Dorfrocker werden verklagt: Bayerische Band liefert auch offiziellen Song zur Biathlon-WM

Von: Marcus Giebel

Teilen

Besingen nicht nur die Biathlon-WM: Die Dorfrocker schreiben aktuell mit zwei Songs Schlagzeilen. © Screenshot YouTube

Die Dorfrocker lieben nicht nur ihre bayerische Heimat. Sondern auch Biathlon. Deshalb besingen sie den WM-Austragungsort Oberhof. Wegen eines anderen Songs sehen sie wohl einer Klage entgegen.

München – In diesen Tagen ist Oberhof der Nabel der Biathlon-Welt. Denn die WM 2023 findet mitten in Thüringen statt, zum zweiten Mal überhaupt. Erstmals seit 2012 werden die Medaillen in zwölf Wettbewerben damit wieder in Deutschland vergeben. Damals war Ruhpolding zum vierten Mal Austragungsort – nur Oslo und Antholz in Südtirol waren häufiger Gastgeber.

Auch in Oberhof ist aber ein Stück Bayern dabei. Sogar abseits des DSV-Kaders. Denn der offizielle WM-Song stammt von den Dorfrockern, drei Brüdern aus dem unterfränkischen Kirchaich. Tobias, Philipp und Markus Thomann stehen seit mehr als zehn Jahren für Gute-Laune-Musik, lieferten mit „Holz“, „Heimat.Land.Liebe“ und „Hallo alle Mann“ bereits drei Top-Ten-Alben.

Dorfrocker besingen Oberhof: Bayerische Band liefert Song zur Biathlon-WM

Die passionierten Lederhosen-Träger huldigen dem WM-Austragungsort mit dem eingängigen Song „O-O-Oberhof“. Das knapp drei Minuten lange Stück lädt – wie bei den Dorfrockern üblich – zum Mitsingen oder -grölen ein. „Dein Herz schlägt Biathlon – seit Jahrzehnten schon“, feiert Sänger Tobias Thomann Oberhof ab. Im Refrain heißt es auch: „Ihr lebt die Tradition – und wir, wir sind ein Teil davon.“

Das offizielle Video zeigt die Thomann-Brüder vor und in einer Hütte, dazu immer wieder Szenen von den Schützen auf Skiern. Für die Band war es schon eine besondere Ehre, Oberhof ein Lied widmen zu dürfen. „Wir sind seit Jahren begeisterte Biathlon-Fans“, ließ Bassist Markus Thomann die Deutsche Presse-Agentur (dpa) wissen. Sie seien regelmäßig bei den Veranstaltungen in Antholz, Ruhpolding oder eben auch Oberhof am Start.

Der Sport an sich sei „sehr cool und spannend“. Aber auch die allgemeine Atmosphäre rund um Schießstand und Loipe habe es ihnen angetan: „Jeder Athlet wird gefeiert. Wenn ein Norweger in Führung liegt, jubeln die deutschen Fans genauso mit.“ Während des bis um 19. Februar laufenden Events werden die Dorfrocker ihren Hit mehrmals live performen und der Menge einheizen.

Video: Fragen und Antworten zur Biathlon-WM in Oberhof

Dorfrocker feiern Biathlon-WM: Wegen Song über Klimaaktivisten droht ihnen eine Klage

Wegen eines anderen Songs droht ihnen derweil Ungemach. Um die Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ auf die Schippe zu nehmen, dichteten die drei Franken Reinhard Meys „Über den Wolken“ in „Klimakleber über den Wolken“ um. Das missfiel dem Berliner Liedermacher, der eine Klage ankündigte, weil sein wohl bekanntester Song für Hetze und Beleidigungen missbraucht werde.

Darüber hatte zunächst der Fränkische Tag berichtet. Zeitweise war auf Meys Homepage eine Stellungnahme dazu zu lesen. Rechtsanwalt Alexander-David Pillokat zufolge verlangt der 80-Jährige eine Unterlassungserklärung, die „Klimakleber“-Version nicht mehr aufzuführen oder zu verbreiten. Ein Schadenersatz in dieser Sache würde dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) zugutekommen.

Die Dorfrocker ließen das zunächst unkommentiert. Sie wollen sich ihre gute Laune offenbar gerade jetzt nicht verderben lassen. Denn die herrscht in O-O-Oberhof ganz bestimmt. (mg)