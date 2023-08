Maria Höfl-Riesch trifft Olympiasieger am Gardasee – Wintersportler geben Deutschland ein Versprechen

Von: Korbinian Kothny

Felix Loch, Maria Höfl-Risch und Markus Othmer genießen das Wetter in Italien. © Instagram @loch_felix

Drei Gesichter des deutschen Wintersports genießen derzeit das Wetter am Gardasee. Auch an die Daheimgebliebenen denken sie und geben ein Versprechen ab.

München – Regen, Wind und Temperaturen um die 15 Grad, was sich nach einer normalen Wetterprognose im Herbst anhört, ist derzeit der triste Wetter-Alltag in Deutschland. Gut, dass in der Bundesrepublik gerade Urlaubszeit herrscht. Auch die Wintersport-Legenden Maria Höfl-Riesch und Felix Loch und Fernsehmoderator Markus Othmer sind dem deutschen Wetter entflohen.

Maria Höfl-Riesch Geboren: 24. November 1984 (38 Jahre alt) in Garmisch-Partenkirchen Größte Erfolge: 3x Olympia-Gold (2x 2010, 1x 2014) Karriereende: 20. März 2014

Höfl-Riesch, Loch und Othmer genießen das Wetter am Gardasee

Wie alle drei am Mittwoch auf Instagram posteten, befinden sie sich gerade in Gardone Riviera am Gardasee in Italien. Dort trafen die drei Gesichter des Wintersports auch aufeinander und ließen sich zu einem freudestrahlenden Schnappschuss hinreißen, der von allen fleißig im Internet geteilt wurde.

Loch, dreifacher Olympiasieger im Rodeln, bezog sich bei der Bild-Caption auch auf das Wetter in Deutschland und ihren derzeitigen Urlaubsort. „Die 3 Eisheiligen sagen das Wetter voraus: ‚Immer eitel Sonnenschein kann auch im August nicht sein.‘ Es sei denn, du triffst dich in bella Italia“, schreibt der 34-Jährige.

Maria Höfl-Riesch unternahm Wanderung, die sie an ihre Grenzen brachte

Tatsächlich ist auf dem Bild zu erkennen, dass das Wetter am Gardasee gerade deutlich besser als in Deutschland zu sein scheint. Die Wetterprognosen für die Region um das beliebte Urlaubsziel liegen derzeit bei sonnigen 27 Grad.

Während Loch sich gerade in der Vorbereitung auf die im Dezember startende Rodelsaison befindet, hat Höfl-Riesch ihre Profilaufbahn längst beendet. Dass die dreimalige alpine Olympiasiegerin aber weiterhin sportlich unterwegs ist, bewies die 38-Jährige erst letzte Woche, als Höfl-Riesch eine Wanderung unternahm, bei der sie „an ihre Grenzen gelangte“.

Markus Othmer absolviert Alpenüberquerung mit dem E-Bike

Auch Wintersport-Moderator Othmer ist derzeit sportlich unterwegs. Wie seine letzten Posts auf Instagram zeigen, absolvierte der 58-Jährige in der letzten Woche eine Alpenüberquerung mit dem E-Bike. Am Gardasee erholt sich der ARD- und BR-Moderator jetzt anscheinend.

Zum Abschluss seines Posts denkt Loch auch noch an alle Daheimgebliebenen in Deutschland und verspricht: „Die Wintersportler wünschen euch einen schönen Tag und versprechen ab morgen auch besseres Wetter in Deutschland!“ Tatsächlich kommt am Donnerstag in der bayrischen Landeshauptstadt München bereits die Sonne durch und es werden Temperaturen bis 22 Grad erwartet. (kk)