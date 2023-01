Die gesteckten Ziele erreicht: Cheyenne Loch fährt auf ihre erste Top-Ten-Platzierung nach ihrem Comeback

Teilen

Versöhnliche Bilanz: Zwei blitzschnelle Qualifikationsläufe ließen Cheyenne Loch den Fehler im Achtelfinale leicht verschmerzen. © Miha Matavz/FIS

Ist nun der Knoten endgültig geplatzt? Im Parallel-Riesenslalom zeigte sich Cheyenne Loch in dieser Saison im Snowboard-Weltcup bereits in starker Form, doch im Parallel-Slalom blieben die Topergebnisse noch aus. Bis jetzt. Denn in Bad Gastein fuhr die 28-Jährige aus Neuhaus nun auch in dieser Disziplin unter die besten Zehn.

„Damit kann ich schon zufrieden sein“, meint sie. Die Basis für dieses starke Ergebnis bildeten zwei blitzschnelle Qualifikationsläufe. Gerade ihr erster Lauf auf dem blauen Kurs glückte ihr dabei besonders; hier fuhr Loch insgesamt die zweitschnellste Zeit des Wettbewerbs. Als Siebtbeste nach der Qualifikation erfüllte sie deshalb auch ihr Tagesziel: Das erste Mal in dieser Slalomsaison schaffte sie den Sprung unter die Top 16 und damit in die Finals.

Dort war leider bereits im Achtelfinale gegen die Schweizerin Jessica Keiser Schluss. Aufgrund eines Fahrfehlers stürzte Loch zu Beginn des Duells, kam zwar wieder auf die Beine, erreichte das Ziel aber erst gut eine Sekunde nach ihrer Kontrahentin.

„Der Fehler war zwar unnötig, aber der Ärger hält sich in Grenzen“, sagt Loch. Denn durch die gute Quali-Zeit reichte es insgesamt trotzdem für den zehnten Platz im Klassement. Damit war Cheyenne Loch nach Ramona Hofmeister die zweitbeste Deutsche. Hofmeister schaffte es ins Viertelfinale, wo sie der Schweizerin Ladina Jenny unterlag und schlussendlich Fünfte wurde. Den Sieg beim Heimweltcup feierte Daniela Ulbing (Österreich) vor ihrer Teamkollegin Claudia Riegler.

Am zweiten Tag in Bad Gastein stand außerdem noch der Teamwettbewerb auf dem Programm. Cheyenne Loch ging hier mit Elias Huber ins Rennen. Im Duell gegen das Kanada-Duo Abby van Groningen und Ben Heldman fuhr Huber allerdings über eine Stange, was die Disqualifikation der beiden Deutschen zur Folge hatte. Der Tagessieg ging abermals an Österreich, genauer an die Vortagessiegerin Daniela Ulbing und Andreas Prommegger. Auf Platz zwei landete das deutsche Duo Ramona Hofmeister und Stefan Baumeister.