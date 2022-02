Dominik Bittner: „Das Aus ist sehr enttäuschend“

Von: Roland Halmel

Das einzige Erfolgserlebnis: Im Duell gegen China feierte Dominik Bittner (im gelb-schwarzen Trikot) einen knappen 3:2-Erfolg. Alle anderen Partien gingen verloren, damit war der Traum von einer Olympia-Medaille geplatzt. © dpa

Olympia war für Dominik Bittner das wichtigste Turnier seines Lebens. Am Ende aber bestieg der Eishockey-Nationalspieler aus Peißenberg enttäuscht das Flugzeug in Richtung Heimat.

Peißenberg – Die Erwartungen und auch die eigenen Ansprüche waren hoch. Die mit großen Medaillenhoffnungen gestartete deutsche Eishockey-Auswahl musste bei den Olympischen Winterspielen in Peking aber frühzeitig die Koffer packen. Nach der 0:4-Noiederlage gegen die Slowakei in der Qualifikation für das Viertelfinale war das Turnier für den Peißenberger Dominik Bittner und seine Teamkollegen vorbei. Der Traum von einer weiteren Olympia-Medaille nach Silber vor vier Jahren in Pyeongchang war beendet.

Das war kein gutes Spiel von uns, absolut nicht.

„Das Aus ist sehr enttäuschend“, berichtete der 29-jährige Verteidiger der Wolfsburg Grizzlys, für den die Spiele in Peking eigenem Bekunden nach das wichtigste Turnier seines Lebens waren. „Man muss ganz klar sagen, dass sich die Slowaken den Sieg auf voller Strecke verdient haben“, wollte Bittner hinterher nichts schönreden. „Das war kein gutes Spiel von uns, absolut nicht“, ergänzte Bittner. Nicht nur in diesem Spiel war das deutsche Team unter den Erwartungen geblieben. Von der Qualität hätte die deutsche Mannschaft gegen die Konkurrenten, die allesamt ohne Spieler aus der nordamerikanischen NHL antraten, absolut mithalten können. Nur fanden sich die Mannen von Bundestrainer Toni Söderholm auf der kleinen Spielfläche, die den nordamerikanischen Maßen und nicht den europäischen entsprach, nie richtig zurecht.

Im ersten Spiel gegen Kanada stand Bittner nicht im Kader

Das erste Spiel gegen Kanada war für Bittner gleich in zweierlei Hinsicht enttäuschend. Bundestrainer Söderholm hatte den Peißenberger nicht in den Kader berufen. Von der Tribüne musste der 29-Jährige dann miterleben, wie seine Mannschaftskameraden beim 1:5 eine Lehrstunde von den Kanadiern verpasst bekamen. In der anschließenden Partie gegen Gastgeber und Außenseiter China feierte Bittner schließlich seine Olympia-Premiere. Ein Grund für überschäumende Freude war das für den Peißenberger jedoch nicht. Die Leistung der deutschen Nationalmannschaft war nicht gerade das gelbe vom Ei, sie mühte sich nach einer 3:0-Führung noch zu einem wackeligen 3:2-Erfolg. Bittner stand 11:59 Minuten auf dem Eis. Mit dem gleichen Resultat ging das dritte Gruppenspiel der DEB-Auswahl gegen die USA, bei dem der Peißenberger 12:26 Minuten Eiszeit hatte, verloren.

Bittner glaubt weiter an die Qualität des deutschen Teams

Gegen die Slowakei wurde Bittner erneut nominiert. 10:09 Minuten wirkte er in der Partie mit, die letztlich deutlich verloren ging und die das Olympia-Aus besiegelte. „Trotzdem ist der Glaube und das Selbstbewusstsein ins deutsche Eishockey weiterhin absolut da“, versicherte Bittner. Er ist nach wie vor von der deutschen Mannschaft und ihren Qualitäten überzeugt.

Bei der WM in Finnland wollen Bittner und das deutsche Team Olympia vergessen lassen

Mit der Weltmeisterschaft in Finnland (13. bis 29. Mai) steht für die DEB-Auswahl in diesem Jahr noch ein weiteres großes Turnier auf dem Programm. Dort wollen Bittner & Co. das frühe Olympia-Aus vergessen machen und wieder an erfolgreichere Zeiten anknüpfen. Viel Zeit, sich Gedanken über das enttäuschend verlaufene Turnier in Peking Gedanken zu machen, hatte der Peißenberger allerdings nicht. Für den Verteidiger ging das normale Profileben in der DEL weiter. Nach dem Heimflug am vergangenen Donnerstag stand er bereits einen Tag später wieder im Kader der Wolfsburger bei ihrem Gastspiel bei den Straubing Tigers. Trost zu spenden für Bittner vermochte diese Partie allerdings nicht: Das Duell bei den Niederbayern ging mit 1:5 verloren. Am kommenden Freitag spielt Bittner mit seinen Grizzlys zu Hause gegen die Nürnberg Ice Tigers. In der Tabelle der DEL rangieren die Wolfsburger im Moment hinter den Eisbären Berlin und Adler Mannheim auf dem dritten Platz.