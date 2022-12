Biathlon-Traumpaar sorgt für Furore: Deutscher (26) war schon Dritter, Französin (23) Überraschungsvierte

Von: Andreas Knobloch

Teilen

David Zobel (links) und Sophie Chauveau sind ein Paar und schafften im Winter 22/23 ihre besten Weltcup-Resultate bisher. © Screenshot Sophie Chauveau Instagram

Im Biathlon-Zirkus finden sich neben dem Sport auch Liebschaften. Auch zwischen David Zobel und Sophie Chauveau hats gefunkt, sie sorgen für Weltcup-Furore.

Annecy / Le Grand-Bornand - Im französischen Wintersport-Ort Annecy sind mitten im Dezember 2022 die Biathletinnen und Biathleten zu Gast. Kurz vor Weihnachten stehen noch einmal je drei Wettbewerbe auf dem Plan: Sprint, Verfolgung, Massenstart. Die deutschen Männer sind auf der Suche nach der Nachfolge von Erik Lesser, Arnd Peiffer oder Simon Schempp. Die Frauen haben viele junge Gesichter, die der immer noch aktiven Denise Herrmann-Wick nacheifern wollen.

Biathlon-Traumpaar endlich auch im Weltcup in der Spur

Beim Sprint in Annecy sorgte Benedikt Doll für einen dritten Platz, auch Herrmann-Wick lief aufs Podest. Knapp hinter Herrmann-Wick lief die 23-jährige Französin bei ihrem Heimrennen ein. Sophie Chauveau sorgte damit für ihr bestes Ergebnis im Weltcup ihrer noch jungen Karriere. Wie unser Kollege Tobias Ruf im Live-Ticker schrieb: „Sie brachte das Stadion zum Beben.“ Bei ihren vier bisherigen Starts (Stand 16.12.22) belegte sie Rang 71, 19, 34 und 37. Und ein Mann dürfte ihr besonders die Daumen gedrückt haben: der Deutsche und Lebensgefährte David Zobel.

Zobel brachte es in seiner Karriere auf 19 Weltcup-Starts und sorgte im Einzel im finnischen Kontiolahti für Furore, als er mit null Fehlern seinen ersten Podestplatz überhaupt feierte. Er starte übrigens für den SC Garmisch und sagte im Interview mit dem Münchner Merkur über seinen dritten Rang: „Nach dem Rennen war es eine Reizüberflutung. Davor bin ich nicht mit diesen Erwartungen an den Start gegangen, wollte einfach in die Punkte laufen und hätte auch auf der Strecke nie gedacht, dass es fürs Podest reicht. Im Anschluss ist man dann natürlich happy, aber es dauert, bis man selbst über diese Leistung nachdenken kann, da erst mal ein Medienmarathon ansteht und so viele Gratulationen kommen.“

Biathlon-Paar Zobel und Chauveau: Er freut sich für sie

Zobel Dritter, Chauveau Vierte. Der Durchbruch ist den beiden in diesem Winter gelungen, privat haben sie sich schon länger gefunden. Auf Instagram postete die Französin im April ein Bild der zwei im Urlaub auf Kuba. Seit einigen Jahren sind die beiden schon ein Paar. Ob auf der Wiesn, im Schnee, im Sommer oder auf Kuba – sie wirken auf den Fotos stets glücklich. Sollte die sportliche Form anhalten, steht einem schönen Winter, auf und neben der Loipe, nichts mehr im Weg. Zobel jubelte im Hotelzimmer am Laptop mit seiner Sophie:

David Zobel verfolgte den Wettkampf am Laptop und setzte seiner Freundin „die Krone auf“. © Screenshot Zobel Instagram

Über Biathlon zum Liebesglück schafften es auch Simon Schempp und Franziska Preuß, die sogar gemeinsam ein Holzhaus in Ruhpolding gebaut haben. (ank)