vor 23 Jahren mit dem Biathlon und waren schon früh, nicht nur in sportlichen Belangen, untrennbar. Die beiden verbindet eine tiefe Freundschaft und so ist es kein Wunder, dass Wierer nicht gerade begeistert davon ist, dass Sanfilippo nicht mehr an ihrer Seite im Biathlon-Weltcup steht. In einem Post in den sozialen Medien berichtet Wierer von dem Traum „gemeinsam an der Heimolympiade (2026 in Trentino Südtirol, Anm. d. Red.) teilzunehmen.“

Federica Sanfilippo und Dorothea Wierer sind auch neben dem Sport eng befreundet. © Instagram/dorothea_wierer

Dieser Traum muss nun ad acta gelegt werden, was auch bei Wierer Spuren hinterlässt. „Ich bin sehr, sehr verbittet und enttäuscht“, gibt die erfolgreiche Biathletin im Angesicht der aktuellen Entwicklungen einen Einblick in ihre Gefühlslage. Für Sanfilippo scheint der Rücktritt unumstößlich. „Es ist nicht leicht, sich ausgeschlossen zu fühlen. Aber ich musste mich trotzdem wehren und die schwerste Entscheidung meiner Karriere treffen“, gibt Sanfilippo im Gespräch mit Fondo Italia zu Protokoll.

Wierer teilt gegen die, „die jetzt das Sagen haben“ aus

Die getroffenen Konsequenzen von Sanfilippo kann Wierer hingegen sehr gut verstehen, die in der Entscheidung über den Weltcup-Kader in Antholz mehr vermutet als nur rein sportliche Gründe. „Es fällt mir nicht leicht, zu akzeptieren, was dir widerfahren ist. Ich denke, du hast es nicht verdient, so behandelt zu werden, und ich denke, du hast nicht die Chancen bekommen, die du verdient hättest“, so Wierer vielsagend in ihrem mit knapp 50.000 Likes bedachten Instagram-Post.

In ihren weiteren Ausführungen wird sie dann doch deutlicher, allerdings ohne Namen zu nennen. „Du bist mit den Leuten, die jetzt das Sagen haben, nie gut ausgekommen, und so hätte es auch nicht anders kommen können“, richtet sie ihr Wort zwar an Sanfilippo, angesprochen dürfen sich allerdings andere fühlen. Einer der Adressaten dürfte Klaus Höllrigl sein, der erst vor dieser Saison das Amt des Biathlon-Sportdirektors im italienischen Skiverband übernommen hat.

Höllrigl verhalten – Sanfilippo wechselt zum Langlauf

Auf den über die sozialen Medien vorgetragenen Angriff auf seine Person reagiert Klaus Höllrigl bislang verhalten. Gegenüber dem Portal rainews.it ließ er nur eine kurze Stellungnahme verlauten. „Es ist nicht unser Stil, auf Geschichten aus den sozialen Netzwerken zu reagieren. Wir suchen vielmehr das persönliche Gespräch, um eventuelle Missverständnisse auszuräumen.“

Für Federica Sanfilippo ist im Wintersport zunächst noch nicht ganz Schluss. Am 21. und 22. Januar geht sie beim Langlauf-Weltcup im schweizerischen Livigno an den Start. Ihre Langlauf-Fähigkeiten ohne ein Gewehr auf dem Rücken hat die 32-Jährige bereits am 31. Dezember 2022 in Val Müstair (Schweiz) bei der Tour de Ski unter Beweis gestellt. Dort belegt sie am Ende den 27. Platz und war damit beste Italienerin. (sch)