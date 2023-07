Baby-Ekstase beim erfolgreichsten Wintersport-Paar aller Zeiten

Von: Marius Epp

Darja Domratschewa und Ole Einar Björndalen sind seit 2016 verheiratet. © Bettina Strenske/Imago

Kein Wintersport-Paar war in seiner aktiven Zeit erfolgreicher als Ole Einar Björndalen und Darja Domratschewa. Die beiden freuen sich über Nachwuchs.

München – Baby-Ekstase – und das schon zum zweiten Mal! Das Biathlon-Traumpaar Ole Einar Björndalen und Darja Domratschewa erwarten ihr zweites Kind. Die Belarussin postete ein Foto mit einem Strampler und zwei Händen des Paars, die ein Herz formen. „Ein weiteres Wunder in unserer Familie“, schreibt sie voller Freude.

Ole Einar Björndalen Geboren: 27. Januar 1974 (49 Jahre) in Drammen, Norwegen Karriereende: 2018 Erfolge: 8x Olympiasieger, 20-mal Weltmeister, sechsmal Gesamtweltcup-Sieger Frau: Darja Domratschewa

Biathlon-Legenden Björndalen und Domratschewa erwarten zweites Töchterchen

Auf dem Strampler steht „little sister“, also „kleine Schwester“. Damit wäre auch das Geschlecht des Kinds geklärt. Auf einen Namen konnte sich das seit 2016 verheiratete Paar aber noch nicht einigen. „Das ist schwierig. Wir werden die nächsten Tage nutzen müssen, um uns einen auszudenken. Wir haben viele Möglichkeiten“, erklärte Björndalen beim norwegischen Sender TV2.

„Wir sind sehr glücklich“, freut sich der achtfache Biathlon-Olympiasieger. Zusammen mit Domratschewa hat er schon ein Kind: 2016 kam Töchterchen Xenia auf die Welt. Die Erstgeborene (6) freue sich, bald eine große Schwester zu werden, sagte Domratschewa gegenüber TV2. Alles sei bisher nach Plan verlaufen.

Björndalen und Domratschewa: Erfolgreichstes Wintersport-Paar aller Zeiten

2018 traten Björndalen und Domratschewa gemeinsam zurück. Sie sind das erfolgreichste Wintersport-Paar aller Zeiten – der heimische Trophäenschrank dürfte aus allen Nähten platzen. Zusammen kommen sie auf zwölf Olympiasiege, 125 Weltcupsiege im Einzel, sieben Gesamtweltcupsiege und insgesamt 52 WM-Medaillen.

Zwischenzeitlich arbeiteten die beiden als Biathlon-Nationaltrainer in China, Björndalen trat in den letzten Jahren als TV-Experte im norwegischen Fernsehen in Erscheinung. Zum Nachwuchs der beiden Ex-Athleten gratulierten zahlreiche Stars der Biathlon-Szene. Die norwegischen Ex-Biathlon-Stars Tiril Eckhoff, Marte Olsbu Röiseland ließen Glückwünsche da.

Nachwuchs bei Björndalen und Domratschewa: Gratulationen aus Deutschland

Auch aus dem deutschen Biathlon-Lager folgten Reaktionen bei Instagram. Ex-DSV-Athletin Franziska Hildebrand und der ehemalige Biathlet und ZDF-Experte Herbert Fritzenwenger beglückwünschten das Paar. „Nur das Beste aus Ruhpolding“, schreibt Fritzenwenger.

Privates Glück erlebt momentan noch ein weiterer norwegischer Biathlon-Star – seine Ehefrau ist keine Unbekannte. Die französische Biathletin Julia Simon ist mutmaßlich in einen Betrugsskandal verwickelt. (epp)