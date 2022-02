Curling bei den Olympischen Winterspielen in Peking: Wettbewerbe, Zeitplan, Favoriten

Agnes Knochenhauer (M) aus Schweden in Aktion beim Curling bei Olympia 2018 in Pyeongchang. © Ma Ping / dpa

Während der Olympischen Winterspiele 2022 finden die Wettbewerbe im Curling statt und werden in drei verschiedenen Disziplinen ausgetragen.

Leeuwarden – Am 15. Dezember 2021 verpasste das deutsche Herren-Team endgültig die Qualifikation für die Wettbewerbe im Curling der Olympischen Winterspiele 2022. Nach der Niederlage (1:10) gegen die Mannschaft aus Südkorea musste die deutsche Herrenauswahl den Traum von Olympia begraben. Nachdem zuvor sowohl die deutsche Damenmannschaft als auch das Mixed-Duo an der Qualifikation gescheitert waren, werden die Curling-Wettbewerbe in Peking 2022, wie 2018 in Pyeongchang erneut ohne deutsche Aktive stattfinden.

Curling bei den Olympischen Winterspiele 2022: Sportart auf dem Eis

Bei Curling handelt es sich um eine Mannschaftssportart, die auch bei den Olympischen Winterspielen 2022 im Mittelpunkt des Publikumsinteresses steht: Zwei Teams mit jeweils vier Spielern treten gegeneinander an. Sie bewegen Spielsteine mithilfe eines Besens auf dem Eis, damit diese so dicht wie möglich an die Zielmarkierung gelangen.

Curling: Der Austragungsort bei den Olympischen Winterspielen 2022

Die Wettbewerbe im Curling finden bei den Olympischen Winterspielen 2022 im Stadion Ice Cub in Peking statt. Diese Wettkampfstätte wurde als Austragungsort der Schwimmwettbewerbe im Rahmen der Olympischen Sommerspiele 2008 errichtet. Um sie für die Curling-Turniere 2022 nutzen zu können, fanden umfangreiche Umbaumaßnahmen statt.

Curling bei den Olympischen Winterspielen 2022: Die Wettbewerbe

In der Sportart Curling sind bei den Olympischen Winterspielen 2022 in der chinesischen Hauptstadt Peking drei verschiedene Wettbewerbe vorgesehen. Dabei handelt es sich um:

Männer-Einzel

Frauen-Einzel

Mixed-Double

Das gemischte Doppel bildet 2022 zum zweiten Mal einen Teil des olympischen Curling-Wettbewerbs.

Curling bei den Olympischen Winterspielen 2022: Die Mannschaften

Es war geplant, dass die Qualifikation für die olympischen Curling-Wettbewerbe im Rahmen der Weltmeisterschaften in den Jahren 2020 und 2021 erfolgt. Dieses Vorhaben konnte aufgrund der Coronapandemie nicht realisiert werden, weil die Weltmeisterschaft 2020 in allen drei Disziplinen abgesagt wurde. Dementsprechend qualifizierten sich die Curling-Sportler über die Weltmeisterschaft 2021.

Neben dem Gastgeber China treten zu den Wettbewerben im Curling bei den Olympischen Winterspielen 2022 Teams aus diesen Nationen an:

USA

Dänemark

Großbritannien

Kanada

Schweiz

Italien

Schweden

Norwegen

Darüber hinaus wird ein Team durch den Sieg eines olympischen Qualifikationsturniers in den sogenannten Round Robin Sessions ermittelt. Insgesamt sind 120 Sportler (jeweils zur Hälfte Männer und Frauen) für das Curling-Turnier gemeldet.

Curling: Die Wettbewerbs-Termine bei den Olympischen Winterspielen 2022

Die Olympischen Winterspiele 2022 sehen für die Curling-Turniere die Austragung im Zeitraum vom 2. bis 20. Februar 2022 vor. Im Einzelnen sind die entscheidenden Wettbewerbe für diese Termine angesetzt (Angaben in MEZ):

2. Februar: Round Robin Sessions

8. Februar: Mixed-Double-Spiele um Platz 3 und Finale um 7.05 beziehungsweise 13.05 Uhr

18. Februar: Männer-Spiel um Platz 3 um 7.05 Uhr

19. Februar: Männer-Finale um 7.05 Uhr sowie Frauen-Spiel um Platz 3 um 13.05 Uhr

20. Februar: Frauen-Finale um 2.05 Uhr

Curling: Die Favoriten bei den Olympischen Winterspielen 2022

Traditionell gelten die nordamerikanischen und skandinavischen Teams als weltbeste Curling-Mannschaften. Für die Olympischen Winterspiele 2022 sehen Experten die aktuell in der World Curling Federation führenden Nationen als die Kandidaten mit den größten Aussichten auf Medaillen an. Aus diesem Grund sind Schweden und Kanada die Favoriten. Allerdings ist bei Schweden zu berücksichtigen, dass diese Nation seit Jahrzehnten stets unter den Top 3 beziehungsweise 5 der Weltrangliste platziert ist und dennoch bislang nie olympisches Gold gewinnen konnte. Beobachter halten es für möglich, dass es dem schwedischen Team um Kapitän Niklas Edin 2022 erstmals gelingen könnte, Olympiasieger zu werden.

Curling: Die Übertragung der Wettkämpfe bei den Olympischen Winterspielen 2022

Deutsche Fernsehzuschauer können Curling bei den Olympischen Winterspielen in Übertragungen dieser Anbieter verfolgen:

ARD

ZDF

Eurosport

Diese Sender übertragen die Olympischen Winterspiele täglich bis zu 16 Stunden live; Eurosport bietet kostenpflichtige Übertragungen an.