Bob bei den Olympischen Winterspielen in Peking: Wettbewerbe, Zeitplan, Favoriten

Der Viererbob der Männer vom Team Deutschland 2018 bei Olympia in Pyeongchang in Südkorea. © Wong Maye-E

Wie bei den vorherigen Spielen gelten auch bei den Olympischen Winterspielen 2022 deutsche Piloten als Favoriten für einen Medaillenplatz in den Bob-Wettbewerben.

Peking – Am 26. Oktober 2020 begann die erste Serie von Bob-Testfahrten im Yanqing National Sliding Center. Ursprünglich waren diese Testläufe bereits für das Frühjahr desselben Jahres geplant gewesen. Sie mussten wegen des Ausbruchs der Coronapandemie auf den Herbst verschoben werden. Das Zentrum wurde extra für die Austragung der Wettkämpfe in den Sportarten Rodeln, Bob und Skeleton errichtet. Es hat die Form eines chinesischen Drachens. Die Rennstrecke weist eine Länge von 1.975 Metern auf und bietet 16 Kurven. Im Yanqing National Sliding Center finden insgesamt 10.000 Besucher Platz.

Bob bei den Olympischen Winterspielen 2022: Die Wettbewerbe

An den Olympischen Winterspielen 2022 werden in der Sportart Bob sowohl Männer- als auch Frauenwettbewerbe ausgetragen. Erstmals traten Frauen bei den Olympischen Winterspielen 2002 in Salt Lake City im Zweier-Bob an. Bei den Olympischen Winterspielen 2022 werden Damen zusätzlich im Mono-Bob fahren.

In den folgenden Wettbewerben treten Bob-Piloten beziehungsweise –Teams gegeneinander an:

Vierer-Bob der Männer

Zweier-Bob der Männer

Zweier-Bob der Frauen

Mono-Bob der Frauen

Bob: Die Termine der Wettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen 2022

Die Bob-Wettkämpfe finden während der Olympischen Winterspiele 2022 im Zeitraum von 13. bis 20. Februar 2022 statt. Insgesamt haben sich für die Teilnahme an diesen Wettbewerben 170 Olympioniken qualifiziert. Es handelt sich dabei um 124 Männer sowie 46 Frauen.

Im Zweier-Bob der Männer sind vier Läufe am 14. und 15. Februar 2022 angesetzt. Die Entscheidung fällt am 15. Februar im letzten Lauf um 14:50 Uhr (MEZ). Die Wettkämpfe in der Disziplin Vierer-Bob der Männer sind für den 19. und 20. Februar geplant. Der vierte und entscheidende Lauf findet am 20. Februar um 11:20 Uhr statt.

Der erste Durchgang im Frauen-Mono-Bob und damit die Premiere in dieser Wintersportdisziplin ist für den 13. Februar um 9:30 Uhr angesetzt. Am gleichen und nächsten Tag folgen weitere Durchgänge. Die Olympiasiegerin wird im Endlauf am 14. Februar um 11:00 Uhr ermittelt.

Die Frauen treten im Zweier-Bob am 13. und 14. Februar im Pekinger Eiskanal an. Der vierte Lauf entscheidet am 14. Februar um 14:30 Uhr über den Olympiasieg.

Bob bei den Olympischen Winterspielen 2022: Die Übertragung der Wettbewerbe

Beim deutschen Publikum erfreuen sich internationale Bob-Wettbewerbe großer Beliebtheit. Die Zuschauer können die Wettkämpfe live oder als Zusammenfassungen verfolgen. Die Kanäle Eurosport, ARD und ZDF strahlen entsprechende Berichterstattungen von den Olympischen Winterspielen 2022 aus.

Bob bei den Olympischen Winterspielen 2022: Der Austragungsort

Die Olympischen Winterspiele 2022 sehen das Yanqing National Sliding Center als Austragungsort der Wettkämpfe vor. Der Baubeginn dieser neuen Sportstätte war 2018. Das Zentrum wurde am 25. Oktober 2021 offiziell mit zwei Skeleton-Rennen eröffnet. Die Bahn weist insgesamt eine maximale Höhendifferenz von 121 Metern auf. Die Bob-Wettbewerbe werden auf einer Länge von 1.615 Metern gefahren. Während die Kanadierin Cynthia Appiah den Bahnrekord im Mono-Bob hält, konnten sich deutsche Piloten beziehungsweise Teams diesen in den anderen olympischen Disziplinen sichern. Alle diese Bahnrekorde stammen aus dem Oktober beziehungsweise November 2021.

Bob: Das sind die Favoriten bei den Olympischen Winterspielen 2022

Deutsche Bob-Fahrer dominieren seit vielen Jahrzehnten die internationalen Bob-Wettbewerbe. Als Favoriten bei den Olympischen Winterspielen gilt der deutsche Pilot Francesco Friedrich, der bei den vorangegangenen Winterspielen 2018 in Pyeongchang Gold sowohl im Vierer- als auch im Zweier-Bob gewann. Bei den Damen gehören die deutsche Olympiasiegerin Mariama Jamanka sowie die Kanadierin Cynthia Appiah zu den Favoriten.