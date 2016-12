Dieter Thoma im Interview: „Domen Prevc ist mir ein Rätsel“

Vor Auftakt der 65. Vierschanzentournee

Oberstdorf – Er war selbst einer der besten Skispringer der Welt. Seit einigen Jahren begleitet Dieter Thoma die Szene als Experte für die ARD. Im Interview spricht der 47-jährige Ebersberger über die Situation vor dem Auftakt der 65. Vierschanzentournee.

Neuerdings ist auch Sven Hannawald als TV-Experte an den Schanzen. Bei der Tournee kommt Martin Schmitt hinzu. Langsam ist die alte goldene Generation wieder vereint.

Ja, so sieht es aus. Generell finde ich es gut, wenn Menschen, die in einem bestimmten Bereich erfolgreich waren, zu ihren Wurzeln zurückkehren. Da kommen das Wissen, die Erfahrung und die gelebten Geschichten her.

Aber das Skispringen ist insgesamt wie eine große Familie, man trifft sehr viele ehemalige Athleten und Weggefährten, die dem Skispringen bis heute treu geblieben sind.

Stichwort Familie. Im Moment gibt es wieder einen Seriensieger. Wieder heißt er Prevc, aber. . .

Ja, das ist wirklich faszinierend, wie ein Talent innerhalb der Familie mit dieser außergewöhnlichen hohen Qualität weitergegeben wird. Die Prevc-Handschrift im Sprung ist deutlich sichtbar. Zumal es mit Cene ja auch noch einen dritten gibt, auch wenn er von einem Sieg weiter weg ist als seine Brüder. Peter ist im letzten Jahr allen davon gesprungen und holt fast noch den Grand Slam bei der Tournee. Jetzt scheint es beim Jungen genau zu passen, das System ist ausgereizt. Das beeindruckt den Großen, denn er weiß, warum Domen so weit fliegen kann. Ich glaube, dass er dadurch verkrampft, er möchte den gefühlt entstandenen Leistungsabstand zurückerobern, mit Kraft. Dadurch leidet die Technik und das Bewegungsgefühl, die Lücke wird meist noch größer.

Was macht Domen Prevc besser als andere?

Sein Sprung ist noch aggressiver. Ganz ehrlich, mir ist es ein anatomisches und aerodynamisches Rätsel, wie er mit diesem aggressiven Absprung, mit der starken Vorlage, immer noch den Ski so stellen kann. Aber da merkt man auch, dass er noch keine schweren Stürze zu verarbeiten hat. Ihm hilft glaube ich sehr, dass er die Familie um sich hat und intern den Bruderkampf gewinnen will. Von Peter hat er sich einiges abgeschaut. Man merkt das in den Interviews, bei denen er ähnliche Aussagen macht.

Kann das auch auf der ungleich größeren Bühne Tournee funktionieren?

Darauf kann man gespannt sein. Immerhin hat er schon vier Siege, die ihm keiner nehmen kann. Das Material ist stark ausgereizt, wenn er sein gutes System dort rüber bringen kann, dann wird er sicher vorne landen. Aber das hängt auch von anderen Faktoren wie dem Wetter ab. Das ist das Faszinierende an dem KO-Format der Tournee. Wenn er einmal schlechten Wind bekommt, dann kann es vorbei sein, denn manchmal ist sein Flug schnell, aber nicht hoch. Bei wenig Geschwindigkeit und zuviel Rückenwind kann auch Dohmen nicht zaubern.

Meistens waren die Tourneesieger auch bei der Generalprobe in Engelberg vorne. Domen holte in der Schweiz den vierten Sieg.

Naja, die Schanze dort ist umgebaut worden und funktioniert ein bisschen anders. Insofern muss man das abwarten. Eine Gemeinsamkeit gibt es: In Engelberg herrscht fast immer Rückenwind, das ist in Oberstdorf am Schattenberg gerade spät am Tag auch oft der Fall, aber nicht immer!

„Wichtig ist jetzt, sich nicht ablenken zu lassen“

Größte deutsche Hoffnung ist Markus Eisenbichler, der auch in Engelberg konstantester DSV-Springer war. Überraschend?

Jain, er ist schon im Sommer außergewöhnlich gut gesprungen. Da ist er oft mit weniger Anlauf weiter gesprungen als die anderen. Da ist noch Potenzial zu seinen besten Sprüngen. Trotzdem ist er, mit einer Ausnahme, bis jetzt immer in den Top-7 gelandet. Das ist Weltklasse. Und das ist anders als vor zwei, drei Jahren, als er schon mal oben war. Da hat ihm die Konstanz gefehlt, die er jetzt viel besser im Griff hat, die ganz großen „Krücken“ sind weg. Er hat alles was es braucht, sein Körper ist fürs Skispringen gemacht. Wichtig ist jetzt, dran zu bleiben, sich nicht ablenken lassen.

Was ist anders?

Er hat in Zusammenarbeit mit den B-Kader-Trainern Metzler, Rohwein und Kurz eine Vision des Sprungs erarbeitet. Er hat die Vorstellungskraft von seinem Sprung über den Flug entwickelt. Vom Flug zum Absprung und nicht umgekehrt, wie es normalerweise ist. Es funktioniert bei ihm, und diese Fokussierung muss er jetzt festhalten. Dann kann er viel erreichen. Vorteil: Er ist vielleicht für viele nicht der Topfavorit, für mich auf jeden Fall ein Mitfavorit, Top-6 ist ohne Wetterpech sicher möglich!

