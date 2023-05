DEB-Team zum WM-Auftakt mit Seider gegen Schweden

NHL-Verteidiger Moritz Seider steht dem deutschen Eishockey-Nationalteam bei der WM zur Verfügung. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Deutschlands Eishockey-Nationalteam startet mit NHL-Star Moritz Seider in die Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland.

Tampere - Der Top-Verteidiger der Detroit Red Wings steht wie auch Kai Wissmann von den Providence Bruins aus der zweitklassigen nordamerikanischen Profiliga AHL in der Formation für das erste deutsche WM-Spiel gegen Schweden am Freitagabend in Tampere. Das gab der Deutsche Eishockey-Bund rund zwei Stunden vor dem Spielbeginn bekannt. Im Tor beginnt wie von Bundestrainer Harold Kreis zuvor angekündigt Mathias Niederberger vom Meister EHC Red Bull München.

Seider und Wissmann, die beide seit rund einem Monat kein Spiel mehr bestritten haben, waren erst in dieser Woche zum DEB-Team gestoßen. Seider hatte zuvor einige Blessuren nach der NHL-Hauptrunde auskuriert und Wissmann war bis zum Playoff-Aus seiner Bruins nur Ersatz gewesen. dpa