Dominanter Nachwuchs

Von: Patrick Hilmes

Die zweite Goldmedaille: Selina Grotian führte die Juniorinnen-Staffel als Schlussläuferin zum Sieg vor Frankreich und Norwegen. © Yevenko/IBU

Nach Lea Zimmermann gewinnt auch Selina Grotian bei der Biathlon-Nachwuchs-Weltmeisterschaft Gold mit der Staffel. Ausschlaggebend war die läuferische Dominanz der deutschen Athletinnen.

Shchuchinsk – Bei den Weltcup-Herren sind es die Norweger, die scheinbar in einer anderen Liga laufen. Johannes Thingnes Boe und Co. dominieren die Biathlon-Elite des Planeten in dieser Saison nach Belieben, eilen von Sieg zu Sieg. So manchen Fehler am Schießstand können sie getrost in Kauf nehmen, sind sie auf der Loipe doch zumeist übermächtig für die Konkurrenz. Ähnlich stellt sich derzeit die Situation bei der Jugend- und Junioren-Weltmeisterschaft in Shchuchinsk dar. Bei den Titelkämpfen in Kasachstan sind es aber nicht die Norweger, die scheinbar allen davonlaufen, sondern die deutschen Nachwuchs-Biathletinnen. Nachdem sich am Dienstag bereits die Jugend-Staffel um Lea Zimmermann vom SC Partenkirchen die Goldmedaille gesichert hatte, folgte am Mittwoch das Juniorinnen-Quartett mit der Mittenwalderin Selina Grotian.

Jugend-Staffel läuft allen anderen Nationen davon

Bemerkenswert bei beiden Rennen: Ausschlaggebend für das deutsche Doppel-Gold war nicht die Performance am Schießstand. Das Jugend-Trio mit Zimmermann, Julia Tannheimer und Julia Kink leistete sich ganze elf Nachlader sowie eine Strafrunde. Und dennoch gewannen sie vor Italien und Norwegen (beide ohne Zusatzrunde) mit dem immensen Vorsprung von 1:46,5 beziehungsweise 2:05,6 Minuten Vorsprung. Bedeutet im Umkehrschluss: famose Laufleistungen.

Strahlendes Trio: (v.l.) Julia Kink, Julia Tannheimer und Lea Zimmer (SC Partenkirchen) schnappten sich Platz eins im Staffel-Rennen der Jugend. © Yevenko/IBU

Juniorinnen-Staffel mit 16 Nachladern und einer Strafrunde

Bei der Junioren-Staffel – Grotian, Selina Marie Kastl, Johanna Puff und Marlene Fichtner – war es ein ähnliches Bild. Fichtner leistete sich fünf Fehlschüsse, Grotian gar sechs, verhinderte aber eine Zusatzrunde. Die jedoch musste Puff bewältigen, nachdem drei Nachlader beim Liegendanschlag nicht genügten. Nur Startläuferin Kastl bildete die Ausnahme, benötigte lediglich eine zusätzliche Patrone. Trotz all dieser schwarz gebliebenen Scheiben (16 Nachlader) wurde den vier Juniorinnen bei der Siegerehrung Gold um den Hals gehängt. Warum? Weil die vier deutschen Biathletinnen allesamt weniger als 16 Minuten für die sechs Kilometer inklusive der beiden Schießeinlagen benötigten. Das gelang keiner anderen Staffel. So konnte sich Grotian, mit 18 Jahren das Küken im DSV-Quartett, sogar etwas Zeit auf ihrer letzten Runde lassen. Als Schlussläuferin schnappte sie sich eine deutsche Fahne und überquerte jubelnd die Ziellinie – 52,5 Sekunden vor Frankreich (eine Strafrunde, 15 Nachlader). Verwunderte die Athletin vom SC Mittenwald selbst: „Vor dem Rennen hätte ich nicht damit gerechnet, dass es so ein klarer Sieg für uns wird, denn die anderen Nationen sind sehr stark.“

Zweites Gold für Selina Grotian

Für Grotian war es bereits die zweite Goldmedaille bei diesen Titelkämpfen. Schon mit der Mixed-Staffel war sie siegreich gewesen. Freute sie ganz besonders. „Ich finde, es ist immer so viel schöner als Team zu gewinnen.“ Doch angesichts ihrer derzeitigen Laufform könnten durchaus noch weitere Medaillen folgen. Am Samstag steht der Sprint über 7,5 Kilometer an, am Sonntag die Verfolgung über zehn Kilometer. Präsentiert sich Grotian erneut so stark in der Loipe und kann den einen oder anderen Fehler am Schießstand vermeiden, führt kaum ein Weg an ihr vorbei.