Den Teamkollegen scheint das Erfolgsrezept noch zu fehlen.

Bis auf Eisenbichler fehlen ein paar Meter, ja. Aber man merkt, dass sie sich stabilisieren und Schritt für Schritt besser werden. Einzelne Sprünge sind top und das ist ein gutes Zeichen, weil es zeigt: Ja, das ist im Körper drin. Bei Severin Freund war zu erwarten, dass er Geduld braucht. Diese sollte auch der Zuschauer ihm geben. Er hat im Sommer lange pausiert, das konnte noch nicht reichen. Da war auch der Sieg in Kuusamo noch nicht realistisch. Überraschend kommt für viele Fans vielleicht, dass bei Andreas Wellinger die tolle Sommerform noch nicht im Winter angekommen ist. Aber die Verhältnisse im Sommer sind doch etwas anders. Und man darf seinen schweren Sturz nicht vergessen. Der ist zwar zwei Jahre her, aber das Unterbewusstsein braucht Zeit, bis die zurückgebliebene Minihandbremse loslässt.

Auch Wellinger gehört mit 21 Jahren zur Generation Ausnahmetalent. Ist der Sturz der Hauptnachteil?

Naja, es gibt Springer, die haben diese Erfahrung hinter sich, andere vor sich. Die Glücklichen kommen ohne aus! Domen ist ja noch einmal vier Jahre jünger. Er ist mit dem neuen System, der Bindung, dem Anzug auf- und eingewachsen. Das ist für ihn selbstverständlich. Dazu kommen aber auch körperliche Besonderheiten. Keine Ahnung, was er für Gummibänder in den Gelenken hat. Und er springt ja auch kein richtiges V, eher ein H. In dieser Haltung ist auch der Anzug gespannter, er kann die Ski ziemlich plan stellen und das bietet insgesamt ein bisschen mehr Tragfläche. Dass es so gut und stabil funktioniert, hätte ich nicht gedacht. Aber solange es ihn nicht auf die Waffel haut, ist sein Vertrauen riesengroß.

Kann man aus dem Erfolg Schlüsse ziehen und Elemente aufnehmen?

An sich sollte man ja möglichst bei sich bleiben und das eigene Paket weiterentwickeln, es sei denn, eine Neuerung ist so immens, dass man nicht daran vorbeikommt. So wie es der V-Stil war. Aber klar, natürlich gibt es die Tendenz, den Erfolgreichsten etwas abzuschauen. Das Problem ist nur, dass Domens Stil so wahnsinnig aggressiv ist, er liegt so weit vorne, dass er mit normalen Gelenken nicht zu erlernen ist. Das ist atemberaubend, aber eigentlich nicht zu kopieren! Da bin ich sehr froh, dass ich das nicht nachmachen muss.

Wer kann Sloweniens Familienteam das Wasser reichen? Österreich?

Österreich ist sehr stark. Michael Hayböck und Stefan Kraft sowieso. Jetzt kommt auch der Andreas Kofler wieder dazu. Damit hätte keiner mehr gerechnet. Mit seinem neuen Heimtrainer Florian Liegl hat er allerdings wieder altbewährtes Vertrauen in den Sprung und zu sich selbst zurückerobert. Manchmal helfen neue Ideen. Mich freut das unheimlich, wenn sich jemand so aus einem Tief befreit. Das ist cool, und dafür empfinde ich großen Respekt. Insgesamt ist Österreich sehr konstant und gefährlich.

Polen ist erstarkt.

Ja, sie haben den Stefan Horngacher gewonnen, wir haben ihn leider verloren. Er hat in Sachen Technik, Materialentwicklung, Kopf- und Krafttraining viel bewegt. Das hat ihnen sehr geholfen. Mit Maciej Kot und Kamil Stoch haben sie wieder zwei, die ganz vorne mitreden können. Dann gibt es natürlich Norwegen mit Daniel Andre Tande. Er springt extrem stark, ist fast mein neuer Topfavorit. Aber er hat sich in Engelberg das Knie etwas verdreht. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm.

Ansonsten ist Norwegen gerupft. Kenneth Gangnes ist verletzt, Topleute wie Rune Velta, Anders Jacobsen oder Anders Bardal haben als Leistungsträger aufgehört.

So etwas ist in Norwegen nicht ungewöhnlich. Es ist dort ja so, dass weder Sportler noch Verband Unterstützung vom Staat bekommen. Da gibt es keine Bundeswehr, Zoll oder Bundespolizei, die den Sport unterstützen. Und die Springer dürfen keine eigenen Sponsoren haben wie bei uns, wo Kopf und Ski selbst vermarktet werden dürfen. Was man verdient, muss man durch Preisgelder verdienen. Wer keine verdient, zahlt möglicherweise drauf. Im B-Kader etwa muss man 3600 Euro einbringen. Viele Norweger müssen nebenbei arbeiten. Kenneth Gangnes etwa in einem Sportgeschäft.

Wer ist Ihr Favorit?

Ich überlasse das dem Schicksal, der Beste soll fair gewinnen. Die Pause nach Engelberg war lang. Über Weihnachten geht den Favoriten viel durch den Kopf. Die ersten Sprünge in Oberstdorf werden viel zeigen.