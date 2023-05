Ski-Legende und ZDF-Experte macht Krankheit öffentlich

Von: Melanie Gottschalk

Marco Büchel war ein Draufgänger und zählte zu den besten Ski-Rennfahrern. Nun kämpft er abseits der Pisten gegen eine heimtückische Krankheit.

München - 18 Mal raste Ski-Rennfahrer Marco Büchel während seiner aktiven Karriere aufs Weltcup-Podest, zählte zu den Großen im Wintersport. 2010 machte der heute 51-jährige Liechtensteiner dann Schluss, ist seitdem unter anderem als Experte für das ZDF tätig. Doch seit einiger Zeit merkte er, dass mit ihm etwas nicht stimmt. Auf Instagram macht er nun seine Long-Covid-Erkrankung öffentlich.

Marco Büchel Alter: 51 Jahre (4. November 1971) Disziplin: Abfahrt, Super-G, Riesenslalom, Kombination Größte Erfolge: 18x Weltcup-Podest, Silber bei Weltmeisterschaften

Büchel spricht über seine Long-Covid-Erkrankung

„Über mehrere Monate lang hatte ich das Gefühl, dass etwas mit meiner Gesundheit nicht stimmte. Alles, was ich über meinen Körper gelernt und wusste, ist irgendwie komplett aus dem Gleichgewicht geraten. Ich konnte mir selbst nicht mehr trauen“, beginnt er den langen Post auf dem Sozialen Medium. Er habe oft Kopfschmerzen gehabt, etwas, das ihn zuvor nie plagte. „Ich konnte nicht mehr klar denken.“

Er habe darüber hinaus an vielen Tagen Schwierigkeiten, aus dem Bett zu kommen. „Die Kraft und Macht, die ich einst besaß, verschwanden irgendwo“, schreibt Büchel. Keine guten Neuigkeiten für den 51-Jährigen, der den Sport liebt und bis heute lebt. Wie er berichtet, könne er es sich gar nicht vorstellen, „ohne aktiv zu sein, in der Natur herumzulaufen, Berggipfel zu erobern und mich selbst herauszufordern“. Seine Ausdauer und seine Herzfrequenz lassen all diese Dinge aber offenbar aktuell nicht zu.

Büchel kämpft mit depressiven Phasen aufgrund von Long Covid

Mit den Symptomen seien dann auch depressive Phasen gekommen, er habe es aber niemandem gezeigt. „Ich habe mir oft gesagt, dass es verschwinden wird.“ Doch irgendwann habe er es nicht mehr ertragen können. „Nach mehreren Tests und Analysen lautet die offizielle Diagnose Long-Covid oder Post-Covid-Bedingung. Es ist eine Erleichterung, es endlich zu wissen. Auf der anderen Seite ist es erschreckend, nicht zu wissen, ob das jemals enden wird. Niemand kann es sagen“, erklärt er die Veränderung in seinem Körper.

Büchel weiß, dass es noch viel schlimmer sein könnte. „Ich kann immer noch mein Leben beherrschen, Freude daran finden, Dinge zu erleben und sogar Sport zu machen“, schreibt er über seine Krankheit. „Aber am Ende ist es einfach ätzend!“

Zahlreiche Fans bedanken sich für die ehrlichen Worte des ehemaligen Ski-Rennfahrers und wünschen ihm alles Gute. Auch von zahlreichen Kollegen aus dem Wintersport-Zirkus kommt Unterstützung. So haben unter anderem Stars wie Natalie Geisenberger oder Miriam Neureuther und ihr Mann Felix den Beitrag geliked.